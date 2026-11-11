BYD vướng cáo buộc sao chép thiết kế Land Rover Defender, văn phòng bị khám xét

Theo thông tin được Car News China đăng tải, hai văn phòng của BYD tại Schiedam và Hoofddorp (Hà Lan) đã bị các nhân viên do tòa án chỉ định khám xét vào tháng 8 vừa qua. Hoạt động này nằm trong quá trình thu thập chứng cứ phục vụ vụ tranh chấp pháp lý giữa BYD và Jaguar Land Rover liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ đối với thiết kế ô tô. Phiên điều trần sơ bộ về vụ việc dự kiến diễn ra ngày 11/11 tại La Hay (Hà Lan).

JLR nghi ngờ BYD đã sử dụng các yếu tố thiết kế và công nghệ của Land Rover Defender để phát triển mẫu SUV Ti 7. Đáng chú ý, hãng xe Anh cho rằng BYD có thể đã tháo dỡ một chiếc Defender để nghiên cứu ngược kỹ thuật, từ đó ứng dụng một số chi tiết vào sản phẩm của mình.

Trong quá trình khám xét, các nhân viên được tòa án chỉ định đã thu giữ một số hồ sơ, dữ liệu kỹ thuật số tại hai văn phòng của BYD. Tuy nhiên, nội dung cụ thể của những tài liệu này chưa được công bố. Trong khi đó, các luật sư của BYD đã phản đối phạm vi thu thập chứng cứ, cho rằng đây là một cuộc điều tra tùy tiện.

Đến nay, cả BYD và JLR đều chưa đưa ra bình luận công khai về các thủ tục pháp lý đang diễn ra. Việc khám xét và thu thập tài liệu không đồng nghĩa BYD đã bị xác định vi phạm quyền sở hữu trí tuệ.

"Nhân vật chính" của vụ việc, mẫu BYD Ti 7 ra mắt tại Trung Quốc vào tháng 9/2025 dưới thương hiệu Fang Cheng Bao, ban đầu mang tên Bao 7, sau đó được đổi thành Ti 7.

Ngay từ khi xuất hiện, mẫu SUV này đã thu hút sự chú ý bởi kiểu dáng vuông vức, thân xe cao lớn, phần đầu dựng đứng, vòm bánh xe góc cạnh và bánh dự phòng gắn phía sau. Những đường nét này khiến Ti 7 thường được đặt cạnh Land Rover Defender khi so sánh về ngoại hình.

Tại Trung Quốc, BYD Ti 7 có kích thước dài 4.999 mm, rộng 1.995 mm, cao 1.865 mm, chiều dài cơ sở 2.920 mm. Xe được thiết kế với 5 chỗ ngồi, trong khi phiên bản dành cho thị trường châu Âu có cấu hình 7 chỗ. Riêng tại Anh, BYD công bố chiều dài tổng thể của Ti 7 là 5.146 mm, bao gồm cả bánh dự phòng gắn phía sau.

Ở thị trường Trung Quốc, phiên bản plug-in hybrid (PHEV) của Ti 7 có giá khởi điểm 179.800 nhân dân tệ (khoảng 26.900 USD, tương đương 710 triệu đồng). Bản cao cấp nhất có giá 219.800 nhân dân tệ (khoảng 32.900 USD, tương đương 870 triệu đồng).

Mẫu SUV này sử dụng động cơ xăng tăng áp 1.5L kết hợp với mô-tơ điện, cung cấp các tùy chọn dẫn động cầu sau và dẫn động 4 bánh.

Đến tháng 4/2026, BYD tiếp tục giới thiệu phiên bản thuần điện của Ti 7 tại Trung Quốc. Xe có phạm vi hoạt động tối đa 755 km theo tiêu chuẩn CLTC, giá bán dao động 199.800-239.800 nhân dân tệ (khoảng 29.900-35.900 USD, tương đương 790-950 triệu đồng).

Không chỉ phân phối tại Trung Quốc, BYD đang mở rộng kế hoạch đưa Ti 7 sang thị trường châu Âu, trong đó có Anh. Trong đó, hãng xe Trung Quốc đã bắt đầu nhận đặt trước mẫu SUV này tại Anh với giá 47.995 bảng (khoảng 64.400 USD, tương đương 1,69 tỷ đồng).

Mức giá này thấp hơn đáng kể so với Land Rover Defender 110 phiên bản 7 chỗ, hiện có giá khoảng 68.465 bảng (tương đương 2,4 tỷ đồng).

Tranh chấp giữa JLR và BYD không phải lần đầu tiên hãng xe Anh vướng vào các vụ kiện liên quan đến thiết kế ô tô Trung Quốc.

Năm 2019, JLR từng giành chiến thắng trong vụ kiện Tập đoàn Ô tô Giang Lăng (Jiangling Motor) liên quan đến mẫu Landwind X7. Mẫu SUV này bị cáo buộc sao chép thiết kế của Range Rover Evoque, đặc biệt ở kiểu dáng tổng thể và nhiều đường nét ngoại thất đặc trưng.

Vụ việc với BYD Ti 7 một lần nữa đặt ra vấn đề bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ trong ngành công nghiệp ô tô, khi các nhà sản xuất ngày càng mở rộng cạnh tranh trên quy mô toàn cầu. Tuy nhiên, kết quả tranh chấp lần này vẫn cần chờ phán quyết của tòa án Hà Lan.

(Theo Car News China)