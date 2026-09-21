BYD Sealion 5 sắp về Việt Nam cạnh tranh… BYD Sealion 6?

Hiện tại, các đại lý đã bắt đầu nhận đặt cọc đối với mẫu xe BYD Sealion 5. Đại diện nhà phân phối chính hãng cũng đã xác nhận mẫu gầm cao cỡ C này sẽ bắt đầu mở bán tại thị trường Việt Nam từ tháng 10/2026.

Những chiếc xe BYD Sealion 5 đầu tiên đã có mặt tại Việt Nam để chuẩn bị ra mắt thị trường - Ảnh: Đại lý

BYD Sealion 5 có thể xem là biến thể gầm cao của mẫu sedan Seal 5 ra mắt thị trường Việt Nam hồi giữa tháng 10 năm ngoái và định vị ở phân khúc gầm cao cỡ C.

Mẫu xe sở hữu chiều dài tổng thể 4.735 mm, rộng 1.860 mm, cao 1.710 mm và trục cơ sở 2.712 mm. Kích thước này của Sealion 5 gần như tương đương với Sealion 6 khi chỉ ngắn hơn 40 mm, hẹp hơn 30 mm, trục cơ sở ngắn hơn 53 mm nhưng chiều cao nhỉnh hơn 40 mm. BYD Sealion 6 có kích thước tổng thể dài x rộng x cao lần lượt là 4.775 x 1.890 x 1.670 mm, chiều dài cơ sở 2.765 mm.

BYD Sealion 5 có kích thước tương đương nhóm SUV cỡ C - Ảnh: Đại lý

Như vậy, nếu chỉ xét về kích thước, BYD Sealion 5 có thể được xếp "chung mâm" với các mẫu xe Ford Territory, Mazda CX-5, Honda CR-V, Hyundai Tucson và Kia Sportage.

Điểm đáng chú ý là bên cạnh kích thước gần như tương đương, hệ truyền động của Sealion 5 cũng không khác biệt so với Sealion 6. Chưa rõ BYD Việt Nam sẽ định vị Sealion 5 cụ thể thế nào bởi nếu xếp chung "mâm", dải sản phẩm của thương hiệu Trung Quốc sẽ có hai "gà nhà" cạnh tranh trực tiếp với nhau.

Thiết kế khoang lái BYD Sealion 5 - Ảnh: Đại lý

Xét về vận hành, Sealion 5 cũng trang bị hệ truyền động plug-in hybrid (PHEV) tương tự Sealion 6. Cụ thể, mẫu xe sử dụng máy xăng 4 xi-lanh chu trình Atkinson, dung tích 1.5L, công suất cực đại 95 mã lực và mô-men xoắn cực đại 125 Nm.

Động cơ xăng sẽ kết hợp với motor điện có công suất 163 mã lực và mô-men xoắn 210 Nm. Đi kèm hộp số vô cấp điều khiển điện tử e-CVT, mẫu xe sở hữu tổng công suất toàn hệ thống đạt 210 mã lực và mô-men xoắn cực đại là 210 Nm, khả năng tăng tốc từ 0 - 100 km/h trong 8,5 giây và vận tốc tối đa 185 km/h.

Không gian hàng ghế sau trên BYD Sealion 5 - Ảnh: Đại lý

BYD Sealion 5 tại thị trường Thái Lan trang bị gói pin 13,08 kWh trên phiên Standard cho tầm hoạt động 82 km ở chế độ thuần điện theo chuẩn NEDC, hai phiên bản cao cấp Dynamic và Premium dùng gói pin 18,3 kWh, tầm hoạt động 110 km. Khi kết hợp với bình xăng dung tích 52 lít, tổng quãng đường di chuyển của mẫu xe Trung Quốc có thể đạt 1.200 km với bình xăng đầy và pin đủ năng lượng.

Chưa rõ Sealion 5 phân phối tại thị trường Việt Nam sẽ lựa chọn cấu hình chi tiết nào, nhưng so với Sealion 6, sức mạnh vận hành của Sealion 5 chỉ yếu hơn rất ít. Cụ thể, hệ truyền động của Sealion 6 có công suất 214 mã lực và mô-men xoắn cực đại 300 Nm, tầm hoạt động điện 110 km.

Xe trang bị hệ truyền động plug-in hybrid DM-I của BYD - Ảnh: Đại lý

Các tiện nghi và công nghệ đáng chú ý trên BYD Sealion 5 có hệ thống đèn chiếu sáng LED, vành hợp kim 18 inch, màn hình giải trí 10,1 inch ở bản Standard và 12,8 inch ở hai bản cao, điều hòa tự động kèm cửa gió hàng ghế sau, toàn bộ ghế ngồi đều bọc da.

Tại thị trường Thái Lan, mẫu xe BYD Sealion 5 có mức giá bán lẻ khoảng 21.005 - 24.006 USD, tương đương khoảng 547 - 625 triệu đồng. Mẫu xe BYD Sealion 6 đang bán trên thị trường Việt Nam có giá bán lẻ khuyến nghị 799 - 899 triệu đồng.