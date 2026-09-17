Cả Ấn Độ và Pakistan đều phản ứng mạnh sau vụ hai tàu hải quân va chạm trên biển

Theo các nguồn tin được truyền thông Ấn Độ trích dẫn, vụ va chạm xảy ra vào tối 15-9 sau khi tàu Pakistan tiếp cận tàu chiến Ấn Độ với tốc độ cao trong điều kiện biển động. Tàu Pakistan bị cho là đã cơ động theo cách “thiếu an toàn và thiếu chuyên nghiệp”, dẫn đến va chạm. Thời điểm đó, tàu chiến Ấn Độ đang thực hiện nhiệm vụ giám sát thường lệ tại vùng biển quốc tế ở phía bắc Biển Ảrập.

Không có thiệt hại nghiêm trọng nào được ghi nhận. Cả hai tàu đều rời khỏi hiện trường sau vụ va chạm.

Bộ Ngoại giao Ấn Độ đã trao công hàm phản đối mạnh mẽ hành động mà cơ quan này gọi là “cách hành xử không thể chấp nhận và thiếu chuyên nghiệp” của các đơn vị hải quân Pakistan trên biển. Bộ này cho rằng hành động của tàu Pakistan đã vi phạm thỏa thuận song phương năm 1991 về việc thông báo trước các cuộc tập trận, diễn tập và di chuyển quân sự.

Ông Saad Ahmad Warraich, Đại biện lâm thời Pakistan tại New Delhi, đã được yêu cầu chuyển thông điệp tới Islamabad rằng các đơn vị quân sự nước này cần thận trọng và tôn trọng các thỏa thuận song phương hiện hành để ngăn chặn những sự cố tương tự tái diễn. Theo truyền thông địa phương, nhà ngoại giao Pakistan đã có mặt tại văn phòng của Bộ Ngoại giao Ấn Độ ở Janpath trong khoảng 30 phút.

Đại biện lâm thời Ấn Độ tại Islamabad cũng được chỉ thị gửi công hàm phản đối tương tự tới Bộ Ngoại giao Pakistan.

Ảnh minh họa: India Today

Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Pakistan cho biết đã triệu Đại biện lâm thời Ấn Độ tại Islamabad để trao công hàm phản đối mạnh mẽ về “hành động mang tính khiêu khích cao độ và không thể chấp nhận của một tàu thuộc Hải quân Ấn Độ trong Vùng Đặc quyền Kinh tế (EEZ) của Pakistan”.

Phía Ấn Độ được yêu cầu tuân thủ nghiêm ngặt luật pháp quốc tế và các thỏa thuận song phương, đặc biệt là những thỏa thuận nhằm ngăn ngừa các sự cố trên biển.

Bộ Ngoại giao Pakistan cho biết thêm, sự cố xảy ra khi Hải quân Pakistan đang tiến hành cuộc tập trận định kỳ hai năm một lần mang tên SEASPARK-26; tàu của Ấn Độ đã “thực hiện các động thái hung hăng ở khoảng cách nguy hiểm, áp sát một tàu hải quân của Pakistan, dẫn đến va chạm giữa hai tàu”.

Tên của các con tàu liên quan đến vụ va chạm hiện chưa được công bố. Các nguồn tin do NDTV trích dẫn cho biết vụ việc xảy ra cách Oman khoảng 220 km về phía Đông.

Một sự cố tương tự từng xảy ra vào năm 2011 khi tàu chiến PNS Babur của Pakistan va chạm nhẹ với tàu hộ vệ INS Godavari, làm hư hại lưới an toàn trên sàn đáp trực thăng của tàu Ấn Độ. Vào thời điểm đó, cả hai tàu đều đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra chống cướp biển tại Vịnh Aden.

Theo RT/AA