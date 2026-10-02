Cá chết rải rác, trôi dạt vào bờ biển Hà Tĩnh

Chiều 2.10, thông tin từ Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Hà Tĩnh, từ ngày 29.9, cơ quan chức năng ghi nhận hiện tượng cá nuôi lồng bè chết tại thôn Hải Phong 2, phường Vũng Áng và thủy sản tự nhiên chết dạt vào bờ biển xã Thiên Cầm, Yên Hòa, Cẩm Trung.

Hiện tượng cá chết rải rác, dạt vào bờ biển tại xã Thiên Cầm

Ngay sau khi nhận được thông tin, Sở Nông nghiệp và Môi trường chỉ đạo Chi cục Thủy sản phối hợp Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường cùng chính quyền địa phương kiểm tra, xác định tình hình.

Tại vùng nuôi cá lồng bè ở thôn Hải Phong 2, phường Vũng Áng, 25 hộ dân phường Sông Trí ghi nhận có tình trạng cá chết, chủ yếu gồm cá bớp, cá mú và cá vảu.

Theo các hộ nuôi, cá bắt đầu chết rải rác khoảng một tháng trước, mỗi lần từ 5-7 con. Tuy nhiên, số cá chết có dấu hiệu tăng từ ngày 29.9.

Các loài được ghi nhận chết rải rác trên bờ biển xã Thiên Cầm gồm: cá mòi, cá thờn bơn, cá mỏ neo, ghẹ và ngao

Qua kiểm tra ban đầu, cơ quan chuyên môn chưa phát hiện dấu hiệu lâm sàng hoặc bệnh tích điển hình của một số bệnh nguy hiểm, truyền nhiễm trên các mẫu cá được kiểm tra.

Các thông số môi trường tại khu vực lồng nuôi được ghi nhận gồm độ mặn 27,3‰, nhiệt độ 31,5°C, oxy hòa tan 5,5mg/l và pH 7,7.

Ngoài cá nuôi lồng bè, tại vùng biển xã Thiên Cầm cũng xuất hiện thủy sản tự nhiên chết dạt vào bờ. Các loài được ghi nhận gồm cá mòi, cá thờn bơn, cá mỏ neo, ghẹ và ngao.

Ông Võ Tá Nhân, Chủ tịch UBND xã Thiên Cầm cho biết, thủy sản chết chủ yếu là các loại nhỏ, xuất hiện rải rác. Sau khi nhận tin báo từ người dân, địa phương đã kiểm tra hiện trường, tổ chức thu gom và báo cáo Sở Nông nghiệp và Môi trường.

“Những ngày sau đó không ghi nhận tình trạng thủy sản chết dạt vào bờ biển của địa phương nữa”, ông Nhân nói.

Xác cá chết, trôi dạt nằm rải rác trên bờ biển Thiên Cầm

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Tĩnh, qua quan sát các mẫu thủy sản chết trên bãi biển, cơ quan chức năng chưa phát hiện dấu hiệu hoặc bệnh tích đặc trưng của các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm. Màu nước biển tại khu vực kiểm tra cũng không có biểu hiện bất thường.

Để làm rõ nguyên nhân, Chi cục Thủy sản Hà Tĩnh đã lấy mẫu cá bớp tại khu vực nuôi lồng bè ở thôn Hải Phong 2 và mẫu thủy sản tự nhiên gồm cá mỏ neo, cá thờn bơn tại xã Thiên Cầm gửi Trung tâm Nghiên cứu Môi trường và Bệnh Thủy sản miền Bắc xét nghiệm.

Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường cũng lấy 3 mẫu nước biển tại khu vực nuôi cá lồng bè ở thôn Hải Phong 2 và một mẫu nước biển tại Thiên Cầm để phân tích chất lượng nước.

Kết quả đo các chỉ tiêu môi trường tại một khu vực có thủy sản chết cho thấy độ mặn 25‰, nhiệt độ 31,9°C, oxy hòa tan 6,5mg/l và pH 8,0.

Chiều 2.9, trao đổi với PV, ông Bùi Tuấn Sơn, Chi cục trưởng, Chi cục Thuỷ sản Hà Tĩnh cho biết, Chi cục chưa nhận được kết quả phân tích, kiểm nghiệm, do đó nguyên nhân hiện tượng thủy sản chết vẫn chưa được xác định.

Hình ảnh cá chết dạt vào bờ biển tại thôn Tân Lý, xã Đông Trạch, tỉnh Quảng Trị

Đáng chú ý, tại tỉnh Quảng Trị cũng ghi nhận tình trạng thủy sản chết dạt vào bờ biển. Tại thôn Tân Lý, xã Đông Trạch, xác cá xuất hiện dọc bờ biển khoảng 1km. Phần lớn là cá mòi kích thước nhỏ, tập trung gần mép nước, một số đã phân hủy, bốc mùi. Người dân địa phương đã thu gom, chôn lấp để hạn chế ảnh hưởng đến môi trường.

UBND xã Đông Trạch đã giao bộ phận chuyên môn kiểm tra, xác minh nguyên nhân. Đến nay, nguyên nhân hiện tượng vẫn chưa được xác định.

Trong thời gian chờ kết quả xét nghiệm, Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Tĩnh đề nghị UBND các xã, phường Thiên Cầm, Vũng Áng, Sông Trí, Cẩm Trung và Yên Hòa hướng dẫn người dân thu gom thủy sản chết, chôn lấp cùng vôi bột hoặc hóa chất có tính diệt khuẩn nhằm hạn chế ô nhiễm môi trường và nguy cơ phát tán mầm bệnh.

Người dân được khuyến cáo không sử dụng thủy sản chết chưa rõ nguyên nhân làm thực phẩm hoặc làm thức ăn cho thủy sản nuôi, gia súc, gia cầm.

Đối với các hộ nuôi cá lồng bè, cơ quan chuyên môn khuyến cáo giảm 50-80% khẩu phần ăn hoặc tạm ngừng cho cá ăn để hạn chế thức ăn dư thừa làm ô nhiễm nguồn nước.

Các địa phương được yêu cầu tiếp tục theo dõi diễn biến tại các vùng nuôi, thường xuyên kiểm tra, kịp thời phát hiện dấu hiệu bất thường, dịch bệnh và báo cáo cơ quan chuyên môn để phối hợp xử lý.