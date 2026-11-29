Camera an ninh đã ghi lại được khoảnh khắc gây sốc trên vào lúc 16h27 chiều ngày 3/11 vừa qua tại một xưởng sửa chữa xe ô tô ở tỉnh Quảng Ngãi.

Trích xuất camera giám sát cho thấy, một người mặc áo đen đang đứng thao tác bơm hơi cho chiếc lốp cỡ lớn (được cho là của xe đầu kéo) đặt dưới đất. Cách đó không xa, một nam thanh niên mặc áo trắng đang ngồi xem điện thoại ven đường cùng 4, 5 người thợ đang thao tác cho chiếc xe đầu kéo.

Bất thình lình, chiếc lốp xe đầu kéo bất ngờ phát nổ dữ dội khi đang được bơm hơi, khiến cả cụm mâm lốp bay lên cao và rơi xuống ngay sát nam thanh niên đang ngồi ven đường. Lốp xe bất ngờ phát nổ kèm theo tiếng động lớn và luồng khói trắng mù mịt. Áp lực cực mạnh hất tung toàn bộ cụm mâm lốp lên không trung trước khi rơi mạnh xuống mặt đường, chỉ cách vị trí nam thanh niên áo trắng ngồi trong gang tấc.

May mắn không hề có thương vong đáng tiếc nào xảy ra từ vụ nổ trên. Được biết, lốp xe tải nặng và xe đầu kéo có áp suất khí nén rất lớn; khi bơm hơi cần đặt lốp vào khung/lồng sắt chuyên dụng để ngăn mâm và tanh lốp văng ra nếu xảy ra sự cố.

Người bơm cần dùng dây dẫn hơi đủ dài, đứng lệch sang một bên hoặc phía sau vật chắn thay vì đứng trực diện hay cúi sát vào bề mặt lốp. Tuyệt đối không bơm quá áp suất khuyến cáo của nhà sản xuất, đồng thời kiểm tra kỹ độ mòn, vết nứt hoặc biến dạng của la-zăng trước khi nạp khí.