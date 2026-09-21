BYD triệu hồi hàng chục nghìn xe lỗi bánh dự phòng

Bên trong một showroom ô tô BYD ở thành phố Sydney, Australia. Ảnh minh họa: Lê Đạt/PV TTXVN tại Australia

Phóng viên TTXVN tại Sydney dẫn thông báo ngày 15/9 của BYD cho biết tổng cộng 32.009 xe bị ảnh hưởng, bao gồm 28.543 xe phiên bản Premium, 2.100 xe Performance và 1.366 xe Dynamic. Các xe thuộc diện triệu hồi được sản xuất trong khoảng thời gian từ ngày 29/8/2024 đến ngày 15/6/2026.

Về nguyên nhân, BYD Australia cho biết trong một số trường hợp, việc lắp đặt bánh dự phòng không đúng cách, đặt khay bánh dự phòng không đúng vị trí hoặc lực siết các bộ phận cố định không đủ có thể khiến dây cáp đỡ bánh dự phòng bị mài mòn bất thường.

Theo nhà sản xuất, quá trình xe vận hành có thể khiến dây cáp tiếp tục bị dịch chuyển và ma sát, dẫn đến đứt dây và làm bánh dự phòng bị rơi khỏi xe. Điều này có thể tạo ra nguy hiểm cho những người tham gia giao thông khác và trong một số trường hợp có thể gây thương tích nghiêm trọng, thậm chí tử vong.

BYD cam kết sẽ thay thế cụm nâng bánh dự phòng bằng thiết kế mới miễn phí cho khách hàng. Thời gian thực hiện dự kiến khoảng 30 phút, tùy lịch làm việc của đại lý.

Trong thời gian chờ sửa chữa, nhà sản xuất khuyến cáo các chủ xe nên tự tháo bánh dự phòng ra khỏi xe theo hướng dẫn trong sách sử dụng nếu vẫn muốn tiếp tục lưu thông. Phía hãng xe Trung Quốc cũng cho biết sẽ chủ động liên hệ trực tiếp với các chủ xe thuộc diện triệu hồi để cung cấp thông tin chi tiết.