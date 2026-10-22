Cả cha và mẹ cùng đưa con đi khám, có được cấp 2 giấy nghỉ hưởng BHXH?

Trên Cổng TTĐT Chính phủ, bạn đọc L. H. L. đặt câu hỏi: "Vợ chồng là cán bộ, công chức làm việc tại hai cơ quan nhà nước khác nhau. Vừa qua, vợ chồng tôi cùng đưa con trai dưới 6 tuổi đi khám bệnh. Xin hỏi, vợ chồng tôi có được xin 2 giấy nghỉ để đưa con đi khám bệnh không?"

Ảnh minh họa.

Bảo hiểm xã hội Tp. Hồ Chí Minh trả lời vấn đề này như sau:

Căn cứ khoản 2 Điều 44 Luật BHXH 2024, trường hợp cả cha và mẹ cùng tham gia BHXH bắt buộc thì thời gian hưởng chế độ khi chăm sóc con ốm đau của mỗi người theo quy định tại khoản 1 Điều này.

Tại khoản 2 Điều 28 Thông tư số 25/2025/TT-BYT ngày 30/6/2025 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định trách nhiệm của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Xây dựng quy trình cấp và cấp đầy đủ, kịp thời cho người lao động hồ sơ, giấy tờ làm căn cứ hưởng các chế độ BHXH theo quy định tại Thông tư này.

Theo đó, việc cấp hồ sơ, giấy tờ làm căn cứ hưởng các chế độ BHXH thuộc trách nhiệm của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. Đề nghị bà liên hệ cơ sở nơi đã khám, chữa bệnh và điều trị cho con của bà để được cấp giấy tờ theo quy định.