C.P. Việt Nam đồng hành đưa nước sạch đến với học sinh tỉnh Vĩnh Long

Bàn giao công trình nước sạch cho học sinh vùng khó Vĩnh Long

Công trình giếng khoan và hệ thống lọc nước tại Trường THCS An Thới, tỉnh Vĩnh Long, góp phần cải thiện điều kiện nước uống, sinh hoạt cho học sinh và giáo viên, tiếp nối chương trình “Nước sạch cho em” được triển khai từ năm 2025.

Ngày 23/9/2026, Công ty C.P. Việt Nam phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Thành Thới, tỉnh Vĩnh Long và các đơn vị đồng hành tổ chức bàn giao công trình giếng khoan, hệ thống lọc nước cho Trường THCS An Thới.

Hệ thống lọc nước sạch được bàn giao và đưa vào sử dụng tại Trường THCS An Thới.

Do đặc thù vị trí địa lý nằm dọc theo sông Cổ Chiên, xã Thành Thới chịu ảnh hưởng bởi các hiện tượng thiên tai cực đoan, mang tính chất vùng sông nước và cửa ngõ sông lớn. Trong đó, triều cường gây ngập diện rộng và thiếu nước sinh hoạt do xâm nhập mặn là hai thách thức lớn nhất. Điều này khiến nguồn nước tự nhiên nhiễm mặn, nhiễm phèn, các trạm cấp nước khó xử lý, gây thiếu nước sinh hoạt cục bộ.

Chia sẻ tại chương trình, ông Huỳnh Thanh Tâm, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Thành Thới, cho biết nước sạch cho người dân nói chung và học sinh nói riêng luôn là vấn đề được chính quyền địa phương quan tâm.

Theo ông Tâm, trước đây, nhà trường đã vận động các nguồn lực xã hội để trang bị bồn chứa, tận dụng nước mưa phục vụ nhu cầu sinh hoạt. Tuy nhiên, việc huy động nguồn lực hỗ trợ thời gian gần đây gặp khó khăn, trong khi nước mưa không bảo đảm các yêu cầu về vệ sinh, chất lượng theo quy định.

Các em học sinh trường THCS An Thới sử dụng nguồn nước sạch từ hệ thống mới.

Hơn 628 học sinh Vĩnh Long được hỗ trợ nguồn nước sạch

Tại chương trình, Ban tổ chức đã khánh thành và bàn giao hệ thống lọc nước cho Trường THCS An Thới. Công trình khi đưa vào sử dụng sẽ phục vụ nhu cầu nước uống và sinh hoạt hằng ngày cho hơn 628 học sinh cùng đội ngũ giáo viên nhà trường.

Việc có nguồn nước an toàn ngay tại trường góp phần cải thiện điều kiện sinh hoạt, giảm bớt những khó khăn trong đời sống hằng ngày và tạo thuận lợi cho thầy, trò trong quá trình dạy và học.

Trong khuôn khổ chương trình, Ban tổ chức cũng trao 100 phần quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Hoạt động góp phần hỗ trợ, động viên các em trong năm học mới.

Ban tổ chức trao quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn của trường THCS An Thới.

Trường THCS An Thới (tỉnh Vĩnh Long) là điểm trường thứ ba được C.P. Việt Nam đồng hành hỗ trợ trong hành trình “Nước sạch cho em”, triển khai từ năm 2025 thông qua sự kết nối của Câu lạc bộ Công tác xã hội Thanh Thiếu niên. Trước đó, chương trình đã được triển khai tại các điểm trường ở Bình Phước và Đồng Nai, là những địa bàn còn khó khăn về nguồn nước phục vụ sinh hoạt.

Thông qua chương trình, Công ty C.P. Việt Nam hướng tới hỗ trợ học sinh tiếp cận nguồn nước an toàn, cải thiện điều kiện sinh hoạt và học tập. Hoạt động này cũng được doanh nghiệp xác định là một trong những cách cụ thể hóa triết lý “Ba lợi ích hướng đến sự bền vững”, trong đó chú trọng lợi ích của đất nước, cộng đồng bên cạnh hoạt động sản xuất, kinh doanh.