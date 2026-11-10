Cả gia đình 3 người đều mắc ung thư, bác sĩ cảnh báo 5 thói quen tai hại chết người do quá tiết kiệm

Bác sĩ chuyên khoa huyết học - ung thư Liêu Chí Đình từng chia sẻ trường hợp một gia đình có cả 3 thành viên được chẩn đoán mắc ung thư đường tiêu hóa.

Nguyên nhân được cho là có liên quan đến thói quen thường xuyên ăn thức ăn thừa trong thời gian dài. Từ trường hợp này, bác sĩ cảnh báo 5 thói quen tiết kiệm tiền tưởng có lợi nhưng lại tiềm ẩn nhiều nguy cơ đối với sức khỏe.

Theo bác sĩ Liêu Chí Đình, không ít người duy trì những thói quen sinh hoạt nhằm giảm chi tiêu mà không nhận ra những tác động tiêu cực lâu dài. Trong đó, đáng chú ý là việc thường xuyên sử dụng thực phẩm chế biến sẵn, tắt máy hút mùi ngay sau khi nấu ăn hay tái sử dụng dầu chiên nhiều lần.

Mua rau quả hư hỏng, sử dụng thực phẩm bị mốc và hết hạn

Một trong những thói quen cần tránh là cố tận dụng thực phẩm đã hư hỏng để tiết kiệm chi phí.

Theo bác sĩ, thực phẩm khi bị nấm mốc có thể sản sinh aflatoxin. Đây là độc tố được Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) xếp vào nhóm chất gây ung thư nhóm 1. Việc tiếp xúc với aflatoxin trong thời gian dài có thể làm tăng đáng kể nguy cơ ung thư gan.

Bên cạnh đó, thực phẩm quá hạn sử dụng có thể tạo điều kiện cho vi khuẩn phát triển, gây ra các vấn đề về tiêu hóa như viêm dạ dày, ruột và nôn mửa. Vì vậy, người dân không nên cố sử dụng thực phẩm đã biến chất chỉ vì tiếc tiền.

Thường xuyên ăn thực phẩm chế biến sẵn

Để tiết kiệm thời gian và chi phí, nhiều người lựa chọn thức ăn nhanh, mì ăn liền hoặc các loại thực phẩm chế biến sẵn như xúc xích làm bữa ăn thường xuyên.

Tuy nhiên, những thực phẩm này thường chứa hàm lượng đường, muối cao và nhiều chất phụ gia. Nếu tiêu thụ trong thời gian dài, chúng có thể làm tăng nguy cơ mắc các bệnh không lây nhiễm, trong đó có một số loại ung thư.

Thường xuyên ăn thức ăn thừa

Tủ lạnh có khả năng kéo dài thời gian bảo quản thực phẩm nhưng không thể ngăn chặn hoàn toàn sự phát triển của vi khuẩn. Điều này đặc biệt đáng lưu ý đối với các loại rau lá xanh.

Theo bác sĩ Liêu Chí Đình, một số loại rau để qua đêm có thể làm tăng hàm lượng nitrit. Việc thường xuyên tiêu thụ thực phẩm bảo quản không đúng cách trong thời gian dài có thể làm tăng nguy cơ mắc các bệnh ung thư đường tiêu hóa.

Bác sĩ cũng nhắc lại trường hợp một gia đình có 3 thành viên cùng mắc ung thư đường tiêu hóa, được cho là có liên quan đến thói quen ăn thức ăn thừa kéo dài. Đây là lời cảnh báo về việc không nên chủ quan với cách bảo quản và sử dụng thực phẩm hằng ngày.

Tắt máy hút mùi ngay sau khi nấu ăn

Nhiều gia đình có thói quen tắt máy hút mùi ngay khi vừa nấu xong để tiết kiệm điện. Tuy nhiên, khói và hơi dầu mỡ phát sinh trong quá trình chế biến thức ăn có thể chứa nhiều chất độc hại.

Việc thường xuyên hít phải các chất này trong thời gian dài có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh về đường hô hấp, trong đó có ung thư phổi.

Để hạn chế nguy cơ, bác sĩ khuyến cáo nên bật máy hút mùi trước khi bắt đầu nấu ăn và duy trì hoạt động thêm khoảng 3-5 phút sau khi kết thúc quá trình chế biến. Cách làm này giúp loại bỏ lượng khói và hơi dầu mỡ còn tồn đọng trong không khí.

Tái sử dụng dầu chiên nhiều lần

Tận dụng dầu ăn đã qua sử dụng là thói quen khá phổ biến ở nhiều gia đình nhằm giảm chi phí sinh hoạt. Tuy nhiên, việc liên tục đun nóng dầu ở nhiệt độ cao có thể làm phát sinh nhiều hợp chất có hại.

Trong đó có axit béo chuyển hóa và các sản phẩm oxy hóa dầu. Những chất này có thể gây ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe, làm tăng gánh nặng cho cơ thể và tiềm ẩn nguy cơ bệnh tật nếu thường xuyên tiêu thụ.

Vì vậy, người dân nên hạn chế tái sử dụng dầu chiên nhiều lần, đặc biệt là dầu đã biến đổi màu sắc, có mùi bất thường hoặc xuất hiện dấu hiệu xuống cấp.

Qua những cảnh báo trên, bác sĩ Liêu Chí Đình khuyến cáo mọi người cần chú ý hơn đến thói quen ăn uống, chế biến và bảo quản thực phẩm. Việc tiết kiệm chi phí là cần thiết, nhưng không nên đánh đổi sức khỏe bằng cách duy trì những thói quen thiếu an toàn trong thời gian dài.