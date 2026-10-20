BYD Sealion 5 PHEV sắp ra mắt, có gì đặc biệt?

BYD Sealion 5 DM-i Super Hybrid là SUV cơ C, hệ truyền động hybrid sạc ngoài (PHEV), sẽ chính thức ra mắt thị trường Việt Nam vào ngày mai (21/10).

Sealion 5 DM-i sẽ bán 2 phiên bản Essential và Premium, giá dự kiến từ hơn 600 triệu đến gần 800 triệu đồng. Sau khi ra mắt, Sealion 5 DM-i có thể cạnh tranh trực tiếp với Mazda CX-5, Hyundai Tucson, Toyota Yaris Cross hay Mitsubishi Xpander...

BYD Sealion 5 DM-i Super hybrid có thể di chuyển hơn 1.200km, giá dự kiến từ 600 đến dưới 800 triệu đồng.

Sealion 5 sử dụng công nghệ DM i Super Hybrid thế hệ thứ 5, kết hợp động cơ xăng 1.5L, mô-tơ điện và pin lưỡi dao (Blade). Tổng công suất đạt 214 mã lực, tầm hoạt động thuần điện khoảng 110 km theo chuẩn NEDC. Khi kết hợp pin và bình xăng dung tích 52 lít, xe có thể di chuyển hơn 1.200 km. Pin hỗ trợ sạc AC công suất 3,3 kW và sạc nhanh DC 18 kW. Chức năng cấp điện cho thiết bị bên ngoài V2L có công suất tối đa 3.300 W cũng được trang bị.

BYD Sealion 5 có kích thước dài x rộng x cao lần lượt 4.735 x 1.860 x 1.710mm, chiều dài cơ sở 2.712mm, khoảng sáng gầm 175mm. Phía đầu xe được thiết kế cụm đèn LED, đèn định vị ban ngày, phía sau vẫn là những dải led quen thuộc trên nhiều mẫu xe của nhà BYD, bộ mâm hợp kim 18 inch đi cùng lốp 225/60 R18.

Khoang nội thất có thiết kế hiện đại, vô-lăng ba chấu tích hợp phím chức năng, cần số điện tử bố trí sau vô-lăng và màn hình giải trí trung tâm. Phiên bản Essential có màn hình 10,1 inch còn bản Premium sẽ trang bị màn hình 12,8 inch. Cả 2 phiên bản đều sử dụng bảng đồng hồ kỹ thuật số 8,8 inch. Điều hòa tự động, cửa gió hàng ghế sau và ghế bọc da. Dung tích khoang hành lý được công bố khoảng 530 lít, có thể tăng khi gập hàng ghế thứ hai.

Về an toàn, trang bị tùy phiên bản và thị trường có thể gồm hệ thống chống bó cứng phanh ABS, cân bằng điện tử, camera lùi hoặc camera 360 độ, cảm biến hỗ trợ đỗ xe và hệ thống túi khí.

Sealion 5 DM-i được kỳ vọng bổ sung lựa chọn hybrid sạc ngoài trong phân khúc SUV cỡ C tại Việt Nam, cạnh tranh bằng khả năng chạy điện hằng ngày và phạm vi hoạt động dài khi kết hợp cả hai nguồn năng lượng.