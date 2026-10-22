BYD Sealion 5 chốt giá bán lẻ đắt hơn Mazda CX-5

Cụ thể, mẫu xe được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan và phân phối với hai phiên bản. Trong đó, phiên bản Essential có giá bán lẻ niêm yết 739 triệu đồng và Premium có giá 789 triệu đồng.

Mặc dù vậy, hãng xe Trung Quốc cho biết 1.000 khách hàng đầu tiên mua BYD Sealion 5 sẽ được giảm giá 80 triệu đồng, đưa giá bán lẻ ưu đãi còn từ 659 - 709 triệu đồng.

Giá bán lẻ niêm yết của BYD Sealion 5 cao hơn Mazda CX-5 nhưng rẻ hơn hai đối thủ đến từ Trung Quốc - Ảnh: TGPT

Sealion 5 định vị ở phân khúc gầm cao cỡ C cùng với chính "anh em trong nhà" là Sealion 6. Giá bán lẻ của Sealion 5 cũng thấp hơn Sealion 6 khoảng 100 triệu đồng.

Việc đưa Sealion 5 về phân phối nhằm hạ giá thành của mẫu crossover cỡ C xuống thấp hơn, sau những khó khăn mà Sealion 6 gặp phải khi bị định giá tương đương các đối thủ đến từ Hàn Quốc và Nhật Bản.

Đáng chú ý là giá bán lẻ khuyến nghị của BYD Sealion 5 vẫn cao hơn từ 40 triệu đồng so với mẫu xe trang bị động cơ xăng bán chạy nhất phân khúc là Mazda CX-5. Hiện tại, Mazda CX-5 đang được phân phối trên thị trường với mức giá chỉ từ 699 triệu đồng.

BYD Sealion 5 định vị ở phân khúc gầm cao cỡ C với chính "anh em" Sealion 6 - Ảnh: TGPT

Trong khi đó, giá bán lẻ của BYD Sealion 5 ngang với Ford Territory tính từ phiên bản tiêu chuẩn. Nếu so với các đối thủ cùng xuất xứ thương hiệu và hệ truyền động tương đương, BYD Sealion 5 có giá thấp hơn các đối thủ như Jaecoo J7 PHEV và Geely EX5 EM-i.

BYD Sealion 5 sở hữu chiều dài tổng thể 4.735 mm, rộng 1.860 mm, cao 1.710 mm và trục cơ sở 2.712 mm. Khoang hành lý có dung tích tiêu chuẩn 530 lít.

Nội thất BYD Sealion 5 trang bị một số tiện nghi đáng chú ý như màn hình kỹ thuật số LCD 8,8 inch sau vô-lăng. Phiên bản Sealion 5 Premium dùng màn hình trung tâm 12,8 inch tích hợp camera toàn cảnh, kính cách âm hai lớp, dàn âm thanh 8 loa, ghế lái và ghế phụ chỉnh điện, sạc không dây 15W.

Thiết kế khoang lái phiên bản Sealion 5 Premium - Ảnh: TGPT

Về vận hành, mẫu xe Trung Quốc sử dụng hệ truyền động hybrid sạc ngoài (PHEV) kết hợp giữa động cơ xăng 1.5L và motor điện, tổng công suất toàn hệ thống đạt 214 mã lực, khả năng tăng tốc từ 0 - 100 km/h mất khoảng 8,5 giây.

Các tính năng an toàn trên BYD Sealion 5 có gói công nghệ hỗ trợ lái ADAS với một số tính năng đáng chú ý như kiểm soát hành trình thích ứng, hỗ trợ giữ làn đường, phanh khẩn cấp tự động, cảnh báo điểm mù, cảnh báo mở cửa...