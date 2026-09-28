Video: Giới thiệu mẫu xe BYD Sealion 8 mới.

BYD đã triệu hồi 183.000 chiếc ôtô được bán tại thị trường nội địa Trung Quốc sau khi phát hiện lỗi ở một bộ phận thuộc bàn đạp phanh. Lỗi này có thể khiến đèn phanh của những chiếc xe bị ảnh hưởng tiếp tục sáng dù người lái không đạp phanh. Mặc dù không gây rủi ro trực tiếp đối với người ngồi trên xe, lỗi này có thể ảnh hưởng đến an toàn của những người tham gia giao thông khác. Nguyên nhân là bởi những người tham gia giao thông khác có thể không nhận biết những chiếc BYD bị lỗi đang phanh hay không.

Chiến dịch triệu hồi của BYD được Cục Quản lý Nhà nước về Điều tiết Thị trường Trung Quốc ban hành. Vấn đề được cho là liên quan đến một lô chốt chặn bàn đạp phanh bị lỗi, có thể bị nứt hoặc bong ra theo thời gian. Các mẫu xe bị ảnh hưởng là những chiếc thuộc dòng BYD Qin và Tang được bán tại thị trường nội địa, sản xuất trong giai đoạn từ năm 2014-2022. Trong đó, BYD Tang là mẫu xe được bán tại Việt Nam dưới cái tên Sealion 8.

BYD triệu hồi 183.000 xe do lỗi hệ thống phanh, có cả Sealion 8.

BYD sẽ thay thế miễn phí các bộ phận bị lỗi thông qua các đại lý được ủy quyền. Chiến dịch này diễn ra chỉ vài ngày sau khi BYD Úc triệu hồi mẫu xe bán tải Shark 6. Trong trường hợp của BYD Shark 6, chủ xe được khuyến cáo nên tháo lốp dự phòng vì bộ phận này có nguy cơ rơi khỏi xe, gây nguy hiểm cho những người tham gia giao thông khác. Tuy nhiên, BYD xác nhận với Channel News Asia rằng đợt triệu hồi mới nhất liên quan đến các mẫu Qin và Tang sẽ không ảnh hưởng đến những chiếc xe được bán bên ngoài Trung Quốc do vấn đề chỉ xuất hiện trên xe bán tại thị trường nội địa.

Bên cạnh BYD, Cục Quản lý Nhà nước về Điều tiết Thị trường cũng công bố một chiến dịch triệu hồi riêng ảnh hưởng đến 686 chiếc Nio Firefly. Vấn đề liên quan đến hệ thống lái của mẫu xe điện này. Trong trường hợp nghiêm trọng, xe có thể bị mất trợ lực lái. Công ty cho biết sẽ kiểm tra những xe bị ảnh hưởng và thay thế các dây điện bị lỗi.

BYD sẽ thay thế miễn phí các bộ phận bị lỗi thông qua các đại lý được ủy quyền.

Hai thông báo trên của BYD và Nio được đưa ra chỉ một tháng sau khi Trung Quốc công bố chiến dịch triệu hồi lớn nhất từ trước đến nay. Trong tháng 8/2026, các cơ quan chức năng đã triển khai chiến dịch triệu hồi 4,3 triệu xe, tất cả đều liên quan đến việc sử dụng tay nắm cửa chỉnh điện. Mối lo ngại xuất phát từ việc hệ thống điện của xe bị vô hiệu hóa sau tai nạn khiến hành khách ngồi trên xe sử dụng cơ cấu mở cửa bằng điện không thể dễ dàng thoát ra ngoài.

Các thương hiệu nằm trong diện triệu hồi bao gồm Tesla, Xpeng, Geely và nhiều hãng khác. Giải pháp đối với phần lớn các mẫu xe này là bổ sung tem cảnh báo để dễ dàng nhận biết cơ cấu mở cửa cơ khí, đồng thời cập nhật phần mềm để hạ kính cửa sổ sau khi xảy ra va chạm.