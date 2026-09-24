BYD SEALION 5 chuẩn bị gia nhập phân khúc C-SUV tại Việt Nam

BYD SEALION 5 có tầm vận hành kết hợp hơn 1.200 km. (Ảnh: BYD)

BYD SEALION 5 dự kiến chính thức ra mắt thị trường Việt Nam trong tháng 10/2026. Mẫu C-SUV sử dụng hệ truyền động DM-i Super Hybrid, cho tầm chạy điện 110 km và phạm vi vận hành kết hợp hơn 1.200 km.

Theo BYD Việt Nam, SEALION 5 có chiều dài tổng thể 4.735 mm, chiều dài cơ sở 2.712 mm. Xe sử dụng mâm hợp kim 18 inch, cốp sau đóng mở điện và khoang hành lý dung tích 530 L, có thể mở rộng lên 1.482 L.

Nội thất được trang bị bảng đồng hồ 8,8 inch, chìa khóa NFC Digital Key. Phiên bản Premium sử dụng màn hình xoay 12,8 inch và hệ thống âm thanh 8 loa, trong khi bản Essential có màn hình 10,1 inch và 6 loa. Hàng ghế trước trên bản Premium có chỉnh điện và chức năng thông gió làm mát.

Điểm đáng chú ý của SEALION 5 là hệ truyền động DM-i Super Hybrid, kết hợp động cơ xăng 1.5L, mô-tơ điện công suất cao và pin Blade Battery. Hệ thống cho công suất kết hợp 214 mã lực. Xe có thể vận hành thuần điện với tầm chạy 110 km theo tiêu chuẩn NEDC, trong khi tổng phạm vi di chuyển kết hợp vượt 1.200 km.

BYD công bố mức tiêu thụ nhiên liệu từ 0,8 L/100 km khi đầy pin và 3,7 L/100 km khi pin thấp. Xe cũng hỗ trợ cấp điện cho thiết bị bên ngoài thông qua công nghệ V2L công suất 3,3 kW.

Về an toàn, SEALION 5 sử dụng kết cấu khung gầm với khoảng 73% thép cường độ cao và 6 túi khí. Bản Premium có camera 360° cùng gói ADAS với khoảng 20 tính năng hỗ trợ lái, gồm kiểm soát hành trình thích ứng (ACC), phanh khẩn cấp tự động (AEB), cảnh báo lệch làn, hỗ trợ giữ làn và cảnh báo điểm mù (BSD).

BYD SEALION 5 sẽ bổ sung thêm một mẫu xe hybrid vào phân khúc C-SUV tại Việt Nam từ tháng 10/2026.