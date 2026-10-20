BYD Sealion 8 mới sẽ là chiếc xe tiên phong dùng màn hình 'siêu to khổng lồ'

BYD Tang EV thế hệ mới vừa xuất hiện trên cơ sở dữ liệu đăng kiểm tại Trung Quốc với phiên bản dẫn động bốn bánh (AWD) trang bị động cơ đôi, đạt tổng công suất tối đa 515 kW (691 mã lực) và tốc độ tối đa 250km/h. Mẫu SUV điện 5 chỗ này dự kiến sẽ chính thức ra mắt thị trường Trung Quốc vào quý 4 năm 2026 và sau đó được phân phối ra quốc tế với tên Sealion 8.

Về kích thước, BYD Tang EV mới tại thị trường Trung Quốc sở hữu chiều dài 5.045mm, chiều rộng 1.980mm, chiều cao 1.740mm và chiều dài cơ sở 2.950mm. Trọng lượng bản thân của xe ở mức 2.520kg và tổng trọng lượng đạt 2.975kg.

So với thế hệ thứ hai, phiên bản mới dài hơn 145mm, chiều dài cơ sở tăng 130mm, đồng thời tốc độ tối đa tăng thêm 70km/h. Khác với thế hệ tiền nhiệm cung cấp các cấu hình 6 và 7 chỗ, mẫu xe mới hiện chỉ ghi nhận cấu hình 5 chỗ ngồi. Hiện chưa rõ BYD có đem các cấu hình này trở lại hay không.

Hệ động lực của xe gồm mô-tơ bất đồng bộ AC ở trục trước với công suất đỉnh 215kW do Dongguan FinDreams Powertrain sản xuất, kết hợp cùng động cơ đồng bộ nam châm vĩnh cửu ở trục sau đạt công suất đỉnh 300kW do Xi’an BYD Automotive Components cung cấp.

Xe sử dụng pin lithium iron phosphate (LFP) với các cell pin từ Wuwei FinDreams Battery và bộ pin được lắp ráp bởi Zhengzhou FinDreams Battery. Dòng xe SUV BYD Tang EV thế hệ thứ ba có các tùy chọn dung lượng pin 88,682kWh và 105,792kWh, mang lại tầm hoạt động theo chuẩn CLTC từ 730km đến 850km.

BYD trang bị lốp kích thước 245/45 R21 cùng tùy chọn lốp sau HL265/45 R21, đi kèm hệ thống cân bằng điện tử BWA/ESP của Bosch. Các báo cáo cho biết xe tích hợp hệ thống treo khí nén thông minh DiSus-A, gói hỗ trợ lái DiPilot 300 với cảm biến LiDAR đặt trên mái và camera tích hợp ở vòm bánh xe trước.

Không gian nội thất của BYD Tang EV thế hệ mới nổi bật với kiến trúc màn hình đôi gồm màn hình 35,4 inch đặt dưới kính chắn gió thay thế bảng đồng hồ truyền thống và màn hình cảm ứng trung tâm 30 inch.

Hệ thống giao diện mô-đun "Giant Screen UI" cho phép tùy chỉnh cửa sổ ứng dụng linh hoạt, tích hợp trợ lý AI "Xiao Mianbao" có khả năng nhận diện hình ảnh, giọng nói và biểu cảm sinh động. BYD Tang thế hệ thứ 3 sẽ là mẫu xe tiên phong dùng giao diện màn hình trung tâm mới này.

Các tiện nghi khác bao gồm cửa sổ trời toàn cảnh, bậc lên xuống chạy điện cùng nhiều tùy chọn ốp ngoại thất và nẹp nóc... Với việc hình ảnh nội thất được công bố chính thức, thời điểm BYD Tang 2027 ra mắt thị trường Trung Quốc không còn xa. Hiện giá bán của xe vẫn chưa được hé lộ.

VIdeo: Hé lộ mẫu xe SUV điện BYD Tang 2027 mới.