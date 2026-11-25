Làm rõ quy trình sản xuất, chứng minh nguồn gốc nguyên liệu

Thông tin về điều kiện cấp chứng nhận xuất xứ hàng hoá (C/O) form B (Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa không ưu đãi) được ông Hoàng Đức Minh, chuyên viên Phòng Xuất xứ hàng hóa, Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) cho hay, khi đề nghị cấp C/O form B, doanh nghiệp cần chú ý ba vấn đề chính: Hàng hóa đáp ứng tiêu chí xuất xứ, xác định công đoạn gia công, chế biến đơn giản và chứng minh nguồn gốc nguyên liệu.

Đối với C/O form B, hàng hóa có thể đáp ứng tiêu chí xuất xứ thuần túy hoặc không thuần túy. Tuy nhiên, trong quá trình xem xét hồ sơ, một nội dung thường phát sinh vướng mắc là xác định hoạt động sản xuất tại Việt Nam có vượt qua phạm vi gia công, chế biến đơn giản hay không.

Ông Hoàng Đức Minh, chuyên viên Phòng Xuất xứ hàng hóa, Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương).

Theo ông Hoàng Đức Minh, đây là vấn đề phức tạp bởi mỗi mặt hàng có danh mục công đoạn và chuỗi công đoạn sản xuất khác nhau. Do đó, khi xem xét bản chất của quá trình sản xuất, cần chú ý đến đặc tính của thành phẩm được sản xuất để xuất khẩu. Thành phẩm phải có đặc tính riêng, có sự thay đổi về bản chất so với nguyên liệu đầu vào. Bên cạnh đó, giá trị gia tăng của sản phẩm được sản xuất tại Việt Nam cũng là yếu tố cần xem xét để đánh giá mức độ gia công, chế biến.

Các quy định về gia công, chế biến đơn giản trong các hiệp định thương mại tự do (FTA) nhìn chung có những điểm tương đồng với quy định áp dụng đối với C/O form B. Tuy nhiên, việc đánh giá phải căn cứ từng trường hợp cụ thể. “Doanh nghiệp cần làm việc trực tiếp với Sở Công Thương để được xem xét hồ sơ, giải trình và chứng minh quy trình sản xuất”, ông Hoàng Đức Minh cho hay.

Thực tế thẩm định hồ sơ cho thấy, nhiều doanh nghiệp đã tải lên sơ đồ quy trình sản xuất. Tuy nhiên, sơ đồ này cần thể hiện đủ thông tin để cơ quan cấp C/O xem xét từng công đoạn, xác định đó là hoạt động gia công đơn giản hay đã đạt mức độ chế biến phức tạp.

Đáng chú ý, không phải doanh nghiệp xuất khẩu nào cũng trực tiếp sản xuất hàng hóa. Có trường hợp doanh nghiệp chỉ thực hiện hoạt động thương mại, mua sản phẩm từ một đơn vị sản xuất khác trong nước rồi xuất khẩu. Với trường hợp này, doanh nghiệp xuất khẩu cần kết nối, phối hợp với nhà sản xuất để cơ quan cấp C/O có thể kiểm tra, xác minh hoạt động sản xuất.

Theo ông Hoàng Đức Minh, nhà xuất khẩu có thể thuộc hai nhóm, gồm doanh nghiệp chỉ kinh doanh thương mại hoặc doanh nghiệp vừa sản xuất vừa xuất khẩu. Dù thuộc nhóm nào, doanh nghiệp đều có thể được yêu cầu cung cấp hồ sơ, chứng từ và giải trình các thông tin liên quan.

Một vấn đề khác được lưu ý là trách nhiệm chứng minh nguồn gốc nguyên liệu. Đối với hàng hóa có xuất xứ thuần túy, doanh nghiệp thường căn cứ các phụ lục tương ứng của Thông tư số 05/2018/TT-BCT quy định về xuất xứ hàng hoá để kê khai. Doanh nghiệp cũng cần đọc kỹ các bảng kê khai trong phụ lục của Thông tư này. Các biểu mẫu đều có nội dung cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về thông tin kê khai.

Đặc biệt, nguyên liệu mua trong nước không mặc nhiên được xác định là có xuất xứ Việt Nam. Chuỗi cung ứng có thể kéo dài qua nhiều cấp, khiến quá trình truy xuất nguồn gốc và xác minh mất nhiều thời gian.

