Ngày 17/11/2026, tại Antalya (Thổ Nhĩ Kỳ), Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng đã chủ trì Lễ công bố sáng kiến Đối tác Chuyển đổi chuỗi giá trị nông, lâm, thủy sản ứng phó với khí hậu và có trách nhiệm (P-CRAFT) do Việt Nam khởi xướng, trong khuôn khổ Hội nghị lần thứ 31 các Bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP31).

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng phát biểu tại Lễ công bố sáng kiến P-CRAFT do Việt Nam khởi xướng - Ảnh: chinhphu.vn/Gia Huy

Sáng kiến P-CRAFT của Việt Nam hướng tới kết nối người sản xuất và doanh nghiệp với thị trường, công nghệ và nguồn lực tài chính, thúc đẩy phát triển các chuỗi giá trị nông, lâm, thủy sản bền vững, phát thải thấp và thích ứng với biến đổi khí hậu. Công ty Cổ phần Chăn nuôi C.P. Việt Nam, Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên hợp quốc (FAO), Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) và Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên (WWF) tham gia P-CRAFT với tư cách thành viên sáng lập.

P-CRAFT tập trung vào ba trụ cột: thúc đẩy tính minh bạch, khả năng truy xuất nguồn gốc và tính bền vững trong toàn bộ chuỗi giá trị nông, lâm, thủy sản, thực phẩm; hỗ trợ các hệ thống sản xuất phát thải thấp, thích ứng với biến đổi khí hậu và thân thiện với môi trường; huy động tài chính và đầu tư cho chuyển đổi.

Nâng cao tính minh bạch và trách nhiệm trong chuỗi giá trị

Hoạt động tại Việt Nam từ năm 1993, C.P. Việt Nam từng bước hoàn thiện mô hình tích hợp Feed - Farm - Food từ trang trại đến bếp nhà, kết nối ba lĩnh vực: sản xuất thức ăn chăn nuôi, trang trại và chế biến thực phẩm. Việc ứng dụng công nghệ, tự động hóa và quản lý dữ liệu trong từng công đoạn giúp doanh nghiệp nâng cao hiệu quả kiểm soát chất lượng và tăng cường khả năng truy xuất nguồn gốc.

Tại các nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi, C.P. Việt Nam kiểm soát chặt chẽ chất lượng nguyên liệu đầu vào, ứng dụng hệ thống máy tính trong cân định lượng, phối trộn và ghi nhận dữ liệu theo từng lô sản xuất. Thành phẩm tiếp tục được kiểm tra chất lượng, quản lý theo lô và lưu mẫu, tạo cơ sở để truy xuất quá trình sản xuất, phân phối khi cần thiết.

Toàn cảnh Lễ công bố P-CRAFT - sáng kiến Đối tác chuyển đổi chuỗi giá trị nông, lâm, thủy sản ứng phó với khí hậu và có trách nhiệm do Việt Nam khởi xướng - Ảnh: chinhphu.vn/Gia Huy

Trong lĩnh vực chăn nuôi, C.P. Việt Nam ứng dụng công nghệ chuồng kín, thiết bị tự động hóa và các giải pháp kiểm soát môi trường, kết hợp quy trình an toàn sinh học trong quản lý trang trại. Bên cạnh đó, doanh nghiệp thúc đẩy ứng dụng trí tuệ nhân tạo và dữ liệu trong quản lý sản xuất, hướng tới chuẩn hóa thông tin vận hành. Việc ứng dụng công nghệ và quản lý dữ liệu góp phần nâng cao hiệu quả giám sát quá trình chăn nuôi, hỗ trợ công tác quản lý chất lượng và truy xuất nguồn gốc.

Trong lĩnh vực chế biến thực phẩm, C.P. Việt Nam chú trọng kiểm soát chất lượng và an toàn thực phẩm trong các công đoạn sản xuất, đồng thời tăng cường quản lý thông tin phục vụ công tác kiểm tra, giám sát và truy xuất nguồn gốc sản phẩm. Đây là những yếu tố quan trọng nhằm nâng cao khả năng kiểm chứng chất lượng và tính minh bạch trong hoạt động sản xuất thực phẩm.

Thông qua việc kiểm soát chất lượng, quản lý dữ liệu sản xuất và tăng cường khả năng truy xuất nguồn gốc trong mô hình tích hợp Feed - Farm - Food, C.P. Việt Nam đang cụ thể hóa mục tiêu nâng cao tính minh bạch và trách nhiệm trong chuỗi giá trị nông, lâm, thủy sản mà P-CRAFT hướng tới.

Thúc đẩy sản xuất thích ứng với khí hậu, thân thiện với thiên nhiên

C.P. Việt Nam đặt mục tiêu đạt phát thải ròng bằng 0 (Net Zero) vào năm 2050, triển khai các giải pháp chuyển đổi năng lượng, quản lý chất thải và sử dụng hiệu quả tài nguyên, đóng góp vào quá trình chuyển đổi xanh của ngành nông nghiệp – thực phẩm Việt Nam.

Từ năm 2021, doanh nghiệp thực hiện chuyển đổi nhiên liệu lò hơi từ than sang sinh khối. Đến năm 2025, tổng công suất điện mặt trời áp mái tại các nhà máy và trang trại đạt khoảng 51 MWp, năng lượng tái tạo chiếm khoảng 34% tổng năng lượng tiêu thụ. Doanh nghiệp cũng ứng dụng nền tảng SAP Net Zero Intelligence Platform để quản lý dữ liệu phát thải khí nhà kính, hỗ trợ xác định nguồn phát thải và xây dựng các giải pháp giảm phát thải.

