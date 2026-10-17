Cả 4 học sinh Việt Nam đoạt huy chương Olympic Vật lý Quốc tế Al-Fergani

Bốn học sinh Việt Nam tham dự FIPhO 2026 đều giành huy chương, trong đó có 1 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc và 1 Huy chương Đồng. (Ảnh: Bộ GD&ĐT)

Ngày 17/10, theo thông tin từ Bộ Giáo dục và Đào tạo, cả 4 học sinh Việt Nam tham dự FIPhO 2026 đều đoạt huy chương. Kỳ thi diễn ra từ ngày 10-17/10 tại thành phố Samarkand, Uzbekistan, với sự tham gia của 107 thí sinh đến từ 15 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Huy chương Vàng thuộc về em Lê Bá Tuấn Việt, Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Hai Huy chương Bạc được trao cho em Trương Bá Chí Thành, cùng trường với em Lê Bá Tuấn Việt, và em Tăng Hạo Nhiên, Trường THPT Chuyên Quốc Học Huế, thành phố Huế. Huy chương Đồng thuộc về em Lê Hồng Nhân, Trường THPT Chuyên Lam Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Đội tuyển Việt Nam được tuyển chọn từ những học sinh lớp 11 năm học 2025-2026 đã tham dự Kỳ thi chọn đội tuyển Olympic Vật lý quốc tế năm 2026 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, căn cứ kết quả thi và thứ hạng từ cao xuống thấp. Trường Đại học Sư phạm Hà Nội được Bộ giao chủ trì tập huấn và tổ chức đoàn tham dự kỳ thi.

FIPhO mang tên nhà khoa học Ahmad al-Fergani, nhằm khuyến khích học sinh yêu thích Vật lý, phát triển năng lực nghiên cứu khoa học và tăng cường giao lưu học thuật quốc tế.

Đề thi năm nay gồm hai phần lý thuyết và thực nghiệm, mỗi phần tổ chức trong một ngày với thời gian làm bài 5 giờ. Nội dung tập trung vào khả năng vận dụng kiến thức Vật lý để phân tích, lý giải và giải quyết các vấn đề gắn với thực tiễn, khoa học hiện đại.

Phần lý thuyết có 3 bài toán, tổng điểm tối đa 60 điểm; phần thực nghiệm có tổng điểm tối đa 40 điểm. Các bài thi yêu cầu thí sinh vận dụng kiến thức chuyên môn, tư duy logic, kỹ năng thực hành và khả năng phân tích dữ liệu.