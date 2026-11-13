Cá đồng, cua ruộng tấp nập về chợ mùa nước nổi

Khu chợ nông thôn ở phường Vị Thanh, thành phố Cần Thơ, phong phú với nhiều sản vật đặc trưng mùa nước nổi.. Bên cạnh các loại rau, củ, quả xanh tươi, những sạp hàng còn bày bán nhiều loại cá, cua, ếch đồng vừa được người dân đánh bắt từ đồng ruộng, kênh mương.

Đặc sản ruộng vườn tươi ngon tại khu chợ. Ảnh: Duy Khương – TTXVN

Khi bình minh vừa ló rạng, khu chợ đã rộn ràng người mua, kẻ bán. Ảnh: Duy Khương – TTXVN

Sản vật mùa nước nổi tại khu chợ. Ảnh: Duy Khương – TTXVN

Người dân quê bán các mặt hàng nông sản tại khu chợ. Ảnh: Duy Khương – TTXVN

Sản vật phong phú tại khu chợ mùa nước nổi. Ảnh: Duy Khương – TTXVN

Người dân bán các sản vật tại khu chợ thường vui vẻ, gần gũi và thân thiện. Ảnh: Duy Khương – TTXVN

Khu chợ quê hoạt động bắt đầu từ khoảng 3 giờ sáng mỗi ngày. Ảnh: Duy Khương – TTXVN

Dưới những ánh đèn pin le lói trong màn đêm, những người bán hàng tất bật sản vật đồng mùa nước nổi…Ảnh: Duy Khương – TTXVN

Mùa nước nổi mang theo nguồn lợi thủy sản tự nhiên, làm phong phú thêm nguồn thực phẩm quê nhà ở khu chợ. Ảnh: Duy Khương – TTXVN

Mùa nước nổi làm nên nét văn hóa chợ quê đặc trưng của vùng sông nước miền Tây. Ảnh: Duy Khương – TTXVN

Mùa nước nổi mang theo nguồn lợi thủy sản tự nhiên, làm phong phú thêm nguồn thực phẩm quê nhà ở khu chợ. Ảnh: Duy Khương – TTXVN