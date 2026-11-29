BYD Whale đánh dấu lần đầu tiên hãng xe Trung Quốc đưa một mẫu MPV vào dòng sản phẩm Ocean. Xe được phát triển hướng đến nhóm khách hàng trẻ, với kích thước tổng thể gần 5,3 mét và thiết kế hiện đại. Điểm đáng chú ý là phiên bản thuần điện có phạm vi hoạt động tối đa 900 km theo tiêu chuẩn CLTC. Bên cạnh đó, hãng còn cung cấp biến thể hybrid cắm sạc nhằm đáp ứng đa dạng nhu cầu sử dụng.

Ngoại hình của BYD Whale được xây dựng theo ngôn ngữ thiết kế mới, tương đồng với những mẫu xe thuộc dòng Ocean như Seal 08 và Sealion 08. Khu vực đầu xe nổi bật với dải đèn LED định vị uốn cong, nối liền bằng một thanh đèn ngang. Cụm đèn pha chính được đặt thấp hơn, nằm hai bên khu vực cản trước. Cách bố trí này tạo nên diện mạo khác biệt cho mẫu MPV mới.

Phần mặt trước còn gây chú ý với hốc hút gió hình thang kích thước lớn.

Phần mặt trước còn gây chú ý với hốc hút gió hình thang kích thước lớn và cảm biến LiDAR đặt trên nóc xe. BYD vẫn sử dụng tay nắm cửa dạng cơ truyền thống thay vì thiết kế ẩn. Trong khi đó, cột D được tạo hình hơi nghiêng về phía sau, giúp thân xe trông thanh thoát hơn. Phong cách này khác biệt rõ rệt so với kiểu dáng vuông vức của BYD Xia, còn được biết đến với tên gọi BYD M9 thuộc dòng Dynasty.

Nhìn từ phía sau, Whale sở hữu hai cụm đèn hậu thanh mảnh được bố trí đối xứng qua logo BYD ở chính giữa. Mẫu MPV có chiều dài 5.270 mm, rộng 1.996 mm và cao 1.815 mm. Chiều dài cơ sở đạt 3.130 mm, hứa hẹn tạo nền tảng cho không gian cabin rộng rãi. So với Denza D9, xe dài hơn 20 mm, rộng hơn 36 mm nhưng thấp hơn 85 mm.

Dù BYD chưa công bố hình ảnh chính thức của khoang nội thất, cấu hình 7 chỗ được dự đoán sẽ xuất hiện trên mẫu xe này. Cách bố trí ghế nhiều khả năng theo dạng 2+2+3, vốn khá phổ biến trong phân khúc MPV gia đình. Thiết kế này tạo không gian riêng biệt cho hai hành khách ở hàng ghế giữa. Tuy nhiên, các trang bị tiện nghi và công nghệ bên trong cabin vẫn chưa được tiết lộ.

Ngoại hình của BYD Whale được xây dựng theo ngôn ngữ thiết kế mới.

Về hệ truyền động, BYD Whale dự kiến có hai lựa chọn chính dành cho khách hàng Trung Quốc. Phiên bản hybrid cắm sạc (PHEV) được cho là có thể di chuyển thuần điện tối đa 400 km sau mỗi lần sạc. Trong khi đó, biến thể chạy điện hoàn toàn đạt phạm vi hoạt động lên tới 900 km theo tiêu chuẩn CLTC. Đây là thông số đáng chú ý đối với một mẫu MPV có kích thước lớn.

Hiện hãng xe Trung Quốc chưa công bố dung lượng pin cũng như công suất chi tiết của các hệ truyền động. Để đạt phạm vi hoạt động 900 km, đối thủ Zeekr 009 của Geely cần sử dụng bộ pin dung lượng 140 kWh. Đáng chú ý, cả hai phiên bản của Whale đều được tích hợp công nghệ sạc siêu nhanh. Hệ thống này cho phép pin tăng mức năng lượng từ 10% lên 97% chỉ trong khoảng 9 phút.

Whale sở hữu hai cụm đèn hậu thanh mảnh được bố trí đối xứng.

Không chỉ tập trung vào khả năng vận hành, BYD Whale còn được trang bị gói công nghệ hỗ trợ lái nâng cao God's Eye thế hệ mới. Hệ thống này cho phép xe tự động di chuyển từ điểm xuất phát đến địa điểm đã thiết lập dưới sự giám sát của người lái. Đây là một trong những công nghệ đáng chú ý trên mẫu MPV mới của BYD. Theo kế hoạch, hãng cũng dự kiến đưa hệ thống God's Eye đến thị trường châu Âu vào năm tới.

Sau màn giới thiệu tại Triển lãm Ô tô Quảng Châu 2026, BYD Whale dự kiến mở bán tại Trung Quốc trong quý I/2027. Mức giá khởi điểm được dự đoán vào khoảng 300.000 nhân dân tệ, tương đương 1,16 tỷ đồng. Khi chính thức phân phối, mẫu xe này sẽ bổ sung lựa chọn mới vào phân khúc MPV cỡ lớn tại thị trường nội địa. Hiện những thông tin chi tiết về trang bị, cấu hình và giá bán chính thức vẫn cần chờ BYD xác nhận.