Ca ghép thận đầu tiên ở Đồng Nai

Giám đốc Sở Y tế Đồng Nai Đỗ Thị Nguyên tặng giấy khen cho Bệnh viện đa khoa Đồng Nai vì có thành tích trong quá trình chuẩn bị, phối hợp và thực hiện thành công ca ghép thận đầu tiên. (Ảnh: THIÊN VƯƠNG)

Sau khi được Bộ Y tế cho phép thực hiện kỹ thuật ghép thận, ngày 6/10, Bệnh viện đa khoa Đồng Nai tiến hành ca ghép đầu tiên với sự hỗ trợ của các chuyên gia, y bác sĩ từ Bệnh viện Chợ Rẫy (Thành phố Hồ Chí Minh).

Người nhận thận là chị Hoàng Thị Hiên (46 tuổi); người hiến là anh Lê Phương Thanh (40 tuổi, cùng ngụ phường Tân Triều, chồng chị Hiên).

Chị Hoàng Thị Hiên chia sẻ tại buổi công bố.

Bác sĩ Đinh Cao Minh, Phó Giám đốc phụ trách Bệnh viện đa khoa Đồng Nai cho biết, ca ghép tạng đầu tiên được thực hiện thành công là bước tiến quan trọng trong phát triển chuyên môn sâu, nâng cao năng lực điều trị của bệnh viện tuyến cuối, quy mô lớn nhất tại thành phố Đồng Nai.

Với việc thực hiện kỹ thuật ghép thận tại bệnh viện, từ nay người dân trên địa bàn có thêm cơ hội tiếp cận các dịch vụ y tế kỹ thuật cao ngay tại Đồng Nai, giảm đi lại, chi phí và thời gian điều trị tại các bệnh viện tuyến trên.

Bác sĩ Đinh Cao Minh, Phó Giám đốc phụ trách Bệnh viện đa khoa Đồng Nai phát biểu tại lễ công bố.

Bệnh viện đa khoa Đồng Nai sẽ tiếp tục phối hợp Bệnh viện Chợ Rẫy và các bệnh viện có kinh nghiệm trong chuyển giao kỹ thuật; đầu tư trang thiết bị, hướng tới phát triển các trung tâm chuyên sâu.

Phát biểu tại lễ công bố, Giám đốc Sở Y tế Đồng Nai Đỗ Thị Nguyên cho biết, toàn thành phố hiện có gần 1.000 người bệnh thận mạn phải chạy thận nhân tạo. Do vậy, việc triển khai ghép thận tại Bệnh viện đa khoa Đồng Nai sẽ giúp người dân trên địa bàn được tiếp cận dịch vụ y tế chuyên sâu ngay tại địa phương. Đồng thời, góp phần nâng cao trình độ, năng lực của đội ngũ y bác sĩ.

Giám đốc Sở Y tế Đồng Nai Đỗ Thị Nguyên cho biết, toàn thành phố hiện có gần 1.000 người bệnh thận mạn phải chạy thận nhân tạo.

Trong thời gian tới, Bệnh viện đa khoa Đồng Nai cần xây dựng kế hoạch phát triển kỹ thuật ghép thận và y tế chuyên sâu theo từng giai đoạn, xác định rõ mục tiêu, nguồn lực, nhân lực kế thừa. Quá trình thực hiện, an toàn người bệnh và chất lượng điều trị phải được đặt lên hàng đầu.

Bệnh viện đa khoa Đồng Nai được thành lập từ năm 1902. Hiện nay, bệnh viện có hệ thống máy móc, cơ sở hiện đại. Mỗi ngày, bệnh viện tiếp nhận khoảng 3.500 lượt khám bệnh ngoại trú và 1.100 điều trị bệnh nhân nội trú. Bệnh viện đang có 49 khoa, phòng chức năng; thu hút khoảng 1.700 cán bộ, nhân viên y tế, trong đó có hơn 370 bác sĩ.

Bệnh viện đa khoa Đồng Nai đang hướng tới một bệnh viện đa khoa toàn diện, chuyên sâu và chất lượng cao hàng đầu trong khu vực Đông Nam Bộ, xây dựng bệnh viện đủ tiêu chuẩn xếp hạng bệnh viện đặc biệt, là địa chỉ được người dân tin tưởng lựa chọn trong chăm sóc sức khỏe.