Video: Giới thiệu mẫu xe bán tải BYD Shark 6.

Bộ Cơ sở hạ tầng, Giao thông vận tải, Phát triển vùng, Truyền thông và Nghệ thuật Úc (DITRDCSA) đã thông báo đợt triệu hồi đối với BYD Shark 6.

Theo đó, mẫu xe bán tải này đã gặp phải lỗi trong quá trình sản xuất, giá đỡ hoặc bộ phận nâng bánh xe dự phòng được lắp đặt không đúng vị trí, khiến dây cáp đỡ bị mòn và đứt, làm tăng nguy cơ rơi bánh xe dự phòng khi xe đang di chuyển và gây tai nạn.

BYD triệu hồi 32.000 xe bán tải Shark 6 nguy cơ rơi bánh dự phòng.

Tổng cộng, BYD sẽ triệu hồi hơn 32.000 xe bán tải Shark 6 tại thị trường Úc do lỗi trên, với thời gian sản xuất từ năm 2024 đến 2026.

Trước đó, vào thăng 10/2024, BYD cũng phải triệu hồi gần 97.000 xe Dolphin và Yuan Plus (tên quốc tế là Atto 3) tại thị trường Trung Quốc do lỗi bộ điều khiển cụm cột lái trợ lực điện (CEPS) có thẩy gây cháy xe