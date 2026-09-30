Ca ghép tủy đặc biệt từ người hiến 18 tháng tuổi

Bệnh viện Trung ương Huế tổ chức lễ ra viện cho các bệnh nhi.

Chiều 28-9, Bệnh viện Trung ương Huế tổ chức lễ ra viện cho cháu P.T.M.D. (4 tuổi, đến từ Đà Nẵng), bệnh nhi mắc suy tủy xương vô căn được điều trị thành công bằng phương pháp ghép tế bào gốc tạo máu đồng loại.

Điểm đặc biệt của ca ghép là người hiến tế bào gốc cho cháu D. là em ruột chỉ mới 18 tháng tuổi, nặng 10 kg. Theo Bệnh viện Trung ương Huế, đây là trường hợp người hiến tủy nhỏ tuổi nhất Việt Nam được thực hiện tại bệnh viện.

Bệnh nhi khởi phát bệnh từ tháng 2-2026 với các biểu hiện thiếu máu, xuất huyết, phải truyền máu và tiểu cầu liên tục. Do giảm bạch cầu hạt, trẻ nhiều lần bị nhiễm trùng. Sau khi được thực hiện các xét nghiệm chuyên sâu, các bác sĩ chẩn đoán cháu mắc suy tủy xương vô căn.

Suy tủy xương vô căn là bệnh lý nguy hiểm, xảy ra khi tủy xương không sản xuất đầy đủ các tế bào máu quan trọng gồm hồng cầu, bạch cầu và tiểu cầu. Người bệnh có nguy cơ thiếu máu nặng, nhiễm trùng và xuất huyết, đe dọa tính mạng.

Trước tình trạng bệnh của cháu D., Ban Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế tổ chức hội chẩn và xây dựng phương án điều trị. Kết quả xét nghiệm HLA cho thấy cháu D. phù hợp hoàn toàn với em trai.

Tuy nhiên, ca ghép gặp thêm thách thức khi hai chị em bất đồng nhóm máu. Bệnh nhi mang nhóm máu O, trong khi người hiến nhóm B. Đặc biệt, người hiến còn rất nhỏ tuổi nên việc lấy tủy và bảo đảm đủ số lượng tế bào gốc cho ca ghép đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa nhiều chuyên khoa.

Để xử lý tình trạng bất đồng nhóm máu, bệnh viện áp dụng phương pháp dung hòa miễn dịch bằng cách truyền nhóm máu của người cho vào cơ thể bệnh nhân, nhằm làm giảm hiệu giá kháng thể. Tuy đây là phương pháp mới lần đầu tiên được triển khai tại bệnh viện này, nhưng đã mang lại thành công cho ca ghép. Hiện các dòng tế bào máu đang phục hồi tốt và bệnh nhi không còn phụ thuộc vào truyền máu.

Cũng trong lễ ra viện chiều 28-9, Bệnh viện Trung ương Huế chúc mừng và cho ra viện 3 bệnh nhi được ghép tế bào gốc đồng loại điều trị Beta-Thalassemia. Các bệnh nhi đều được ghép từ nguồn tủy phù hợp HLA 12/12 của anh, chị, em ruột.Hiện cả 3 bệnh nhi đều đã phục hồi các dòng tế bào máu, sức khỏe ổn định và không còn phải truyền máu định kỳ.

Để đáp ứng nhu cầu điều trị ngày càng tăng, Bệnh viện Trung ương Huế đã mở rộng thêm phòng ghép, nâng công suất triển khai ghép đồng thời cho 4 bệnh nhi. Bệnh viện cũng đang bắt đầu triển khai kỹ thuật ghép nửa thuận hợp cho những bệnh nhi Thalassemia không có người hiến tương thích hoàn toàn HLA với cha mẹ hoặc anh chị em ruột, mở thêm cơ hội điều trị cho các bệnh nhi mắc bệnh lý huyết học.