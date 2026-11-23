Theo Reuters, Tòa án tại The Hague (Hà Lan) vừa ban hành lệnh cấm hãng xe BYD của Trung Quốc bán mẫu SUV cỡ lớn Ti7 tại thị trường Liên minh châu Âu (EU). Lý do được đưa ra là mẫu xe này đã xâm phạm bản quyền thiết kế của dòng xe nổi tiếng Defender thuộc Jaguar Land Rover (JLR).

Trước đó, vào tháng 8, JLR đã tiến hành các thủ tục pháp lý nhằm thu thập chứng cứ tại 2 văn phòng BYD ở Schiedam và Hoofddorp (Hà Lan). JLR cho rằng Ti7 có dấu hiệu sao chép thiết kế Defender, từ đó yêu cầu tiếp cận những tài liệu liên quan đến quá trình phát triển sản phẩm của BYD.

Mẫu xe BYD Ti7 (trái) và Land Rover Defender - Ảnh: BYD, JLR

Đáng chú ý là tại phán quyết ban hành ngày 12/11, tòa án Hà Lan đã yêu cầu JLR tiêu hủy các dữ liệu đã sao chép. Quyết định này ít nhiều có lợi cho BYD, nhưng không đồng nghĩa tòa án xác định mẫu SUV Trung Quốc không xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Đến ngày 20/11, tòa án tiếp tục đưa ra một phán quyết khác, đồng thời xác định mẫu xe BYD Ti7 đã xâm phạm 1 trong 6 kiểu dáng công nghiệp được JLR đăng ký bảo hộ tại EU. Lệnh cấm chính thức có hiệu lực sau 1 tuần kể từ ngày ban hành.

Reuters dẫn phán quyết mới nhất của tòa án trong đó nêu rõ: “Trong thủ tục xét xử rút gọn này, thẩm phán áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời rằng mẫu xe Ti7 đã xâm phạm bản quyền thiết kế tại EU của Jaguar Land Rover. Những yếu tố đặc trưng và tạo nên sự khác biệt trong thiết kế của hãng xe Anh đều xuất hiện trên BYD Ti7”.

Mẫu xe BYD Ti7 - Ảnh: BYD

Các chuyên gia phân tích, những điểm tương đồng về ngoại hình giữa hai mẫu xe bao gồm kiểu dáng hình hộp với phần mui phẳng, tỷ lệ thân xe dựng đứng, kiểu dáng cửa hậu, hốc bánh xe vuông vức và tấm ốp cùng màu thân xe nằm ngay phía sau cửa hành khách hàng ghế sau. Như vậy, tòa án đã không xem xét riêng biệt từng chi tiết ngoại thất mà đánh giá ấn tượng tổng thể của mẫu xe.

Phía BYD cũng cho rằng, mẫu xe Ti7 trên thực tế có nhiều điểm khác biệt so với Defender, từ hệ thống chiếu sáng, lưới tản nhiệt đến nắp ca-pô và thiết kế đuôi xe. Tuy nhiên, thẩm phán nhận định những khác biệt đó chưa đủ để tạo ra ấn tượng tổng thể khác biệt đối với người quan sát am hiểu sản phẩm.

Sau phán quyết mới nhất của Tòa án Hà Lan, 10 công ty BYD tại châu Âu sẽ phải ngừng các hoạt động liên quan đến nhập khẩu, sản xuất, chào bán, bán hoặc bàn giao xe Ti7 trong phạm vi 27 thị trường thuộc EU, không bao gồm Vương quốc Anh. Nếu vi phạm, doanh nghiệp có thể chịu mức phạt khoảng 109.750 USD mỗi ngày hoặc 27.440 USD cho mỗi chiếc xe, với tổng mức phạt tối đa khoảng 10,97 triệu USD.

Biến thể Defender 110 - Ảnh: JLR

BYD Ti7 chính thức ra mắt thị trường nội địa Trung Quốc vào năm 2025 thông qua thương hiệu Fang Cheng Bao. Cũng trong năm 2025, mẫu xe Defender của JLR đã đạt doanh số bán hàng lũy kế hơn 100.000 chiếc, trở thành mẫu xe bán chạy nhất của thương hiệu đến từ Anh quốc.

Tại thị trường Trung Quốc, BYD Ti7 có mức giá bán lẻ khởi điểm từ 26.925 USD. Còn tại thị trường Anh, mẫu xe BYD Ti 7 được chào bán với giá khởi điểm khoảng 62.780 USD, thấp hơn khoảng 31.190 USD so với biến thể Defender 110 S P300e (từ 93.970 USD).

Mẫu SUV cỡ lớn 7 chỗ ngồi BYD Ti7 sử dụng hệ truyền động plug-in hybrid kết hợp động cơ xăng tăng áp 1.5L và 2 motor điện, tổng công suất 402 mã lực. Gói pin dung lượng 35,6 kWh cung cấp tầm hoạt động tối đa 119 km ở chế độ thuần điện.

BYD hiện đang là hãng xe Trung Quốc tăng trưởng rất mạnh mẽ tại thị trường châu Âu. Thương hiệu này bắt đầu có mặt tại lục địa già từ năm 2022. Dữ liệu từ Hiệp hội các Nhà sản xuất Ô tô châu Âu (ACEA) cho biết, doanh số lũy kế 9 tháng năm 2026 của BYD tại châu Âu đạt trên 280.000 chiếc, cao hơn gấp đôi cùng kỳ 2025, đồng thời vượt qua loạt thương hiệu lớn như Ford, Tesla và Nissan.