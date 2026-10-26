Ca ghép thận đặc biệt ở Huế với kỷ lục về thời gian bảo quản tạng

Ngày 26/10, Bệnh viện Trung ương Huế cho biết, vừa thực hiện thành công liên tiếp hai ca ghép thận có sử dụng công nghệ bảo quản tạng bằng máy LifePort vào ngày 4 và 15/10.

Thành công này nâng tổng số ca ghép thận ứng dụng công nghệ LifePort tại bệnh viện lên 5 trường hợp, đồng thời xác lập cột mốc kỷ lục về thời gian bảo quản tạng lên tới 18 giờ trong hành trình vận chuyển xuyên Việt hơn 1.800 km.

Các bác sĩ sử dụng công nghệ bảo quản tạng bằng máy LifePort. Ảnh: BT.

Ở ca ghép thứ 4, người nhận là bệnh nhi nam 12 tuổi, được ghép thận từ người hiến chết não 26 tuổi tại Hà Nội. Ngay sau phẫu thuật, thận ghép hồi phục chức năng tức thì, tiết nước tiểu ngay trên bàn mổ.

Lượng nước tiểu đạt khoảng 3.000 ml trong 24 giờ đầu, sau đó duy trì ổn định ở mức 2.000–2.500 ml mỗi 24 giờ. Bệnh nhi hiện tiếp tục được theo dõi, điều trị sát sao trong giai đoạn hậu phẫu.

Tiếp nối thành công trên, ca ghép thứ 5 ghi dấu hành trình vận chuyển tạng xuyên Việt. Để kịp thời tiếp nhận nguồn tạng từ người hiến chết não 22 tuổi tại Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai, ê-kíp Bệnh viện Trung ương Huế di chuyển bằng ô tô xuyên đêm suốt 9 giờ từ Huế vào Gia Lai.

Sau khi lấy tạng, quả thận được đưa ngay vào máy LifePort để bảo quản, sau đó vận chuyển bằng đường hàng không qua hai chặng Pleiku - Tân Sơn Nhất - Huế nhằm tối ưu thời gian.

Toàn bộ hành trình của đoàn kéo dài khoảng 35 giờ 30 phút, với quãng đường di chuyển hơn 1.800 km. Trong đó, thời gian thiếu máu lạnh của thận ghép lên tới khoảng 18 giờ, được bệnh viện đánh giá là cột mốc kỷ lục trong điều kiện vận chuyển đường dài, kết hợp nhiều phương tiện.

Dù trải qua chặng đường dài, sau khi tái tưới máu, thận ghép hồng hào, căng chắc và có nước tiểu ngay trên bàn mổ. Chức năng thận của người bệnh hiện phục hồi tốt, ổn định.

Tính đến ngày 26/10, cả hai bệnh nhân đều ổn định, phục hồi tốt và tiếp tục được theo dõi.

Di chuyển tạng hiến về Huế để ghép cho bệnh nhân. Ảnh: BT.

PGS.TS Phạm Ngọc Hùng, Trưởng khoa Ngoại Thận - Tiết niệu A (Bệnh viện Trung ương Huế) cho biết, LifePort là hệ thống bảo quản thận bằng phương pháp tưới dung dịch bảo quản liên tục ở nhiệt độ thấp, trong chuyên môn gọi là tưới máy hạ nhiệt (Hypothermic Machine Perfusion - HMP).

Khác với phương pháp truyền thống là rửa thận bằng dung dịch bảo quản rồi ngâm lạnh, LifePort sử dụng máy bơm đưa dung dịch bảo quản lạnh liên tục qua hệ thống mạch máu của quả thận, giúp hạn chế tổn thương tế bào trong thời gian chờ ghép.

Lãnh đạo Bệnh viện Trung ương Huế cho biết, thành công từ hai ca ghép cho thấy vai trò của máy LifePort khi tiếp nhận nguồn tạng từ các địa phương xa trung tâm ghép. Kết quả này còn đến từ sự phối hợp chặt chẽ giữa mạng lưới điều phối, đơn vị tiếp nhận người hiến, đội ngũ lấy và vận chuyển tạng, hãng hàng không cùng ê-kíp phẫu thuật của bệnh viện.

Bệnh viện Trung ương Huế cho biết, thành công từ hai ca ghép cho thấy vai trò của máy LifePort khi tiếp nhận nguồn tạng từ các địa phương xa trung tâm ghép.

Bên cạnh năng lực chuyên môn và công nghệ hiện đại, thành công này còn bắt nguồn từ nghĩa cử nhân văn của người hiến và gia đình. Mỗi tạng hiến được bảo quản, vận chuyển và tiếp nhận kịp thời góp phần mở ra cơ hội sống cho những bệnh nhân mắc bệnh lý cơ quan giai đoạn cuối.

Thời gian tới, Bệnh viện Trung ương Huế sẽ tiếp tục hoàn thiện năng lực ghép tạng, tăng cường liên kết liên viện và ứng dụng các kỹ thuật tiên tiến nhằm nâng cao hiệu quả điều trị, đồng thời lan tỏa thông điệp hiến tặng mô, tạng vì sự sống cộng đồng.