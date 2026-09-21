Cá cơm đầy khoang, ngư dân Quảng Ngãi phấn khởi

Lao động tất bật bốc dỡ cá cơm từ những tàu vừa cập bến

Những ngày qua, khu vực vùng biển Lý Sơn xuất hiện luồng cá cơm dày, tạo điều kiện thuận lợi cho ngư dân Quảng Ngãi khai thác. Từ ngày 18.9 đến nay, trung bình mỗi ngày có khoảng 30-40 lượt tàu cập cảng Tịnh Kỳ, sản lượng bình quân đạt 2-3 tấn cá cơm/tàu/chuyến.

Ngư dân Hà Văn Quang, chủ tàu QNg 91135 TS cho biết, sau một đêm khai thác ở vùng biển cách đất liền khoảng 30 - 50 hải lý, tàu thu được 3 tấn cá cơm.

Cá cơm được đưa lên bờ ngay sau khi tàu cập cảng

Cá được đưa lên bờ nhanh chóng, sau đó chuyển đến các đại lý thu mua, cơ sở chế biến thủy sản và các cơ sở làm nước mắm.

Một chuyến biển bình quân mỗi tàu khai thác khoảng 2 - 3 tấn cá cơm

Hiện giá cá cơm tại cảng dao động khoảng 12.000-15.000 đồng/kg, tùy chất lượng và kích cỡ. Với những chuyến biển khai thác được vài tấn cá, nguồn thu từ mỗi chuyến giúp ngư dân có thêm động lực tiếp tục bám biển.

Cá cơm được phân loại ngay tại cảng trước khi chuyển đến các điểm thu mua

Không khí tại cảng cá vì thế cũng trở nên tất bật hơn. Tàu vừa cập bến, hàng chục lao động nhanh chóng tập trung bốc dỡ, phân loại cá để đưa lên xe vận chuyển đến các điểm thu mua, chế biến.

Mỗi tàu cá cơm cập cảng thường cần khoảng 30-40 lao động tham gia bốc dỡ, phân loại. Công việc được tính theo sản lượng, nên cá về càng nhiều, lao động trên bờ càng có thêm việc làm.

Cá cơm được các đại lý thu mua ngay sau khi ngư dân đưa lên bờ

Chị Phạm Thị Nhanh, xã Đông Sơn, cho biết những ngày cao điểm, mỗi lao động bốc dỡ có thể kiếm khoảng 200.000-300.000 đồng/ngày. Công việc không cố định thời gian, có khi phải làm liên tục từ tàu này sang tàu khác cho đến khi hoàn tất việc đưa cá lên bờ.

"Dù công việc khá vất vả nhưng những ngày cá về nhiều, chúng tôi đều phấn khởi vì có việc làm, có thêm thu nhập lo cho gia đình. Tàu cá trúng mùa thì chủ tàu, ngư dân vui mà lao động trên bờ cũng mừng lây", chị Nhanh chia sẻ.

Nguồn cá cơm dồi dào tạo thêm việc làm cho lao động tại cảng

Ông Nguyễn Tấn Quang, Trưởng Ban quản lý Cảng cá Tịnh Kỳ cho biết, lượng tàu cập cảng tăng mạnh trong những ngày cao điểm cá cơm. Để bảo đảm hoạt động tại cảng diễn ra thông suốt, Ban quản lý phải huy động 100% lực lượng, túc trực 24/24 giờ.

"Lực lượng tập trung hướng dẫn, sắp xếp luồng lạch để tàu thuyền cập bến an toàn, đồng thời phân luồng phương tiện ra vào cảng lấy hàng. Hạ tầng giao thông khu vực quanh cảng đang sửa chữa nên việc điều phối gặp không ít khó khăn, anh em phải nỗ lực để bảo đảm hoạt động của bà con", ông Quang cho hay.

Những mẻ cá cơm đầy khoang mang lại niềm vui cho ngư dân sau chuyến biển

Mùa cá cơm không chỉ mang lại niềm vui cho ngư dân trực tiếp khai thác mà còn tạo thêm việc làm cho lao động bốc dỡ, vận chuyển, thu mua và các cơ sở chế biến thủy sản.

Giá thu mua tương đối ổn định cùng sản lượng khai thác khả quan đang tiếp thêm động lực để ngư dân tiếp tục vươn khơi trong những chuyến biển tiếp theo.