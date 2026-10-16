Cá cược bầu cử giữa kỳ Mỹ vượt 220 triệu USD

Các nền tảng dự đoán thu hút hàng trăm triệu USD tiền cược vào bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ. Ảnh: Reuters.

Hoạt động cá cược vào cuộc bầu cử giữa kỳ Mỹ tăng mạnh trong năm nay trên Polymarket và Kalshi, hai nền tảng thị trường dự đoán nổi lên vào năm 2024 khi đưa ra tín hiệu trái ngược với các cuộc thăm dò truyền thống, dự báo ông Donald Trump sẽ giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống.

Các nền tảng này cho phép người dùng mua bán những hợp đồng nhị phân “có” hoặc “không” về nhiều kết quả bầu cử, từ đảng nào sẽ kiểm soát Quốc hội, ứng viên nào giành chiến thắng tại từng đơn vị bầu cử, cho đến thời điểm một ứng viên có thể rút lui khỏi cuộc đua.

Công nghệ tài chính bước vào cuộc đua bầu cử Mỹ?

Dù cá cược bầu cử vẫn chỉ chiếm một phần nhỏ trong tổng giao dịch trên các thị trường dự đoán, một số nhà hoạch định chính sách và tổ chức xã hội lo ngại hoạt động này có thể làm suy giảm niềm tin vào tính liêm chính của nền dân chủ Mỹ, đồng thời mở ra những con đường mới cho giao dịch dựa trên thông tin nội bộ.

Kalshi đã đình chỉ một số ứng viên vì đặt cược vào chính cuộc đua mà họ tham gia. Trong khi đó, đài phát thanh công cộng NPR đưa tin hồi tháng 5 rằng một số nhân viên chiến dịch tranh cử cũng tham gia cá cược vào các cuộc đua mà họ trực tiếp hỗ trợ.

Polymarket, Kalshi và những nền tảng khác cho rằng thị trường dự đoán giúp phản ánh thông tin chính xác, khách quan. Các công ty cũng khẳng định có đủ công cụ để ngăn chặn hành vi sai phạm và thường xuyên chuyển các vụ việc đáng ngờ cho cơ quan chức năng Mỹ. Kalshi cấm chính trị gia và nhân viên chiến dịch tranh cử giao dịch các hợp đồng liên quan đến bầu cử.

Tuy nhiên, theo cuộc thăm dò dư luận do Reuters/Ipsos công bố hôm 12/10, phần lớn người Mỹ phản đối việc sử dụng thị trường dự đoán để cá cược vào các cuộc bầu cử.

“Các thị trường dự đoán bầu cử đang đưa một công nghệ tài chính mới mang tính đột phá vào quy trình dân chủ của chúng ta”, bà Michelle Kendler-Kretsch, nhà nghiên cứu tại tổ chức Anti-Corruption Data Collective (ACDC) ở Washington, nhận định. Tổ chức này đã nghiên cứu các mô hình cá cược dựa trên dữ liệu được những nền tảng nói trên công khai.

Ngược lại, đại diện Kalshi cho rằng thị trường dự đoán phản ánh quan điểm của công chúng thay vì chỉ dựa vào giới tinh hoa. “Dữ liệu này xuất phát từ dưới lên, chứ không phải do giới tinh hoa dẫn dắt. Thị trường dự đoán là cách để biết mọi người thực sự nói gì khi có tiền đặt cược”, người phát ngôn cho biết.

Đại diện Polymarket cho biết các thị trường dự đoán bầu cử của công ty đạt độ chính xác 98% vào ngày trước bầu cử.

“Chúng tôi cung cấp thông tin đáng tin cậy cho công chúng, những người đang rất thiếu nguồn thông tin như vậy. Chúng tôi sử dụng các công nghệ giám sát tiên tiến cùng hệ thống phát hiện chuyên biệt được xây dựng cho các thị trường chính trị”, người phát ngôn nói.

Thị trường dự đoán bầu cử Mỹ tăng trưởng nhanh, thu hút hàng trăm triệu USD tiền giao dịch. Ảnh: Reuters.

Tiền cược tăng mạnh, nội dung dự đoán ngày càng chi tiết

ACDC đã phân tích hơn 21.000 thị trường dự đoán liên quan đến cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ Quốc hội Mỹ năm 2026 trên các nền tảng quốc tế và tại Mỹ của Kalshi và Polymarket, tính đến ngày 30/9. Nhóm nghiên cứu so sánh dữ liệu này với 463 thị trường liên quan đến các cuộc bầu cử Quốc hội năm 2024.

Trong chu kỳ bầu cử năm nay, số lượng thị trường dự đoán nhanh chóng vượt mức của năm 2024 và tiếp tục tăng mạnh khi ngày bầu cử đến gần. Theo ACDC, ngoài việc phạm vi phân tích bao phủ nhiều ghế Quốc hội hơn, số thị trường dành cho từng cuộc đua cũng tăng lên, tập trung vào những yếu tố chi tiết và cụ thể hơn.

Theo dữ liệu của ACDC, tổng số tiền giao dịch trên ba thị trường được phân tích đã vượt 220 triệu USD trong chu kỳ bầu cử năm nay, so với 92 triệu USD trong toàn bộ chu kỳ năm 2024. Hoạt động đặt cược năm 2024 thậm chí tiếp tục sau ngày bầu cử, do kết quả tại một số cuộc đua vẫn chưa được xác định.

Sự thay đổi còn thể hiện ở nội dung mà người dùng đặt cược. Trong năm 2024, khoảng 71% thị trường dự đoán tập trung vào câu hỏi ứng viên nào sẽ chiến thắng. Năm nay, tỷ lệ này chỉ còn 16%, trong khi 58% thị trường tập trung vào cách biệt chiến thắng của ứng viên.

Các thị trường dự đoán về tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu tại từng cuộc đua cũng xuất hiện nhiều hơn. Tuy nhiên, theo bà Kendler-Kretsch, phần lớn tổng giá trị giao dịch vẫn tập trung vào việc dự đoán người chiến thắng, còn nhiều thị trường với nội dung chuyên biệt hơn hầu như có rất ít giao dịch.

Tiền cược tập trung vào một số cuộc đua và nhóm tài khoản

Hoạt động cá cược bầu cử nhìn chung tập trung cao độ. Phần lớn trong tổng giá trị giao dịch hơn 220 triệu USD đổ vào một số cuộc đua, nổi bật là cuộc bầu cử Thượng viện tại bang Texas, nơi ứng viên đảng Dân chủ James Talarico đối đầu ứng viên đảng Cộng hòa Ken Paxton để giành một ghế đang bỏ trống.

Theo ACDC, các cuộc đua Thượng viện tại Maine, Michigan và South Carolina cũng thu hút lượng tiền cược lớn.

Dữ liệu từ nền tảng quốc tế của Polymarket, nơi công khai thông tin về các tài khoản giao dịch hay “ví”, cho thấy hoạt động cá cược bầu cử còn tập trung vào một nhóm nhỏ người tham gia.

Theo ACDC, 1% số ví có khối lượng giao dịch lớn nhất trên các thị trường liên quan đến Quốc hội của Polymarket chiếm tới 70% tổng giá trị cá cược trong chu kỳ bầu cử năm nay.