BYD Seagull 2027 chạy điện từ 230 triệu - đủ công nghệ, sạc pin chỉ 5 phút

BYD đã chính thức ra mắt Seagull chạy điện thế hệ thứ hai tại thị trường Trung Quốc. Mẫu xe hatchback nâng cấp này được bổ sung nhiều cải tiến, bao gồm kích thước lớn hơn, cấu hình 5 chỗ ngồi mới, công nghệ pin Blade thế hệ thứ hai tích hợp sạc siêu nhanh Flash-Charging và cảm biến LiDAR tùy chọ

Kích thước của BYD Seagull 2027 lớn hơn thế hệ đầu tiên. Mẫu xe hatchback cỡ nhỏ này có kích thước dài x rộng x cao lần lượt 4.205 x 1.810 x 1.570 mm và có chiều dài cơ sở 2.650 mm. So với mẫu xe tiền nhiệm, Seagull dài hơn 425 mm và có chiều dài cơ sở tăng thêm 150 mm. Dung tích khoang hành lý phía sau đạt 1.380 lít trong khi con số tương ứng của cốp mới phía trước là 94 lít.

Ngoại thất của BYD Seagull 2027 tại Trung Quốc này tiếp tục sử dụng ngôn ngữ thiết kế “Marine Aesthetics”. Xe sở hữu dáng vẻ thấp, thể thao và thiết kế đèn định vị ban ngày hình chiếc đinh ba. Khách hàng có thể lựa chọn 6 màu ngoại thất gồm xanh chanh, hồng dâu, trắng kem, cam xoài, xanh dừa băng và xám mè.

Với kích thước tăng mạnh, BYD Seagull thế hệ mới mang đến không gian nội thất rộng rãi hơn, đồng thời tăng số chỗ ngồi từ 4 lên 5. Bên trong xe, khoang nội thất có bố cục theo phương ngang, sử dụng vật liệu được hoàn thiện tinh tế. Xe có 3 phối màu nội thất mới, gồm trắng, hồng và xám.

Chưa hết, hatchback chạy diện BYD Seagull 2027 còn được trang bị hệ thống khoang lái thông minh DiLink 150, xoay quanh màn hình cảm ứng trung tâm 15,6 inch và tích hợp phiên bản đầy đủ của trí tuệ nhân tạo DeepSeek.

Các trang bị tiện nghi của xe cũng được nâng cấp, bao gồm ghế lái chỉnh điện 6 hướng, ghế hành khách phía trước chỉnh điện 4 hướng, ghế trước có chức năng sưởi/thông gió 3 cấp độ, ghế lái tích hợp massage với nhiều chế độ, sạc điện thoại không dây công suất 50 W, đèn viền nội thất 127 màu và hệ thống âm thanh 8 loa.

Một điểm nhấn lớn trên BYD Seagull mới là hệ thống hỗ trợ lái xe DiPilot 300, sử dụng cảm biến LiDAR. Hệ thống này cho phép triển khai các tính năng tiên tiến như dẫn đường tự động trong đô thị (CNOA), dẫn đường tự động trên cao tốc (HNOA), nhận diện đèn giao thông/đồng hồ đếm ngược và tránh chướng ngại vật trong nhiều tình huống.

Xe sử dụng mô-tơ điện có công suất tối đa 114 mã lực hoặc 127 mã lực, tùy phiên bản. Cả hai đều tạo ra mô-men xoắn cực đại 130 Nm. Xe còn sử dụng pin Blade thế hệ thứ hai của BYD với hai mức dung lượng 30,1 kWh và 39,2 kWh, cho phạm vi hoạt động theo tiêu chuẩn CLTC lần lượt là 320 km và 420 km. Xe cũng được trang bị hệ thống treo sau độc lập đa liên kết và bán kính quay vòng nhỏ, chỉ 4,95 m.

3 phiên bản cao cấp nhất của BYD Seagull 2027 sử dụng bộ pin dung lượng lớn hơn và sở hữu công nghệ sạc siêu nhanh Flash-Charging. Theo BYD, công nghệ này cho phép sạc pin từ 10% lên 70% chỉ trong 5 phút. Độ an toàn còn được tăng cường nhờ kết cấu thân xe dạng lồng với cấu trúc “10 thanh ngang, 4 thanh dọc”. Xe có tối đa 6 túi khí và hệ thống ổn định xe khi nổ lốp.

Tại thị trường Trung Quốc, BYD Seagull có một số tên gọi khác như Dolphin, Surf, Dolphin Mini và Atto 1. Mẫu xe mới có 5 phiên bản với giá bán từ 65.900-99.900 Nhân dân tệ (khoảng 230-349 triệu đồng). Như vậy, xe có giá rẻ hơn cả phiên bản cũ.

Với mức giá cạnh tranh, hệ thống hỗ trợ lái ADAS, kích thước lớn hơn và công nghệ sạc nhanh Flash-Charging, BYD Seagull thế hệ mới được kỳ vọng sẽ có màn trở lại mạnh mẽ trong phân khúc hatchback cỡ nhỏ ở thị trường Trung Quốc.

Trong 9 tháng đầu năm 2026, BYD Seagull đạt doanh số toàn cầu 266.000 xe, giảm 33% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, mức sụt giảm tại Trung Quốc còn mạnh hơn, lên đến 66%, xuống còn 83.600 xe.

Video: Xem chi tiết hatchback điện BYD Seagull 2027 mới.