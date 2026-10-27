CA Hà Nội thắng ngược dòng kịch tính Shanghai Port, có điểm số đầu tiên ở đấu trường châu Á

Tối 27/10, ở lượt trận thứ ba AFC Champions League Elite 2026/27, CA Hà Nội có chuyến làm khách trước Shanghai Port. Dù đối đầu đối thủ đang có phong độ cao, các học trò HLV Mano Polking vẫn nhập cuộc tự tin và cùng chủ nhà tạo nên màn rượt đuổi tỷ số kịch tính.

Perea đã có một ngày thi đấu cực kỳ xuất sắc (Ảnh: CA Hà Nội Fanpage).

Ngay phút thứ 8, Văn Hậu suýt mở tỷ số sau pha phối hợp với Brayan Perea. Shanghai Port nhanh chóng đáp trả và đưa bóng vào lưới ở phút 14, nhưng bàn thắng bị từ chối do Wu Lei việt vị. Đến phút 35, Leo Artur căng ngang thuận lợi để Perea đệm bóng cận thành, đưa CA Hà Nội vượt lên dẫn trước.

Lợi thế của đội khách không kéo dài đến hết hiệp. Phút 44, Prince Ampem sút bóng chạm chân Frans Putros đổi hướng, khiến thủ môn Nguyễn Filip bất lực. Hai đội bước vào giờ nghỉ với tỷ số 1-1.

Đầu hiệp hai, Leo Artur tỏa sáng với pha đột phá và dứt điểm hiểm hóc ở phút 49, giúp CA Hà Nội tái lập thế dẫn bàn. Tuy nhiên, Shanghai Port tiếp tục gỡ hòa 2-2 ở phút 60 nhờ cú sút phạt đẹp mắt của Miguel Campos.

Phút 69, Perea hoàn tất cú đúp, một lần nữa từ đường kiến tạo của Leo Artur. Phút 74, Shanghai Port được hưởng phạt đền. Nguyễn Filip cản phá thành công nhưng trọng tài yêu cầu thực hiện lại. Ở lần sút thứ hai, Mateus Vital đưa bóng trúng cột dọc.

Những phút còn lại, CA Hà Nội kiên cường bảo vệ thành quả, khép lại trận đấu với chiến thắng 3-2. Kết quả giúp đại diện Việt Nam có 3 điểm đầu tiên và vươn lên vị trí thứ 11 trên bảng xếp hạng AFC Champions League Elite 2026/27.