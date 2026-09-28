BYD triệu hồi 183.000 xe do lỗi hệ thống phanh, có cả Sealion 8

Toàn bộ số xe nằm trong diện bị ảnh hưởng đều được sản xuất tại Trung Quốc trong khoảng thời gian từ năm 2014 - 2022. Chiến dịch triệu hồi được thực hiện sau yêu cầu của Cục Quản lý Nhà nước về Điều tiết Thị trường Trung Quốc.

Về nguyên nhân triệu hồi, theo Carscoops đưa tin, vấn đề được cho là liên quan đến một lô chốt chặn bàn đạp phanh bị lỗi, có thể bị nứt hoặc bong ra theo thời gian.

Lỗi này có thể khiến đèn phanh của những chiếc xe bị ảnh hưởng tiếp tục sáng dù người lái không đạp phanh. Mặc dù không gây rủi ro trực tiếp đối với người ngồi trên xe nhưng vẫn có thể ảnh hưởng đến an toàn của những người tham gia giao thông khác. Nguyên nhân là bởi những người tham gia giao thông khác có thể không nhận biết những chiếc BYD bị lỗi đang phanh hay không.

Có hai mẫu xe bị ảnh hưởng trong đợt triệu hồi số lượng lớn này là Qin và Tang. Đáng chú ý là mẫu xe BYD Tang tại thị trường Trung Quốc chính là mẫu xe BYD Sealion 8 cũng đang được phân phối tại Việt Nam.

Mẫu xe BYD Tang đời 2022 tại thị trường Trung Quốc - Ảnh: CarNewsChina

Tuy nhiên, mẫu xe BYD Sealion 8 mới chỉ chính thức ra mắt thị trường Việt Nam hồi cuối tháng 4/2025, do đó có thể không liên quan đến lô xe có linh kiện bị lỗi. Bên cạnh đó, BYD cũng xác nhận với Channel News Asia rằng, đợt triệu hồi mới đối với Qin và Tang chỉ xuất hiện trên xe bán tại thị trường nội địa, sẽ không ảnh hưởng đến những xe được bán bên ngoài Trung Quốc.

Để đảm bảo an toàn, BYD sẽ thay thế miễn phí các bộ phận bị lỗi thông qua các đại lý được ủy quyền. Chiến dịch triệu hồi này diễn ra chỉ vài ngày sau khi BYD Australia triệu hồi mẫu xe bán tải thuần điện Shark 6.

Bên cạnh BYD, Cục Quản lý Nhà nước về Điều tiết Thị trường Trung Quốc cũng công bố một chiến dịch triệu hồi riêng ảnh hưởng đến 686 chiếc Nio Firefly. Mẫu xe này gặp vấn đề liên quan đến hệ thống lái. Trong trường hợp nghiêm trọng, xe có thể bị mất trợ lực lái.

Hai thông báo trên liên quan đến BYD và Nio được đưa ra chỉ một tháng sau khi Trung Quốc công bố chiến dịch triệu hồi lớn nhất từ trước đến nay.

Cụ thể trong tháng 8/2026, các cơ quan chức năng đã triển khai chiến dịch triệu hồi 4,3 triệu xe, tất cả đều liên quan đến việc sử dụng tay nắm cửa dạng ẩn chỉnh điện. Mối lo ngại xuất phát từ việc hệ thống điện của xe bị vô hiệu hóa sau tai nạn khiến hành khách ngồi trên xe sử dụng cơ cấu mở cửa bằng điện không thể dễ dàng thoát ra ngoài.

Các thương hiệu nằm trong diện triệu hồi bao gồm Tesla, Xpeng, Geely và nhiều hãng khác. Giải pháp đối với phần lớn các mẫu xe này là bổ sung tem cảnh báo để dễ dàng nhận biết cơ cấu mở cửa cơ khí, đồng thời cập nhật phần mềm để hạ kính cửa sổ sau khi xảy ra va chạm.