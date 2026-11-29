Yangwang Altior là mẫu sedan cỡ lớn được BYD phát triển nhằm tham gia phân khúc xe siêu sang, nơi có sự hiện diện của những thương hiệu lâu đời như Rolls-Royce Ghost. Tại Trung Quốc, xe được niêm yết với giá 2,08 triệu nhân dân tệ, tương đương khoảng 8,04 tỷ đồng. Khách hàng hiện có thể đặt cọc 300.000 nhân dân tệ, tương đương 1,16 tỷ đồng, để sở hữu bản giới hạn Shanhe Dingyun Limited Edition. Phiên bản này gây chú ý với ngoại thất hai tông nâu - vàng và nội thất phối màu nâu - trắng.

Xét về vóc dáng, Yangwang Altior sở hữu kích thước dài 5.600 mm, rộng 2.030 mm và cao 1.590 mm. Chiều dài cơ sở đạt 3.500 mm, mang đến tỷ lệ thân xe bề thế đặc trưng của dòng sedan siêu sang. Thông số này chỉ kém 280 mm so với tổng chiều dài của mẫu xe đô thị BYD Dolphin Mini. Qua đó, Altior cho thấy định hướng tập trung vào không gian rộng rãi cho hành khách.

Yangwang Altior là mẫu sedan cỡ lớn được BYD phát triển.

Phần đầu xe được tạo điểm nhấn bằng lưới tản nhiệt trang trí 137 viên đá quý, mỗi viên được chế tác thủ công với 51 giác cắt. Phía trên mũi xe là biểu tượng thương hiệu làm từ vàng 24K, thể hiện sự cầu kỳ trong khâu hoàn thiện. Khác với biểu tượng Spirit of Ecstasy trên Rolls-Royce Ghost có thể tự động thu gọn, logo của Altior được lắp cố định. Đây là chi tiết tạo nên nét riêng cho mẫu sedan đến từ Trung Quốc.

Không chỉ ngoại hình, cách bố trí cửa xe cũng mang đậm phong cách của những mẫu sedan siêu sang châu Âu. Altior sử dụng cửa mở ngược với bản lề đặt phía sau, có khả năng mở rộng đến góc 90 độ. Bên trong mỗi cánh cửa còn tích hợp sẵn hộc chứa ô, giúp hành khách thuận tiện hơn khi di chuyển dưới trời mưa. Thiết kế này góp phần tăng tính tiện nghi trong quá trình sử dụng.

Khoang cabin của Yangwang Altior được thiết kế theo cấu hình 4 chỗ ngồi.

Khoang cabin của Yangwang Altior được thiết kế theo cấu hình 4 chỗ ngồi thay vì 5 chỗ như phần lớn sedan thông thường. Hàng ghế sau trở thành khu vực được ưu tiên với ghế không trọng lực và hai tủ lạnh dung tích 5,5 lít. Xe còn có màn hình giải trí 21,4 inch bố trí trên trần, phục vụ nhu cầu thư giãn của hành khách. Cách sắp xếp này cho thấy BYD hướng mẫu xe đến trải nghiệm di chuyển cao cấp.

Hệ thống giải trí tiếp tục được đầu tư với dàn âm thanh Dynaudio gồm tổng cộng 39 loa. Khu vực bảng điều khiển trung tâm có thêm ba màn hình đảm nhiệm các chức năng điều khiển và giải trí. Sự kết hợp giữa những trang bị này giúp không gian bên trong trở nên hiện đại và tiện nghi hơn. Thay vì tập trung chủ yếu vào người cầm lái, Altior đặt trải nghiệm của hành khách phía sau làm trọng tâm.

Về khả năng vận hành, BYD xác nhận Altior sử dụng bốn mô-tơ điện độc lập, được bố trí tại từng bánh xe. Tuy nhiên, hãng vẫn chưa công bố công suất cụ thể của hệ truyền động. Cung cấp năng lượng cho xe là bộ pin LFP Blade thế hệ thứ hai. Công nghệ sạc nhanh cho phép pin tăng dung lượng từ 10% lên 97% chỉ trong khoảng 9 phút.

Xe được trang bị ba vi xử lý lái Xuanji A3 sử dụng tiến trình 4 nm.

Nhờ bộ pin thế hệ mới, Yangwang Altior được công bố có phạm vi hoạt động tối đa lên tới 1.000 km sau mỗi lần sạc đầy. Con số này cao hơn đáng kể so với mức di chuyển khoảng 540 km của Rolls-Royce Ghost sử dụng động cơ V12 và bình nhiên liệu dung tích 90 lít. Đây là một trong những thông số đáng chú ý nhất trên mẫu sedan điện siêu sang của BYD. Tuy nhiên, phạm vi hoạt động thực tế còn phụ thuộc vào điều kiện vận hành và phương pháp thử nghiệm.

Bên cạnh hệ truyền động điện, Altior còn sở hữu nền tảng xử lý thông minh do BYD tự phát triển. Xe được trang bị ba vi xử lý lái Xuanji A3 sử dụng tiến trình 4 nm, với tổng năng lực tính toán tối đa đạt 2.100 TOPS. Cấu hình này hỗ trợ tính năng tự lái từ điểm xuất phát đến điểm đến dưới sự giám sát của người điều khiển. Qua đó, BYD cho thấy tham vọng đưa công nghệ điện hóa và hỗ trợ lái tiên tiến vào phân khúc sedan siêu sang.