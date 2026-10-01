Cá chết hàng loạt trôi dạt vào bờ biển xã Đông Trạch

Tình trạng cá chết trôi dạt vào bờ biển xã Đông Trạch xuất hiện vào sáng ngày 1/10 - Ảnh: T.Đ

Tình trạng cá chết trôi dạt vào bờ biển kéo dài khoảng 1km dọc bờ biển thôn Tân Lý, xã Đông Trạch. Cá chết chủ yếu là cá mòi, có kích thước nhỏ, nằm trên bãi cát và tập trung nhiều ở khu vực sát mép nước. Một số con đã bắt đầu phân hủy, bốc mùi hôi. Sau khi phát hiện cá chết, một số người dân địa phương đã ra bờ biển thu gom, đem chôn lấp nhằm hạn chế ảnh hưởng môi trường.

Cá chết chủ yếu là loài cá mòi - Ảnh: T.Đ

Ông Hoàng Minh Hòa (50 tuổi, trú thôn Phú Trạch, xã Đông Trạch) cho biết: Sáng cùng ngày, khi ra khu vực bờ biển, ông phát hiện rất nhiều cá chết trôi dạt vào bờ. “Thấy cá chết nhiều nên tôi nhặt lại để chôn, tránh gây hôi thối, ảnh hưởng đến môi trường xung quanh. Tôi không biết nguyên nhân cá chết, đề nghị cơ quan chức năng kiểm tra, xác minh và xử lý”.

Người dân thu gom xác cá để mang đi tiêu hủy nhằm bảo đảm vệ sinh môi trường - Ảnh: T.Đ

Ông Lưu Đức Ngọc, Phó Chủ tịch UBND xã Đông Trạch cho biết: Chính quyền địa phương đã nắm được thông tin và giao Phòng Kinh tế xã kiểm tra, xác minh, làm rõ nguyên nhân cá chết.