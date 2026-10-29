Cá heo hồng được phát hiện gần bãi biển, cảnh tượng hiếm gặp gây sốt

Những người đi tắm biển tại bãi biển Qantab ở Muscat, Oman, đã được chứng kiến ​​một cảnh tượng hiếm thấy khi những chú cá heo hồng bơi lội gần bờ. Các video được ghi lại trong cuộc gặp gỡ cho thấy những loài động vật có vú biển này nổi lên mặt nước và di chuyển trên biển, thu hút sự chú ý bởi vẻ ngoài nổi bật của chúng.

Video: @iNikhilsaini / X

Việc nhìn thấy đàn cá heo đã khơi dậy sự tò mò của người xem, với màu hồng nổi bật trên nền nước xanh của Vịnh Oman. Đối với những người có mặt tại bãi biển, cuộc gặp gỡ này mang đến cơ hội hiếm hoi để chứng kiến ​​những loài động vật có vẻ ngoài đặc biệt này trong môi trường sống tự nhiên của chúng.

Tuy nhiên, loài cá heo cụ thể được phát hiện gần Muscat vẫn chưa được xác nhận. Chỉ riêng màu sắc khác thường của chúng thôi là chưa đủ để xác định danh tính.

Da màu hồng ở cá heo có thể xuất hiện do nhiều nguyên nhân khác nhau, tùy thuộc vào loài. Một ví dụ nổi tiếng là cá heo sông Amazon, còn được gọi là cá heo boto, sống trong các hệ thống nước ngọt ở một số vùng của Nam Mỹ.

Không giống như màu xám thường thấy ở nhiều loài cá heo, cá heo sông Amazon trưởng thành có thể có màu hồng nhạt. Màu da của chúng khác nhau giữa các cá thể và có thể bị ảnh hưởng bởi tuổi tác, tuần hoàn máu, mức độ hoạt động và sẹo.

Những chú cá heo màu hồng cũng thu hút sự chú ý ở nhiều nơi khác trên thế giới, mặc dù không phải tất cả những chú cá heo có màu hồng đều thuộc cùng một loài. Điều kiện ánh sáng và sắc tố tự nhiên của con vật cũng có thể ảnh hưởng đến màu sắc của chúng trong ảnh và video.

Tuy nhiên, sự xuất hiện của những con cá heo màu hồng khác thường vẫn đủ bất thường để dấy lên những câu hỏi về loài của chúng và lý do cho màu sắc đó. Cho đến khi các chuyên gia biển kiểm tra đoạn phim và xác nhận danh tính của chúng, những con vật được phát hiện ngoài khơi bờ biển Muscat vẫn chưa được xác định.