Ca cấy ghép CorHeart 6 đầu tiên tại Việt Nam, thêm hy vọng cho bệnh nhân suy tim

Niềm vui của cả bệnh nhân và thầy thuốc sau ca ghép. Ảnh: Lan Hương.

Ông Đ.C, 63 tuổi, ở Hà Nội, được chuyển đến Bệnh viện TWQĐ 108 ngày 6/9 trong tình trạng suy tim nặng. Khó thở tăng dần, không đáp ứng với thuốc điều trị, ngày đêm ông phải ngồi để thở và gần như không còn khả năng tự phục vụ.

Các bác sĩ xác định người bệnh mắc bệnh động mạch vành nhiều nhánh, hở nặng van hai lá và có nhiều sẹo cơ tim sau nhồi máu cơ tim diện rộng. Những phương án can thiệp nhằm điều trị nguyên nhân không còn phù hợp.

Ông được chỉ định ghép tim và chuyển đến bệnh viện để chờ nguồn tim hiến. Nhưng với một người bệnh suy tim giai đoạn cuối, chờ ghép tim đồng nghĩa với việc phải tiếp tục duy trì sự sống trong thời gian chưa thể xác định.

Đúng thời điểm đó, Bệnh viện TWQĐ 108 đã hoàn tất quá trình chuẩn bị để triển khai CorHeart 6, thiết bị hỗ trợ thất trái (LVAD) thế hệ mới. Sau khi thăm khám, thực hiện các khảo sát cận lâm sàng và hội chẩn, các bác sĩ quyết định cấy ghép CorHeart 6 cho ông Đ.C.

Ngày 10/9, ca phẫu thuật được tiến hành thuận lợi. Một tuần sau cấy ghép, người bệnh đã có thể đi lại, tự thực hiện các hoạt động sinh hoạt cá nhân và tiếp tục được hướng dẫn cách chăm sóc, quản lý thiết bị trước khi xuất viện.

Đây là ca cấy ghép CorHeart 6 đầu tiên thành công tại Việt Nam, mở thêm một lựa chọn hỗ trợ tuần hoàn cho những người bệnh suy tim nặng, trong đó có những trường hợp đang chờ ghép tim.

Chủ động tìm công nghệ phù hợp

Để làm chủ kỹ thuật hỗ trợ tuần hoàn cơ học, từ năm 2023, Bệnh viện TWQĐ 108 đã cử các ê-kíp chuyên môn đi đào tạo tại nhiều trung tâm y khoa ở Đức, Pháp...

Quá trình đào tạo không chỉ tập trung vào kỹ thuật cấy ghép mà còn bao gồm lựa chọn người bệnh, gây mê hồi sức, chăm sóc sau mổ, phục hồi chức năng và quản lý thiết bị. Đây là những mắt xích quan trọng bởi một ca cấy ghép LVAD thành công không kết thúc khi người bệnh rời phòng mổ.

Năm 2025, bệnh viện đã thực hiện thành công ca cấy ghép HeartMate 3, một thiết bị hỗ trợ thất trái. Kết quả này tạo nền tảng để bệnh viện tiếp tục phát triển chương trình hỗ trợ tuần hoàn cơ học.

Tuy nhiên, HeartMate 3 vẫn có những đặc điểm cần cân nhắc trong thực tế điều trị. Thiết bị có kích thước và trọng lượng tương đối lớn, trong khi chi phí cao có thể ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận của người bệnh.

Vì vậy, đội ngũ chuyên môn tiếp tục cập nhật những thế hệ thiết bị mới, tìm kiếm thêm những lựa chọn phù hợp hơn với đặc điểm người bệnh.

Tháng 9/2026, CorHeart 6 được triển khai thành công tại Bệnh viện TWQĐ 108. Với ca bệnh ông Đ.C, công nghệ mới đã được đặt vào đúng một tình huống mà người bệnh cần thêm một giải pháp để duy trì tuần hoàn trong thời gian chờ ghép tim.

Ca cấy ghép CorHeart 6 đầu tiên tại Việt Nam. Ảnh: Lan Hương.

Thêm khả năng lựa chọn

Trao đổi với báo chí sáng 22/9, Trung tá, BSCKI Trần Quang Thái, Khoa Phẫu thuật Tim mạch, Viện Tim mạch, Bệnh viện TWQĐ 108, cho biết một trong những điểm đáng chú ý của CorHeart 6 là thiết kế nhỏ gọn.

Thiết bị có đường kính khoảng 34 mm, độ dày 26 mm và trọng lượng khoảng 90 g. Trong khi đó, HeartMate 3 có kích thước khoảng 50 x 34 mm và trọng lượng khoảng 200 g.

Sự khác biệt về kích thước và trọng lượng có thể tạo thêm khả năng lựa chọn cho những người bệnh có thể trạng nhỏ hoặc khoang ngực nhỏ, trong đó có người Việt Nam.

Theo các bác sĩ, đây cũng là cơ sở để tiếp tục đánh giá khả năng ứng dụng ở những nhóm người bệnh đặc thù, trong đó có bệnh nhi suy tim nặng. Tuy nhiên, việc lựa chọn thiết bị vẫn phải căn cứ vào tình trạng cụ thể của từng người bệnh và đánh giá của ê-kíp chuyên môn.

Bởi với LVAD, thiết bị chỉ là một phần của quá trình điều trị. Để người bệnh có thể sống cùng thiết bị, bệnh viện cần đồng thời bảo đảm năng lực phẫu thuật, gây mê hồi sức, chăm sóc sau mổ, phục hồi chức năng và hướng dẫn người bệnh quản lý thiết bị lâu dài.

Một ca bệnh, nhiều năm chuẩn bị

Trung tướng, GS,.TS Lê Hữu Song, Giám đốc Bệnh viện TWQĐ 108, cho biết trên cơ sở thành công của ca bệnh, cùng đội ngũ chuyên môn được đào tạo, hệ thống trang thiết bị và kinh nghiệm đã tích lũy qua quá trình triển khai LVAD, bệnh viện sẽ đưa kỹ thuật này vào triển khai thường quy.

Mục tiêu là giúp thêm người bệnh tiếp cận phương pháp hỗ trợ tuần hoàn cơ học, qua đó hỗ trợ những người bệnh đang chờ ghép tim và nâng cao chất lượng cuộc sống.

Với ông Đ.C, điều dễ nhận thấy nhất sau ca phẫu thuật không phải là những thông số kỹ thuật của một thiết bị mới, mà là việc ông đã có thể tự đi lại, tự sinh hoạt sau một tuần.

Còn với Bệnh viện TWQĐ 108, ca cấy ghép CorHeart 6 là kết quả của một quá trình dài chuẩn bị nhân lực, tích lũy kinh nghiệm và liên tục cập nhật công nghệ. Từ một người bệnh gần như chỉ có thể ngồi để thở, nay ông Đ.C có thêm thời gian và cơ hội để chờ đợi một trái tim phù hợp.