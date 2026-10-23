Byun Woo Seok 'vượt mặt' Heo Nam Jun

Byeon Woo Seok đã vươn lên dẫn đầu cuộc bình chọn 'Xu hướng Ngôi sao' hằng ngày ở hạng mục Phim điện ảnh và truyền hình (nam), với 1.114.172 phiếu bầu. Anh bỏ xa người đứng thứ hai là Heo Nam Jun tới 516.373 phiếu, nhờ vào sự ủng hộ áp đảo từ người hâm mộ.

Điều đáng chú ý, anh đã thu về hơn 1,11 triệu phiếu bầu chỉ trong một ngày bình chọn. Sự quan tâm sâu sắc mà người hâm mộ dành cho Byeon Woo Seok đã chuyển hóa thành hành động tham gia tích cực, dẫn đến số lượng phiếu bầu cao như vậy. Kết quả này là minh chứng rõ nét cho sự gắn kết bền chặt và tinh thần đoàn kết mạnh mẽ của cộng đồng người hâm mộ anh.

Byeon Woo Seok đã thu hút người hâm mộ bằng ngoại hình đầy cuốn hút cùng những cử chỉ chiều fan vô cùng ngọt ngào tại một sự kiện chụp ảnh (photo call) cho một thương hiệu phong cách sống cao cấp vào ngày 23/10.

Sức hút của anh, sự kết hợp giữa hình ảnh dịu dàng, nhẹ nhàng và phong thái riêng biệt là lý do then chốt khiến anh nhận được sự quan tâm lớn từ người hâm mộ. Đặc biệt, khả năng truyền tải đa dạng các cung bậc cảm xúc một cách tự nhiên cùng sự nhập tâm sâu sắc vào nhân vật chính là nhân tố duy trì sự quan tâm bền bỉ dành cho nam diễn viên Byeon Woo Seok.

Điểm đáng chú ý trong cuộc bình chọn này chính là mức độ tham gia nhiệt tình từ phía người hâm mộ. Dù có nhiều diễn viên được đề cử ở hạng mục phim điện ảnh và truyền hình (nam), Byeon Woo Seok vẫn vươn lên dẫn đầu, với hơn một triệu phiếu bầu. Hơn nữa, tình cảm mà người hâm mộ dành cho Byeon Woo Seok không chỉ dừng lại ở các cuộc đua xếp hạng, mà còn chuyển hóa thành kỳ vọng lớn lao vào những dự án tương lai của anh.