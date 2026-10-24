Cá heo màu hồng hiếm xuất hiện ngoài khơi Oman

Đoạn video ghi lại khoảnh khắc này nhanh chóng lan truyền trên mạng, khiến nhiều người tò mò không biết đó là loài cá heo nào và vì sao nó lại có màu sắc như kẹo bông gòn.

Một số người cho rằng đây có thể là cá heo sông Amazon, loài nổi tiếng với màu da hồng. Tuy nhiên, các chuyên gia về sinh vật biển chưa xác nhận chính xác loài cá heo trong video cũng như nguyên nhân tạo nên màu sắc khác thường của nó.

Tiến sĩ Vinod Sharma, Giám đốc kiêm Trưởng bộ phận dịch vụ thú y tại Bệnh viện Thú y & Chăm sóc thú cưng DCC ở Gurugram (Ấn Độ), cho biết: “Nếu chưa có xác nhận khoa học về loài và nguyên nhân gây ra màu sắc của nó, việc xác định danh tính con vật một cách chắc chắn là quá sớm”.

Tiến sĩ Sharma cho biết con vật có thể là cá heo lưng gù Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương hoặc là một cá thể mắc chứng rối loạn sắc tố bất thường. Trên thực tế, màu hồng có thể xuất hiện tự nhiên ở một số loài cá heo, nhưng ở những loài khác, màu sắc này có thể liên quan đến các bất thường về sắc tố.

Vịnh Oman vốn là môi trường sinh sống của nhiều loài sinh vật biển, bao gồm cả cá heo, tạo điều kiện cho việc dễ dàng bắt gặp những loài động vật có vú này dọc theo bờ biển trong khu vực.

Sự xuất hiện này cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo vệ động vật hoang dã biển và quan sát cá heo một cách có trách nhiệm. Các chuyên gia khuyến cáo mọi người nên giữ khoảng cách an toàn, tránh chạm vào, cho ăn hoặc đuổi theo các con vật, đồng thời đảm bảo tàu thuyền không cản trở chuyển động của chúng. Những sự việc nhìn thấy bất thường nên được báo cáo cho các cơ quan quản lý động vật hoang dã địa phương để hỗ trợ công tác tài liệu hóa và nghiên cứu khoa học.