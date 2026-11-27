Hoàn thiện chứng từ ngay từ khâu xuất khẩu

Trong hoạt động xuất khẩu sang Chile, bên cạnh hợp đồng thương mại, hóa đơn và chứng từ vận tải, giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) là một trong những chứng từ quan trọng để nhà nhập khẩu đề nghị hưởng ưu đãi thuế quan theo Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Chile (VCFTA).

Theo quy định tại Phụ lục 4-A của VCFTA, hàng hóa muốn được hưởng ưu đãi thuế quan theo hiệp định phải có C/O mẫu VC do cơ quan có thẩm quyền của nước xuất khẩu cấp. Chứng từ được lập bằng tiếng Anh, trên giấy trắng khổ A4 theo mẫu thống nhất tại Phụ lục 4-C. Mỗi C/O có một số tham chiếu riêng do cơ quan cấp chứng nhận xuất xứ cấp.

Nắm chắc quy định cấp và sử dụng C/O mẫu VC giúp doanh nghiệp Việt Nam hạn chế sai sót chứng từ, tận dụng ưu đãi thuế quan khi xuất khẩu sang Chile.

Đối với doanh nghiệp Việt Nam, việc lập hồ sơ đề nghị cấp C/O cần bảo đảm thông tin về người xuất khẩu, người nhập khẩu, mô tả hàng hóa, mã HS, số lượng, trọng lượng và các nội dung liên quan thống nhất với chứng từ thương mại của lô hàng. Cơ quan cấp C/O có quyền yêu cầu doanh nghiệp cung cấp tài liệu chứng minh hoặc tiến hành kiểm tra khi cần thiết để xác định xuất xứ hàng hóa.

Về thời điểm cấp, C/O mẫu VC được cấp trước hoặc tại thời điểm giao hàng. Trường hợp phát sinh tình huống cần cấp sau, Hiệp định vẫn có cơ chế xử lý: chứng từ có thể được cấp hồi tố trong thời hạn không quá một năm kể từ ngày giao hàng và phải ghi rõ dòng chữ “Issued Retroactively” (được cấp sau ngày giao hàng). Quy định này tạo thêm phương án xử lý cho doanh nghiệp trong những trường hợp đáp ứng điều kiện, nhưng không thay thế yêu cầu chủ động hoàn thiện hồ sơ đúng thời điểm.

C/O mẫu VC có hiệu lực trong 12 tháng kể từ ngày cấp. Do đó, doanh nghiệp cần tính toán thời gian gửi chứng từ cho đối tác, bảo đảm nhà nhập khẩu có thể sử dụng C/O trong quá trình làm thủ tục nhập khẩu tại Chile.

Lưu ý khi sử dụng C/O mẫu VC

Một điểm đáng chú ý trong quy định của VCFTA là cơ chế xử lý hóa đơn do bên thứ ba phát hành. Trường hợp hóa đơn thương mại được phát hành bởi một công ty đặt tại nước không phải thành viên hiệp định, hàng hóa vẫn có thể được xem xét hưởng ưu đãi nếu đáp ứng đầy đủ quy tắc xuất xứ. Khi đó, nhà xuất khẩu phải ghi rõ nội dung “non-Party invoicing” (hóa đơn bên thứ ba) và thông tin về tên, quốc gia của công ty phát hành hóa đơn trên C/O mẫu VC.

Quy định này có ý nghĩa đối với doanh nghiệp sử dụng mô hình giao dịch qua công ty thương mại hoặc đối tác trung gian tại nước thứ ba. Tuy nhiên, việc hóa đơn được phát hành từ nước ngoài không làm thay đổi yêu cầu về xuất xứ hàng hóa. Sản phẩm vẫn phải đáp ứng quy tắc xuất xứ của VCFTA và có đủ chứng từ chứng minh theo quy định.

Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) là một trong những chứng từ quan trọng để nhà nhập khẩu đề nghị hưởng ưu đãi thuế quan theo Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Chile (VCFTA).

Hiệp định cũng quy định cách xử lý trong trường hợp C/O bị mất, thất lạc hoặc hư hỏng. Nhà xuất khẩu có thể đề nghị cơ quan cấp chứng nhận xuất xứ cấp bản sao chứng thực từ bản gốc trên cơ sở hồ sơ xuất khẩu đang được lưu giữ. Bản này phải ghi dòng chữ “CERTIFIED TRUE COPY” (Bản sao được chứng nhận đúng với bản gốc) tại ô số 5 và thể hiện ngày cấp của C/O ban đầu.

