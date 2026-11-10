Cá chết trắng xóa ở bãi biển, người dân sững sờ trước thứ bị sóng đánh dạt vào bờ

Tình trạng nhiều loài cá chết nổi dọc bờ biển Bang Saen, tỉnh Chonburi (Thái Lan), cùng lượng lớn vỏ sò, ốc bị sóng đánh trôi dạt vào bờ đã khiến người dân và du khách bất ngờ. Một tiểu thương địa phương nhận định hiện tượng này có thể liên quan đến hoạt động đánh bắt của các tàu cá nhỏ, tuy nhiên nguyên nhân cụ thể vẫn cần cơ quan chức năng làm rõ.

Ngày 8/11, truyền thông Thái Lan đưa tin, tại khu vực cầu Ratchanawi, gần vòng xoay Laem Thaen, thuộc phường Saen Suk, thành phố Chonburi, tỉnh Chonburi, xuất hiện số lượng lớn cá chết nổi trên mặt nước và trôi dạt vào bờ biển Bang Saen.

Tình trạng nhiều loài cá chết nổi dọc bờ biển Bang Saen, tỉnh Chonburi (Thái Lan), cùng lượng lớn vỏ sò, ốc bị sóng đánh trôi dạt vào bờ đã khiến người dân và du khách bất ngờ

Theo ghi nhận tại hiện trường, xác nhiều loài cá nằm rải rác dọc bờ biển, một số trôi nổi trên mặt nước. Bên cạnh đó, lượng lớn vỏ sò, ốc cũng bị sóng đánh dạt lên bãi cát, tạo nên cảnh tượng bất thường khiến nhiều người chú ý.

Trao đổi với truyền thông địa phương, một tiểu thương 60 tuổi chuyên kinh doanh thủy sản tại khu vực cầu Ratchanawi đã đưa ra nhận định về nguyên nhân sự việc dựa trên kinh nghiệm nhiều năm trong nghề.

Theo người này, số cá chết có thể liên quan đến hoạt động đánh bắt bằng lưới của các tàu cá nhỏ. Khi sản lượng vượt quá sức chứa, ngư dân có thể phải thả bớt cá xuống biển để tránh tàu quá tải, thậm chí có nguy cơ chìm.

Về tình hình du lịch, người tiểu thương cho biết du khách vẫn có thể tắm biển tại các bãi tắm quen thuộc, bởi xác cá hiện chủ yếu tập trung quanh mũi Laem Thaen, chưa ảnh hưởng đến những khu vực đông người.

Ông cũng cho biết phần lớn số cá được tìm thấy có giá trị kinh tế thấp. Do đó, ngư dân thường ưu tiên giữ lại những con cá lớn hoặc có giá bán cao, còn số cá ít giá trị có thể bị thả lại biển, sau đó chết và trôi dạt vào bờ.

Tuy nhiên, đây mới chỉ là nhận định cá nhân dựa trên kinh nghiệm của người làm nghề cá. Nguyên nhân chính xác khiến cá chết hàng loạt tại vùng biển Bang Saen vẫn chưa được cơ quan chức năng xác minh.

Về tình hình du lịch, người tiểu thương cho biết du khách vẫn có thể tắm biển tại các bãi tắm quen thuộc, bởi xác cá hiện chủ yếu tập trung quanh mũi Laem Thaen, chưa ảnh hưởng đến những khu vực đông người.

Dù vậy, hướng gió và dòng chảy thay đổi có thể khiến xác cá tiếp tục trôi dạt sang nơi khác. Khi phân hủy, chúng có nguy cơ gây mùi hôi, ảnh hưởng đến cảnh quan và trải nghiệm của du khách.

Người dân hiện mong cơ quan chức năng sớm kiểm tra, xác định nguyên nhân cá chết và đánh giá chất lượng nước biển, qua đó bảo đảm an toàn môi trường cũng như hoạt động du lịch tại Bang Saen.

Dù có ý kiến cho rằng hiện tượng này bắt nguồn từ hoạt động đánh bắt thủy sản, đến nay nguyên nhân vẫn chưa được xác nhận. Vì vậy, cần chờ kết quả kiểm tra chất lượng nước biển và đánh giá tình trạng các loài thủy sản trước khi đưa ra kết luận chính xác.