Cá chạch 'lên bè', mở hướng phát triển kinh tế ở Cẩm Bình

Mô hình nuôi cá chạch lồng bè được nông dân thôn Bình Tiến, xã Cẩm Bình triển khai. (Ảnh: Hà Phương).

Giữa tháng 7/2026, gia đình ông Nguyễn Văn Cát và gia đình bà Trần Thị Hường ở thôn Bình Tiến, xã Cẩm Bình cùng xây dựng mô hình nuôi cá chạch lồng bè trên diện tích hơn 1ha mặt nước. Bước đầu, hai hộ thả nuôi hơn 200 vạn con cá chạch. (Trong ảnh: Ông Nguyễn Văn Cát đang gia cố lại lồng bè trong quá trình nuôi cá chạch).

Với 45 lồng bè, mỗi lồng rộng khoảng 18m², mô hình hiện thả nuôi từ 4-5 vạn con giống/lồng, bảo đảm mật độ phù hợp để chăm sóc, quản lý.

Mô hình liên kết với HTX Nông nghiệp Vĩnh Am (thành phố Hải Phòng), từ cung cấp con giống, hướng dẫn kỹ thuật đến bao tiêu toàn bộ sản phẩm, tạo thuận lợi để người dân yên tâm đầu tư nuôi.

Ông Nguyễn Văn Cát chia sẻ: "Trong quá trình nuôi, gia đình được hợp tác xã hỗ trợ về kinh nghiệm và kỹ thuật. Thức ăn chủ yếu là cám cá dạng viên nổi; khi cá chưa ăn hết, thức ăn không bị chìm, giúp chúng tôi dễ dàng theo dõi và điều chỉnh lượng thức ăn phù hợp".

Mỗi ngày, cá được cho ăn khoảng 3 lần, mỗi lần cách nhau từ 4-5 giờ. Việc cho ăn đúng thời điểm, đúng liều lượng giúp cá sinh trưởng tốt, hạn chế thức ăn dư thừa và thuận lợi trong quá trình chăm sóc.

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Hằng ngày, người nuôi thường xuyên kiểm tra lồng bè, theo dõi hoạt động của cá và lượng thức ăn để kịp thời điều chỉnh cách chăm sóc, bảo đảm đàn cá sinh trưởng tốt.

Bà Trần Thị Hường ở thôn Bình Tiến (xã Cẩm Bình) cho biết: "Do mô hình mới triển khai nên gia đình tôi cũng đặc biệt chú trọng việc chăm sóc, theo dõi đàn cá, đồng thời từng bước tích lũy kinh nghiệm để nâng cao hiệu quả nuôi".

Từ con giống, kỹ thuật đến thời gian nuôi và thu hoạch, các hộ dân đều được HTX Nông nghiệp Vĩnh Am (thành phố Hải Phòng) hướng dẫn, đồng hành trong quá trình triển khai mô hình.

Anh Trần Văn Tài, thành viên HTX cho biết: “Cá chạch thường nuôi khoảng hơn 3 tháng là có thể thu hoạch; giá bán hiện dao động từ 70.000 - 90.000 đồng/kg. HTX cam kết thu mua toàn bộ sản phẩm cho các hộ dân, nên bà con yên tâm đầu tư, chăm sóc”.

Sau hơn 2 tháng rưỡi thả nuôi, nhờ được chăm sóc đúng quy trình kỹ thuật, đàn cá chạch của hai gia đình ở thôn Bình Tiến (xã Cẩm Bình) sinh trưởng tốt, thích nghi với điều kiện môi trường và nguồn nước tại địa phương.

Nhận thấy cá chạch sinh trưởng tốt, ngày 24/9 vừa qua, hai gia đình tiếp tục thả nuôi thêm 200 vạn con, thực hiện theo hình thức nuôi cuốn chiếu để chủ động sản lượng và thời điểm thu hoạch.

Ông Nguyễn Văn Cát (thôn Bình Tiến, xã Cẩm Bình) phấn khởi thả nuôi lứa cá chạch mới, tiếp tục mở rộng mô hình.

Bà Trần Thị Mai Lan – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ, Chủ tịch Hội Nông dân xã Cẩm Bình (người đứng giữa) cho biết: "Nuôi cá chạch ở thôn Bình Tiến là mô hình mới, bước đầu được triển khai theo hướng liên kết. Hội Nông dân xã đã phối hợp với HTX hỗ trợ, hướng dẫn các hội viên về kỹ thuật chăm sóc, nuôi dưỡng và theo dõi quá trình sinh trưởng của cá. Thời gian tới, hội sẽ tiếp tục tuyên truyền, vận động người dân lựa chọn mô hình nuôi cá chạch phù hợp, gắn với liên kết trong sản xuất và tiêu thụ, từng bước nhân rộng trên địa bàn xã".

Video: Mô hình nuôi cá chạch lồng bè tại thôn Bình Tiến, xã Cẩm Bình.