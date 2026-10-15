Ca hiến tạng đầu tiên tại Gia Lai: Dấu mốc lịch sử của y tế địa phương

Đội ngũ y, bác sĩ thực hiện việc lấy tạng. (Ảnh: SONG NGÂN)

Người hiến tạng là chị Phạm Thị Anh Thư, sinh năm 2004, quê Đak Pơ, giáo viên tiếng Anh. Ngày 10/10, chị Thư được đưa vào Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai cấp cứu trong tình trạng tổn thương nặng sau một vụ tai nạn giao thông. Tập thể y, bác sĩ đã dốc toàn lực cấp cứu, hồi sức tích cực, song do chấn thương não quá nặng, chị không còn khả năng hồi phục.

Đứng trước sự mất mát đau đớn, gia đình chị Thư đã đưa ra quyết định dũng cảm khi đồng ý hiến tặng gan và thận của chị, những cơ quan nội tạng quý giá, giúp mở ra cơ hội sống cho những bệnh nhân khác đang mòn mỏi chờ ghép tạng. Từ hành động nhân văn vượt lên trên nỗi đau này, thông điệp “Cho đi là còn mãi” đã được lan tỏa mạnh mẽ tới cộng đồng.

Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai tổ chức nghi lễ tiễn biệt người hiến tạng về với gia đình. (Ảnh: SONG NGÂN)

Để hiện thực hóa nghĩa cử ấy, Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai đã làm việc khẩn trương, phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Điều phối ghép tạng Quốc gia và các bệnh viện hàng đầu như Bệnh viện Trung ương Huế, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, Bệnh viện Nhi Trung ương, Bệnh viện Vinmec Times City.

Các chuyên gia, bác sĩ thuộc nhiều chuyên ngành đã khẩn trương hội chẩn, đánh giá chức năng các tạng, xây dựng phương án lấy, bảo quản và điều phối tạng; đồng thời phối hợp đội ngũ y bác sĩ Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai duy trì hồi sức người hiến nhằm bảo đảm tối đa chất lượng các tạng được trao tặng.

Điểm đặc biệt của trường hợp này là người bệnh được Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai trực tiếp tiếp nhận, điều trị và phát hiện có khả năng trở thành người hiến tạng tiềm năng; thực hiện quy trình đánh giá, chẩn đoán xác định chết não; tư vấn, cung cấp thông tin và đồng hành cùng gia đình trong quá trình xem xét việc hiến tạng; đồng thời phối hợp tổ chức phẫu thuật lấy, bảo quản và điều phối các tạng hiến ngay tại bệnh viện.

Tham gia cuộc phẫu thuật có 18 chuyên gia, bác sĩ đầu ngành cùng ê-kip. (Ảnh: SONG NGÂN)

Đây là trường hợp đầu tiên được ghi nhận tại một bệnh viện tư nhân trong cả nước thực hiện đầy đủ chuỗi quy trình từ phát hiện người hiến tiềm năng, chẩn đoán chết não, giải thích ý nghĩa hiến tạng đến tổ chức lấy và điều phối tạng ngay tại chính bệnh viện.

Đối với Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai, đây không chỉ là một bước tiến về năng lực chuyên môn mà còn cho thấy khả năng kết nối, phối hợp hiệu quả giữa một cơ sở y tế tư nhân tại địa phương với mạng lưới điều phối, lấy và ghép tạng quốc gia.

Việc một trường hợp hiến tạng từ người chết não được phát hiện và tổ chức quy trình hiến, lấy tạng ngay tại Gia Lai cũng mở ra thêm cơ hội phát triển mạng lưới hiến mô, tạng tại khu vực Tây Nguyên; góp phần rút ngắn khoảng cách địa lý, tận dụng nguồn tạng hiến quý giá và mang thêm cơ hội sống cho những người bệnh đang từng ngày chờ ghép.