Cả 4 thí sinh Việt Nam đều giành huy chương tại Olympic Vật lý Quốc tế Al-Fergani

Theo kết quả được công bố tại lễ trao giải, 100% học sinh đoàn Việt Nam đoạt huy chương, gồm: 1 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc và 1 Huy chương Đồng. Theo đó, em Lê Bá Tuấn Việt, Trường Trung học phổ thông (THPT) Chuyên Khoa học Tự nhiên, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội giành Huy chương Vàng. Em Trương Bá Chí Thành, Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội; em Tăng Hạo Nhiên, Trường THPT Chuyên Quốc Học Huế, thành phố Huế giành Huy chương Bạc. Em Lê Hồng Nhân, Trường THPT Chuyên Lam Sơn, tỉnh Thanh Hóa giành Huy chương Đồng.

Kỳ thi Olympic Vật lý Quốc tế Al-Fergani với sự tham gia của 107 thí sinh đến từ 15 quốc gia và vùng lãnh thổ diễn ra từ ngày 10 đến ngày 17-10 tại thành phố Samarkand, Uzbekistan. Với kết quả trên, đoàn Việt Nam xếp thứ tư toàn đoàn, sau các đoàn Nga, Trung Quốc và nước chủ nhà Uzbekistan.

Đoàn Việt Nam tại Kỳ thi Olympic Vật lý Quốc tế Al-Fergani.

Đề thi năm nay được xây dựng theo định hướng tăng cường khả năng vận dụng kiến thức Vật lý để phân tích, lý giải và giải quyết các vấn đề gắn với thực tiễn và khoa học hiện đại. Kỳ thi gồm hai phần thi chính thức là lý thuyết và thực nghiệm, mỗi phần thi được tổ chức trong một ngày, với thời gian làm bài 5 giờ. Phần thi lý thuyết gồm 3 bài toán, tổng điểm tối đa 60 điểm; phần thi thực nghiệm có tổng điểm tối đa 40 điểm. Các bài thi có độ khó cao, đòi hỏi thí sinh không chỉ nắm vững các định luật và nguyên lý cơ bản mà còn phải có khả năng tư duy logic, phân tích vấn đề và vận dụng kiến thức tổng hợp.

Thành tích của học sinh Việt Nam tại FiPhO 2026 thể hiện sự nỗ lực, quyết tâm của các học sinh; sự tận tâm, trách nhiệm của các thầy cô trong công tác bồi dưỡng, hướng dẫn chuyên môn; cùng sự đồng hành, hỗ trợ và động viên từ gia đình, nhà trường.