Không tự ý chỉnh sửa C/O điện tử, chủ động lựa chọn mẫu C/O phù hợp

Bên cạnh việc đáp ứng tiêu chí xuất xứ, doanh nghiệp cần lưu ý quy định về hình thức cấp và sử dụng C/O. Bộ Công Thương đã triển khai cấp C/O điện tử dưới dạng PDF đối với nhiều mẫu như form E, form RCEP, form AJ, form VJ, CPTPP... Riêng C/O form B được triển khai cấp điện tử từ năm 2025.

Theo ông Hoàng Đức Minh, sau khi được cấp C/O điện tử, doanh nghiệp không được tự ý chỉnh sửa, cắt ghép hoặc thay đổi bất kỳ thông tin nào trên bản chứng nhận. Việc cắt, dán mã QR, chữ ký số, con dấu hoặc chỉnh sửa nội dung có thể liên quan đến các quy định xử phạt vi phạm hành chính, thậm chí có thể phải đối mặt với những vấn đề pháp lý theo quy định của pháp luật hình sự.

Doanh nghiệp cần kê khai trung thực, chuẩn bị hồ sơ đầy đủ, sẵn sàng cho công tác kiểm tra về C/O.

Đặc biệt, doanh nghiệp tuyệt đối không được sao chép, sử dụng lại chữ ký hoặc con dấu của người có thẩm quyền cấp C/O. Bản C/O được hệ thống trả về như thế nào, doanh nghiệp phải giữ nguyên như vậy, không tự ý thêm, bớt hoặc chỉnh sửa thông tin.

Một nội dung khác được ông Hoàng Đức Minh lưu ý là việc doanh nghiệp chủ động nghiên cứu các FTA và lựa chọn mẫu C/O phù hợp với từng thị trường, từng mặt hàng.

Mỗi hiệp định có thể có quy định khác nhau về quy tắc xuất xứ, chuyển đổi trực tiếp và cơ chế kiểm tra, xác minh xuất xứ. Doanh nghiệp cần đọc đầy đủ thông tư hướng dẫn liên quan đến mẫu C/O đang sử dụng, đồng thời nghiên cứu quy định của từng hiệp định để chủ động xử lý khi cơ quan hải quan nước nhập khẩu yêu cầu xác minh.

Ngoài cơ chế cấp C/O thông qua cơ quan có thẩm quyền, một số FTA còn cho phép doanh nghiệp thực hiện tự chứng nhận xuất xứ theo quy định. Khi có nhu cầu tham gia, doanh nghiệp có thể được cơ quan quản lý xem xét hồ sơ, kiểm tra thực tế cơ sở sản xuất. Nếu đáp ứng điều kiện, doanh nghiệp được áp dụng cơ chế tự chứng nhận và chủ động lập chứng từ xuất xứ gửi khách hàng, thay vì thực hiện thủ tục xin cấp C/O cho từng lần xuất khẩu.

Liên quan đến hoạt động kiểm tra, xác minh, doanh nghiệp cần phân biệt giữa xác minh xuất xứ của cơ quan hải quan nước nhập khẩu và kiểm tra của cơ quan cấp C/O trong nước. Đối với hoạt động kiểm tra trong nước, cơ quan cấp C/O có thể kiểm tra hồ sơ, chứng từ hoặc kiểm tra thực tế tại cơ sở sản xuất, cả trước và sau khi cấp C/O theo quy định.

Doanh nghiệp có trách nhiệm phối hợp với Sở Công Thương trong quá trình kiểm tra, bao gồm kiểm tra trước và sau khi cấp C/O. Biên bản làm việc cùng các tài liệu liên quan cần được lưu giữ để phục vụ giải trình khi cần thiết.

Từ thực tế thẩm định và kiểm tra hồ sơ, ông Hoàng Đức Minh khuyến nghị doanh nghiệp chuẩn bị đầy đủ, trung thực các chứng từ, bảo đảm mọi thông tin kê khai đều có căn cứ và có thể kiểm tra, xác minh. Cùng với đó, doanh nghiệp cần chủ động nghiên cứu các FTA, lựa chọn quy tắc xuất xứ và mẫu C/O phù hợp; đầu tư nguồn nhân lực, công nghệ, thường xuyên cập nhật kiến thức cho đội ngũ phụ trách xuất nhập khẩu, xuất xứ hàng hóa.

Việc chuẩn bị hồ sơ bài bản, nắm chắc quy định và kiểm soát được quá trình sản xuất, nguồn cung nguyên liệu cũng là cơ sở để doanh nghiệp chủ động hơn khi cơ quan cấp C/O hoặc cơ quan hải quan nước nhập khẩu tiến hành kiểm tra, xác minh xuất xứ hàng hóa.