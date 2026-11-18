Trong nhóm hải sản phổ biến tại các chợ truyền thống lẫn hệ thống siêu thị, cá chim biển đang duy trì sức mua ổn định nhờ thớ thịt trắng chắc, vị ngọt thanh tự nhiên và hầu như không có xương dăm. Với mức giá dao động từ 130.000 đến 200.000 đồng/kg cùng khả năng biến tấu đa dạng trong ẩm thực, loại cá này trở thành lựa chọn ưu tiên của nhiều gia đình.

Cá chim biển đang dần trở thành lựa chọn ưu tiên của nhiều gia đình. (Ảnh: Sưu tầm)

Trên thị trường hiện nay, nguồn cung cá chim biển chủ yếu tập trung ở hai dòng phổ biến là cá chim trắng và cá chim đen, được ngư dân khai thác dọc vùng biển duyên hải miền Trung như Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi và Khánh Hòa. Về mặt bằng giá, cá chim trắng biển tươi hiện được giao dịch quanh mức 130.000 đồng/kg, trong khi cá chim đen có giá nhỉnh hơn, lên tới 200.000 đồng/kg. Mức giá này thường biến động tùy thuộc vào kích thước, độ tươi trong ngày và điều kiện thời tiết ngư trường.

Vào những tháng biển êm, sản lượng đánh bắt dồi dào giúp giá bán ổn định, ngược lại khi bước vào mùa mưa bão, nguồn cung sụt giảm đẩy giá cá tươi tăng nhẹ, tạo cơ hội cho các dòng cá chim cấp đông với mức giá mềm hơn tiếp cận nhóm khách hàng tiết kiệm.

Ghi nhận tại các điểm kinh doanh hải sản cho thấy phân khúc cá có trọng lượng từ 0,5-1,5 kg luôn đạt tốc độ tiêu thụ nhanh nhất do kích cỡ vừa vặn cho một bữa cơm gia đình. Chị Nguyễn Thị Lan, một tiểu thương kinh doanh hải sản tại chợ chia sẻ với Tri thức & Cuộc sống cho biết: "Khách hàng hiện nay rất chuộng cá chim vì thịt dày, ngọt, ít xương dăm nên cả trẻ nhỏ lẫn người lớn tuổi đều dễ ăn. Những con cá đánh bắt trong ngày, da còn sáng bóng thường hết hàng rất sớm dù giá có cao hơn hàng đông lạnh".

Dưới góc độ người tiêu dùng, bên cạnh hương vị thơm ngon và sự tiện lợi khi chế biến, giá trị dinh dưỡng cũng là điểm cộng lớn giúp mặt hàng này được ưu tiên lựa chọn. Thịt cá chim biển chứa hàm lượng protein chất lượng cao cùng nguồn axit béo omega-3 dồi dào, hỗ trợ tốt cho sức khỏe tim mạch và trí não nhưng lại có tỷ lệ chất béo bão hòa thấp hơn so với cá hồi.

Chị Minh Anh (Hà Nội) chia sẻ với Tri thức & Cuộc sống nhận định cá chim biển có mức giá rất hợp lý so với chất lượng dinh dưỡng mang lại: "Chỉ cần mua một con cá chim trắng khoảng một ký là đủ chế biến món hấp xì dầu hoặc chiên giòn cho cả nhà, thịt cá thơm béo tự nhiên mà không bị tanh hay bở".

Để đảm bảo trải nghiệm ẩm thực trọn vẹn, các tiểu thương kinh doanh hải sản khuyến nghị người mua nên ưu tiên những con cá có mắt trong, mang đỏ tươi, lớp vảy mịn màu bạc ánh xanh hoặc xám sẫm còn nguyên vẹn. Khi dùng tay ấn nhẹ vào phần thân, thớ thịt phải săn chắc và nhanh chóng đàn hồi trở lại. Sau khi mua về, cá cần được làm sạch, bảo quản lạnh và chế biến sớm để giữ nguyên độ ngọt thanh đặc trưng qua các phương pháp như hấp gừng, kho tiêu, nướng muối ớt hay nấu canh chua.

Mời quý độc giả xem video: Xuất khẩu thủy sản Việt Nam xoay chuyển thị trường trước biến động thương mại toàn cầu/ Nguồn: VTV24