BYD vào top 10 hãng xe bán chạy tại Argentina sau một năm

Ba mẫu xe thuần điện chủ lực của BYD, gồm BYD DOLPHIN, BYD SEAL và BYD ATTO 3. Ảnh: Văn Xuyên/BNEWS/TTXVN

Giám đốc điều hành BYD tại Argentina, ông Christian Kimelman, cho biết doanh số bán hàng của hãng tại thị trường nội địa đến nay đã vượt mốc 13.000 xe, chiếm thị phần ổn định từ 3,5% đến 3,8%.

Khác với nhiều thương hiệu châu Á khác chỉ thông qua các nhà nhập khẩu trung gian, BYD đã trực tiếp thành lập chi nhánh chính thức tại Argentina và xây dựng mạng lưới phân phối gồm 18 đại lý ủy quyền trải rộng trên hơn 9 tỉnh, cung cấp dải sản phẩm gồm 8 mẫu xe kết hợp giữa xe thuần điện (EV) và xe lai sạc điện (PHEV) ở nhiều phân khúc khác nhau.

Đà tăng trưởng của BYD diễn ra trong bối cảnh thị trường ô tô Argentina nói chung đang gặp nhiều khó khăn, với lượng xe đăng ký mới trong tháng 10/2026 chỉ đạt 45.965 chiếc, giảm 12% so với cùng kỳ năm trước.

Tuy nhiên, đại diện BYD khẳng định nhu cầu của người tiêu dùng đối với xe điện và xe hybrid công nghệ cao vẫn rất tiềm năng, đồng thời cho biết chi phí sạc điện hiện giúp người dùng tiết kiệm hơn 80% so với việc sử dụng nhiên liệu xăng dầu truyền thống.

Đề cập đến chính sách ưu đãi hạn ngạch nhập khẩu 50.000 xe điện và hybrid với thuế suất 0% của Chính phủ Argentina, lãnh đạo BYD khẳng định chiến lược dài hạn của hãng không phụ thuộc vào chính sách ưu đãi này, bởi hãng đã và đang thương mại hóa nhiều dòng xe chịu biểu thuế nhập khẩu thông thường.

Một trụ sạc xe điện của BYD. Ảnh: Văn Xuyên/BNEWS/TTXVN

Doanh nghiệp này cũng đang theo dõi các quy định cấp hạn ngạch mới, đồng thời nhấn mạnh điều cốt lõi giúp ngành ô tô phát triển bền vững là việc hạ nhiệt mặt bằng lãi suất tín dụng và hoàn thiện hạ tầng trạm sạc.

Về chiến lược sản xuất khu vực, đại diện BYD cho biết tổ hợp công nghiệp của hãng tại bang Bahia (Brazil) với công suất hơn 300.000 xe/năm đã chính thức đi vào hoạt động, mở ra triển vọng đưa các mẫu xe sản xuất tại đây tiếp cận thị trường Argentina trong tương lai gần.

Hãng cũng không loại trừ khả năng nghiên cứu mở nhà máy lắp ráp ngay tại Argentina nếu dung lượng thị trường và sản lượng tiêu thụ tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ.