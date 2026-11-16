Byun Yo Han và Tiffany Young lần đầu lộ diện công khai sau đám cưới

Byun Yo Han là nam diễn viên nổi tiếng của màn ảnh Hàn Quốc, ghi dấu ấn qua nhiều bộ phim như Misaeng, Mr. Sunshine và Hansan: Rising Dragon. Trong khi đó, Tiffany Young được khán giả biết đến rộng rãi với vai trò thành viên nhóm nhạc đình đám SNSD.

Mới đây, Byun Yo Han và Tiffany Young cùng xuất hiện trên sân khấu lễ trao giải Melon Music Awards 2026 (MMA 2026). Cả hai đảm nhận vai trò người trao giải ở hạng mục Nghệ sĩ của năm. Đây cũng là lần đầu tiên cặp đôi cùng xuất hiện tại một sự kiện chính thức sau khi kết hôn.

Byun Yo Han và Tiffany Young lần đầu công khai xuất hiện trên sân khấu lớn sau khi đăng ký kết hôn. (Ảnh từ Chosun)

Tại sự kiện, Byun Yo Han diện bộ vest đen lịch lãm, trong khi Tiffany Young thu hút sự chú ý với chiếc váy trắng thanh lịch. Cả hai sánh bước bên nhau và có nhiều tương tác tình cảm trên sân khấu. Đáng chú ý, nam diễn viên không ngần ngại dành những lời ngọt ngào cho bà xã ngay trước đông đảo khán giả.

Mở đầu phần giao lưu, Byun Yo Han cho biết đây là lần đầu tiên anh xuất hiện tại MMA. Tuy nhiên, với Tiffany Young, sân khấu này lại gắn liền với nhiều kỷ niệm đáng nhớ. Nữ ca sĩ nhắc lại lễ trao giải Melon Music Awards lần đầu tiên được tổ chức vào năm 2009, thời điểm cô cùng các thành viên SNSD tham dự và lập thành tích ấn tượng với 6 giải thưởng.

Sau khi nghe bà xã chia sẻ, Byun Yo Han chủ động nhắc đến thành tích đáng tự hào của SNSD trong quá khứ. Khi Tiffany Young giơ tay tạo dáng chữ V, nam diễn viên lập tức dành lời khen: "Vì cô ấy đáng yêu quá nên tôi không thể phản ứng được". Câu nói khiến màn tương tác của hai người càng thêm ngọt ngào.

Không chỉ quan tâm đến những dấu mốc trong sự nghiệp của vợ, Byun Yo Han còn chủ động nhắc đến kế hoạch hoạt động của SNSD trong tương lai. Anh đề cập đến cột mốc kỷ niệm 20 năm ngày nhóm ra mắt vào năm 2027 và hỏi Tiffany Young về quá trình chuẩn bị.

Đáp lại, nữ ca sĩ cho biết các thành viên đang tích cực chuẩn bị để có thể gặp lại khán giả với những hoạt động thật tốt. Cô cũng gửi lời nhắn nhủ người hâm mộ hãy tiếp tục chờ đợi và dành sự quan tâm cho màn tái xuất sắp tới của nhóm.

Đáng chú ý, khi nhận thấy cuộc trò chuyện chủ yếu xoay quanh mình, Tiffany Young chủ động đề nghị chồng chia sẻ thêm về bản thân. Tuy nhiên, Byun Yo Han một lần nữa khiến khán giả thích thú với câu trả lời đầy tình cảm: "Chỉ cần nói về Tiffany thôi cũng khiến tôi cảm thấy hài lòng".

Những lời chia sẻ của nam diễn viên nhanh chóng trở thành điểm nhấn trong phần trao giải. Không chỉ công khai thể hiện tình cảm với vợ, Byun Yo Han còn cho thấy sự quan tâm đến sự nghiệp và những dự định sắp tới của Tiffany Young. Màn tương tác tự nhiên, gần gũi của cặp đôi mang đến bầu không khí ngọt ngào giữa sân khấu MMA 2026.

Đặc biệt, việc cả hai lần đầu cùng xuất hiện tại một sự kiện chính thức sau khi kết hôn càng khiến màn lộ diện này nhận được sự quan tâm của khán giả.

Tiffany Young và Byun Yo Han kín tiếng sau khi kết hôn.

Byun Yo Han và Tiffany Young chính thức đăng ký kết hôn vào tháng 2/2026. Thời điểm đó, công ty quản lý cho biết cả hai đang cân nhắc tổ chức một buổi lễ đơn giản, riêng tư với sự tham dự của các thành viên trong gia đình, chưa công bố thời gian và địa điểm cụ thể. Sau khi kết hôn, hai nghệ sĩ khá kín tiếng về đời sống riêng tư, chủ yếu tập trung vào các hoạt động cá nhân.