Điện mặt trời được lắp đặt tại nhiều nhà máy và trang trại của C.P. Việt Nam, góp phần tăng cường sử dụng năng lượng tái tạo, hướng tới mục tiêu chuyển đổi xanh của doanh nghiệp. Ảnh: C.P. Việt Nam

Trong hoạt động chăn nuôi, mô hình Green Farm chú trọng phát triển mảng xanh, tái sử dụng nước sau xử lý cho những mục đích phù hợp. Trong năm 2025, các trang trại heo được trang bị máy phát điện đã thu hồi hơn 1,2 triệu m³ khí biogas từ quá trình xử lý chất thải, tạo ra 744.853 kWh điện phục vụ vận hành trang trại.

Cùng với đó, việc cải tiến bao bì và hoạt động logistics, vận chuyển thức ăn chăn nuôi dạng rời bằng xe bồn silo và sử dụng thùng chứa tái sử dụng đã giúp C.P. Việt Nam giảm hơn 2.000 tấn bao bì nhựa mỗi năm. Những giải pháp này góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên, thúc đẩy kinh tế tuần hoàn trong chuỗi sản xuất.

Không chỉ tập trung vào hoạt động sản xuất, C.P. Việt Nam còn triển khai chương trình “C.P. Việt Nam – Hành trình vì một Việt Nam xanh”, với mục tiêu đóng góp 3 triệu cây xanh trong 10 năm. Giai đoạn 2021–2025, doanh nghiệp đã trồng hơn 1,52 triệu cây xanh trên diện tích hơn 350 ha. Tháng 6/2026, C.P. Việt Nam tiếp tục ký kết hợp tác với Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đặt mục tiêu trồng mới 1,5 triệu cây xanh trong giai đoạn 2026–2030, góp phần bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và phục hồi hệ sinh thái.

Lễ ký ghi nhớ hợp tác giữa C.P. Việt Nam và Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm - Bộ NN-MT hướng đến mục tiêu đóng góp 3 triệu cây xanh. Ảnh: C.P. Việt Nam

Kết nối nguồn lực cho chuỗi giá trị bền vững

Tại Lễ công bố sáng kiến P-CRAFT, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh quá trình chuyển đổi chuỗi giá trị nông, lâm, thủy sản cần gắn với bảo vệ thiên nhiên, bảo đảm sinh kế và chia sẻ công bằng cơ hội, chi phí, lợi ích, lấy những thay đổi thực chất đối với người nông dân làm thước đo thành công.

Định hướng này cũng đặt ra yêu cầu tăng cường kết nối giữa doanh nghiệp với người sản xuất. Với kinh nghiệm phát triển mô hình sản xuất tích hợp và hợp tác cùng các đối tác chăn nuôi, C.P. Việt Nam có nền tảng để chia sẻ giải pháp kỹ thuật, kinh nghiệm quản lý trang trại, an toàn sinh học và sử dụng hiệu quả tài nguyên, góp phần nâng cao năng lực của các bên tham gia chuỗi giá trị.

Những hoạt động trên cũng nằm trong định hướng phát triển bền vững mà C.P. Việt Nam đang theo đuổi, với ba trụ cột: Bảo vệ khí hậu, Nâng cao chất lượng cuộc sống và Kiến tạo thực phẩm bền vững. Trên nền tảng đó, doanh nghiệp tiếp tục thúc đẩy đổi mới sáng tạo, ứng dụng công nghệ và tích hợp các nguyên tắc ESG vào hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Ông Pawalit Ua-amornwanit, Tổng Giám đốc C.P. Việt Nam (thứ ba từ trái sang), ông Nguyễn Tuấn Quang, Cục trưởng Cục Biến đổi khí hậu (thứ năm từ trái sang) cùng Ban Lãnh đạo C.P. Việt Nam và các đại biểu tại Lễ công bố sáng kiến P-CRAFT. Ảnh: C.P. Việt Nam

Những nỗ lực này của C.P. Việt Nam vừa được ghi nhận tại FMCG Asia Awards 2026, khi C.P. Việt Nam được vinh danh ở hạng mục “Sáng kiến bền vững Việt Nam của năm” với mô hình Giảm thiểu – Tuần hoàn – Tái tạo, hướng tới giảm phát sinh chất thải, thu hồi và sử dụng hiệu quả tài nguyên, đồng thời phục hồi môi trường tự nhiên.

“Hơn 33 năm hiện diện tại Việt Nam, C.P. Việt Nam kiên định cam kết đồng hành cùng Chính phủ, tăng cường hợp tác với các đối tác trong nước và quốc tế, kết nối các nguồn lực đa dạng để cùng kiến tạo chuỗi giá trị nông nghiệp – thực phẩm bền vững cho Việt Nam. Trong vai trò thành viên sáng lập P-CRAFT, C.P. Việt Nam mong muốn được chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn của chúng tôi nhằm góp phần nhân rộng những mô hình hoạt động hiệu quả, bền vững và có trách nhiệm xuyên suốt chuỗi giá trị nông nghiệp – thực phẩm,” ông Pawalit Ua-amornwanit, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chăn nuôi C.P. Việt Nam, chia sẻ tại Lễ công bố P-CRAFT.