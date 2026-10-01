Ca bệnh hiếm gặp lần đầu ghi nhận tại Bệnh viện Chợ Rẫy

Bác sĩ thăm khám lại cho người bệnh. Ảnh: BVCC.

Ngày 30/9, bác sĩ chuyên khoa II Đặng Vũ Thông, Trưởng khoa Nội phổi, Bệnh viện Chợ Rẫy, cho biết đơn vị vừa điều trị cho bệnh nhân A. (ngụ Kon Tum) mắc bệnh tích protein phế nang (PAP) tái phát nhiều lần.

Khoảng 6 tháng trước khi nhập viện, bệnh nhân xuất hiện ho kéo dài, khó thở tăng dần khi gắng sức. Ông được chẩn đoán mắc bệnh tích protein phế nang, tình trạng các chất giàu protein và lipid tích tụ trong phế nang, cản trở trao đổi khí.

Trước khi đến Bệnh viện Chợ Rẫy, bệnh nhân đã được rửa phổi 2 lần, mỗi lần thực hiện trên một bên phổi. Tuy nhiên, ho và khó thở vẫn kéo dài, hình ảnh tổn thương phổi gần như không cải thiện.

Tháng 12/2025, bệnh nhân đến Bệnh viện Chợ Rẫy. Các bác sĩ nhận thấy diễn tiến bệnh bất thường. Ngoài ho, khó thở tái phát, bệnh nhân có ngón tay dùi trống và ran nổ rải rác ở hai phổi, gợi ý tình trạng bệnh phổi mạn tính.

Ê-kíp khoa Nội phổi phối hợp khoa Gây mê Hồi sức hội chẩn và quyết định rửa toàn bộ 2 phổi trong cùng một lần can thiệp. Ca can thiệp kéo dài khoảng 3 giờ.

Kết quả xét nghiệm dịch rửa phế quản phế nang phát hiện Mycobacterium interjectum, một loại vi khuẩn Mycobacterium không lao rất hiếm gặp ở bệnh tích protein phế nang.

Theo bác sĩ Thông, đa số trường hợp bệnh tích protein phế nang là do cơ chế tự miễn. Việc phát hiện vi khuẩn này giúp các bác sĩ xác định hướng điều trị khác, thay vì chỉ tiếp tục rửa phổi.

Bệnh nhân được điều trị bằng phác đồ kháng sinh chuyên biệt trong 6 tháng. Sau điều trị, tổn thương phổi giảm đáng kể, các triệu chứng hô hấp gần như biến mất, khả năng gắng sức phục hồi và không ghi nhận tái phát.

Bệnh tích protein phế nang là bệnh phổi hiếm, với tỷ lệ mắc khoảng 0,6-7 trường hợp trên một triệu người. Bệnh xảy ra khi các chất giàu protein và lipid tích tụ trong phế nang, cản trở trao đổi oxy, khiến người bệnh ho kéo dài, khó thở và giảm khả năng gắng sức.

Theo bác sĩ Thông, đây là bệnh nhân thứ 5 mắc bệnh tích protein phế nang được phát hiện tại Bệnh viện Chợ Rẫy và là trường hợp đầu tiên liên quan đến nhiễm vi khuẩn lao không điển hình.

Ngoài thể tự miễn thường gặp, bệnh còn có thể liên quan bệnh lý huyết học, suy giảm miễn dịch, phơi nhiễm nghề nghiệp hoặc các tác nhân nhiễm trùng hiếm gặp. Rửa phổi toàn bộ vẫn là phương pháp điều trị tiêu chuẩn đối với trường hợp có triệu chứng, song với một số bệnh nhân thứ phát, việc xác định và điều trị nguyên nhân nền có vai trò quan trọng trong hạn chế tái phát.