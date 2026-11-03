Ngày 3/11, Bệnh viện Trung ương Huế - Cơ sở 2 ghi dấu mốc quan trọng khi thực hiện thành công ca ghép thận đầu tiên, với sự hỗ trợ trực tiếp từ các chuyên gia hàng đầu của Bệnh viện Trung ương Huế.

Người bệnh là bà H.T.H (54 tuổi, trú tại tỉnh Quảng Trị) được chẩn đoán bệnh thận mạn giai đoạn cuối do viêm thận bể thận mạn tính liên quan đến sỏi tiết niệu. Trước đó, người bệnh được cắt thận trái năm 2010 và phẫu thuật lấy sỏi thận phải năm 2019. Người hiến thận là chị N.T.T.T (SN 1994, trú tại Tây Ninh).

Ca ghép thận đầu tiên thành công tại Bệnh viện Trung ương Huế - Cơ sở 2.

Ca phẫu thuật được tiến hành với sự phối hợp giữa các chuyên gia ghép tạng Bệnh viện Trung ương Huế và Bệnh viện Trung ương Huế - Cơ sở 2.

Sau khi hoàn tất phẫu thuật, thận ghép đã có nước tiểu, ghi nhận tín hiệu hoạt động ban đầu tích cực. Người nhận và người cho ổn định, tiếp tục được chăm sóc hậu phẫu, theo dõi sát các chỉ số và đánh giá theo quy trình chuyên môn.

Từ năm 2017, đơn vị Thận nhân tạo tại Bệnh viện Trung ương Huế - Cơ sở 2 hiện thực hiện hơn 28.500 lượt lọc máu mỗi năm, phục vụ hơn 200 người bệnh chạy thận định kỳ.

Tiếp nối những kết quả đó, ca ghép thận đầu tiên đánh dấu bước chuyển quan trọng trong năng lực điều trị bệnh thận mạn giai đoạn cuối, bổ sung phương pháp ghép thận bên cạnh lọc máu, hướng tới hoàn thiện hệ thống chăm sóc và điều trị chuyên sâu tại cơ sở 2.

Việc triển khai kỹ thuật ghép thận tại Cơ sở 2 có ý nghĩa thiết thực đối với người dân khu vực phía Bắc TP Huế, tỉnh Quảng Trị và các địa phương lân cận. Người bệnh có thêm cơ hội tiếp cận dịch vụ y tế chuyên sâu gần nơi sinh sống, giảm nhu cầu di chuyển đến các trung tâm ở xa, tiết kiệm chi phí đi lại và thuận lợi hơn trong theo dõi, điều trị lâu dài.

Quá trình triển khai ca ghép đầu tiên tại Cơ sở 2, các chuyên gia đã trực tiếp hướng dẫn đội ngũ bác sĩ, điều dưỡng thực hiện các quy trình từ đánh giá, chuẩn bị trước phẫu thuật đến chăm sóc và theo dõi hậu ghép.

Hoạt động phối hợp và chuyển giao này góp phần nâng cao năng lực thực hành, tạo tiền đề để Cơ sở 2 từng bước chủ động triển khai kỹ thuật ghép thận trong thời gian tới.

Trong thời gian tới, Bệnh viện Trung ương Huế - Cơ sở 2 định hướng triển khai ghép thận thường quy, cả người cho sống và người hiến chết não, hướng đến hoàn thiện mô hình điều trị bệnh thận toàn diện, từ dự phòng, điều trị bảo tồn, lọc máu đến ghép thận.