Đối với những sai sót nhỏ trên C/O, quy định của hiệp định cho phép cơ quan hải quan nước nhập khẩu bỏ qua một số lỗi không ảnh hưởng đến tính xác thực của chứng từ hoặc độ chính xác của thông tin. Tuy nhiên, doanh nghiệp không nên dựa vào quy định này để xem nhẹ việc kiểm tra hồ sơ. Những nội dung sai lệch liên quan đến hàng hóa, số lượng, mã HS hoặc thông tin xuất xứ vẫn có thể ảnh hưởng đến việc xem xét ưu đãi.

Trong trường hợp C/O bị cơ quan hải quan nước nhập khẩu từ chối, chứng từ sẽ được ghi nhận lý do từ chối và gửi lại cơ quan cấp của nước xuất khẩu. Cơ quan cấp có thể xem xét giải trình, làm rõ thông tin và trao đổi với cơ quan hải quan nước nhập khẩu. Đây là cơ chế phối hợp giữa hai bên nhằm xử lý những vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện ưu đãi.

Đẩy mạnh cấp C/O điện tử

Cùng với việc hoàn thiện quy trình cấp chứng nhận xuất xứ, ứng dụng công nghệ thông tin đang tạo thuận lợi hơn cho doanh nghiệp trong quá trình thực hiện thủ tục. Từ ngày 1/1/2024, Bộ Công Thương triển khai cấp C/O điện tử đối với nhiều mẫu C/O ưu đãi, trong đó có mẫu VC. C/O điện tử sử dụng chữ ký, con dấu điện tử và mã QR để hỗ trợ xác minh tính xác thực của chứng từ.

Việc triển khai C/O điện tử góp phần giảm phụ thuộc vào chứng từ giấy, hỗ trợ doanh nghiệp trong quá trình hoàn thiện hồ sơ và trao đổi chứng từ với đối tác. Đối với hàng xuất khẩu sang Chile, doanh nghiệp cần kiểm tra yêu cầu tiếp nhận chứng từ của nhà nhập khẩu và cơ quan hải quan nước nhập khẩu, đồng thời bảo đảm thông tin trên C/O thống nhất với bộ chứng từ của lô hàng.

Về lâu dài, việc khai thác hiệu quả C/O mẫu VC cần được thực hiện đồng bộ từ khâu xác định quy tắc xuất xứ, chuẩn bị hồ sơ đến sử dụng chứng từ tại thị trường nhập khẩu. Doanh nghiệp nên rà soát quy tắc xuất xứ theo từng mã hàng, kiểm soát thông tin nguyên liệu và quy trình sản xuất, đồng thời chủ động trao đổi với cơ quan cấp C/O khi phát sinh tình huống cần hướng dẫn.

VCFTA đã tạo khuôn khổ ưu đãi thuế quan cho hàng hóa hai nước trong hơn một thập kỷ qua. C/O mẫu VC chính là chứng từ giúp doanh nghiệp thực hiện quyền hưởng ưu đãi theo cam kết này. Nắm chắc quy định về cấp và sử dụng C/O không chỉ giúp hạn chế sai sót chứng từ, mà còn góp phần bảo đảm tiến độ thông quan, nâng cao hiệu quả khai thác thị trường Chile.

Theo quy định về xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Chile (VCFTA), hàng hóa được xem xét công nhận xuất xứ khi đáp ứng một trong các tiêu chí: có xuất xứ thuần túy hoặc được sản xuất toàn bộ tại một nước thành viên; đạt hàm lượng giá trị khu vực (RVC) tối thiểu 40%; hoặc đáp ứng tiêu chí chuyển đổi mã số hàng hóa ở cấp độ 4 số (CTH). Đối với một số mặt hàng, quy tắc xuất xứ cụ thể được áp dụng theo danh mục riêng. Do đó, trước khi đề nghị cấp C/O mẫu VC, doanh nghiệp cần xác định đúng mã HS và đối chiếu quy tắc xuất xứ tương ứng với mặt hàng xuất khẩu.