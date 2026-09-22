Ca cấy ghép thiết bị hỗ trợ tim CorHeart 6 đầu tiên tại Việt Nam

Sáng 22-9, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 cho biết vừa thực hiện thành công ca cấy ghép CorHeart 6 đầu tiên tại Việt Nam cho bệnh nhân suy tim giai đoạn cuối. Một tuần sau phẫu thuật, bệnh nhân đã có thể tự đi lại và sinh hoạt cá nhân.

Bệnh nhân là ông Đ.C., 63 tuổi (ở Hà Nội), được chuyển đến bệnh viện trong tình trạng suy tim nặng, khó thở tăng dần và không đáp ứng với điều trị bằng thuốc. Nhiều ngày trước khi nhập viện, ông phải ngồi để thở và gần như không thể tự chăm sóc bản thân.

Bệnh nhân và các bác sĩ sau ca cấy ghép thiết bị hỗ trợ tim CorHeart 6. Ảnh: LAN HƯƠNG

Kết quả thăm khám cho thấy ông mắc bệnh động mạch vành nhiều nhánh, hở nặng van hai lá và có nhiều sẹo cơ tim sau nhồi máu cơ tim diện rộng. Các phương án can thiệp điều trị nguyên nhân không còn phù hợp.

Ông được chỉ định ghép tim và chuyển đến bệnh viện chờ nguồn tim hiến. Trong thời gian chờ ghép, các bác sĩ quyết định cấy thiết bị hỗ trợ thất trái CorHeart 6 để hỗ trợ chức năng tuần hoàn.

Ca phẫu thuật được thực hiện ngày 10-9. Sau một tuần, bệnh nhân đã có thể tự đi lại, thực hiện các hoạt động sinh hoạt cá nhân và được hướng dẫn cách chăm sóc, quản lý thiết bị.

CorHeart 6 là thiết bị hỗ trợ thất trái (LVAD), có chức năng hỗ trợ tim bơm máu đến các cơ quan trong cơ thể. Thiết bị có thể được sử dụng trong một số trường hợp suy tim nặng, trong đó có bệnh nhân chờ ghép tim.

Theo BS Trần Quang Thái, Khoa Phẫu thuật Tim mạch (Viện Tim mạch thuộc Bệnh viện Trung ương Quân đội 108), CorHeart 6 có đường kính khoảng 34mm, dày 26mm và nặng khoảng 90g. HeartMate 3, một thiết bị hỗ trợ thất trái khác, có kích thước khoảng 50 x 34mm và nặng khoảng 200g.

Theo bác sĩ, kích thước nhỏ hơn có thể phù hợp với một số người bệnh có thể trạng nhỏ hoặc khoang ngực nhỏ. Tuy nhiên, việc lựa chọn thiết bị phụ thuộc vào tình trạng cụ thể của từng bệnh nhân và đánh giá của ê-kíp điều trị.

Để triển khai kỹ thuật hỗ trợ tuần hoàn cơ học, bệnh viện đã đào tạo ê-kíp chuyên môn từ năm 2023. Với nam bệnh nhân này, từ tình trạng phải ngồi để thở và gần như không thể tự chăm sóc bản thân, một tuần sau phẫu thuật ông đã có thể đi lại và thực hiện các sinh hoạt thường ngày.

Bệnh nhân có tiến triển tốt sau một tuần được cấy ghép thiết bị hỗ trợ tim CorHeart 6

Trung tướng, GS.TS Lê Hữu Song, Giám đốc Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, cho biết bệnh viện sẽ đưa kỹ thuật hỗ trợ tuần hoàn cơ học vào triển khai thường quy sau khi đã tích lũy kinh nghiệm, đào tạo nhân lực và chuẩn bị hệ thống trang thiết bị.

LVAD là thiết bị hỗ trợ chức năng bơm máu của tim, được sử dụng trong một số trường hợp suy tim nặng, trong đó có bệnh nhân chờ ghép tim.