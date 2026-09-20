Byeon Woo Seok bị theo dõi lịch trình di chuyển

VARO Entertainment đã phát hành một thông báo, trong đó tuyên bố sẽ thực hiện các biện pháp pháp lý đối với những ai tiếp tục xâm phạm quyền riêng tư của Byeon Woo Seok.

Cụ thể, công ty cảnh báo các cá nhân không được "đến hoặc chờ đợi gần các không gian riêng tư như nơi ở của quản lý hoặc cộng sự [của Byeon Woo Seok] nhằm theo dõi lịch trình di chuyển của anh, cũng như không được thu thập hoặc chia sẻ thông tin cá nhân và chi tiết về lịch trình di chuyển riêng tư của nghệ sĩ thông qua các phương thức không phù hợp".

Ngoài ra, công ty cũng nhấn mạnh thêm: "Trong trường hợp các hành vi nêu trên gây ảnh hưởng đến sự an toàn, quyền riêng tư của nghệ sĩ hoặc làm gián đoạn công việc của anh, chúng tôi sẽ tiến hành thu thập bằng chứng và thực hiện các biện pháp pháp lý cần thiết, tùy theo tính chất của sự việc. Xin lưu ý rằng, trong trường hợp hành vi xâm phạm quyền riêng tư tái diễn hoặc ở mức độ nghiêm trọng, chúng tôi có thể thực hiện các biện pháp xử lý mà không cần thông báo trước. Thông báo này được đưa ra nhằm đảm bảo an toàn cho tất cả mọi người, bao gồm cả nghệ sĩ và người hâm mộ; vì vậy, chúng tôi rất mong nhận được sự thấu hiểu và thông cảm từ quý vị. Chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực hết mình để đảm bảo nghệ sĩ và người hâm mộ có thể gắn kết với nhau trong một môi trường an toàn và tốt đẹp hơn trong tương lai".