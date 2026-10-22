BYD Seagull 2026 ra mắt với thiết kế lớn, sạc siêu nhanh trong 5 phút

BYD chính thức trình làng Seagull thế hệ thứ hai tại thị trường Trung Quốc với nhiều thay đổi về thiết kế, kích thước, trang bị và hệ truyền động. Hãng xe điện Trung Quốc kỳ vọng những nâng cấp này sẽ giúp Seagull cải thiện sức cạnh tranh trong phân khúc hatchback điện cỡ nhỏ.

Seagull 2026 được phân phối với 5 phiên bản gồm Vitality, Freedom, Ease, Flight và Smart. Giá bán khởi điểm từ 65.900 nhân dân tệ (khoảng 255 triệu đồng), thấp hơn khoảng 700 USD so với phiên bản tiêu chuẩn của thế hệ trước. Các phiên bản cao cấp có giá lên tới khoảng 14.900 USD.

Kích thước tăng mạnh, bổ sung nhiều tiện nghi

Thay đổi đáng chú ý nhất trên BYD Seagull thế hệ mới nằm ở kích thước tổng thể. Xe có chiều dài 4.205 mm, rộng 1.810 mm và cao 1.570 mm, cùng chiều dài cơ sở 2.650 mm.

So với thế hệ tiền nhiệm, Seagull mới dài hơn 425 mm, rộng hơn 95 mm và cao hơn 30 mm. Chiều dài cơ sở cũng tăng thêm 150 mm, đưa kích thước mẫu xe tiến gần hơn đến BYD Dolphin.

BYD Seagull 2026. Ảnh: Carnewschina.

Nhờ những điều chỉnh này, Seagull chuyển từ cấu hình 4 chỗ sang 5 chỗ ngồi, đồng thời mở rộng không gian sử dụng. Khoang hành lý phía sau có dung tích tối đa 1.380 lít, trong khi khoang chứa đồ phía trước cung cấp thêm 94 lít.

Bên trong cabin, BYD thiết kế bảng điều khiển theo phương ngang và nâng cấp vật liệu hoàn thiện. Khách hàng có thể lựa chọn ba màu nội thất gồm trắng Shell White, hồng Clear Sky Pink và xám Polar Star Grey. Xe sử dụng hệ thống buồng lái thông minh DiLink 150, kết hợp màn hình trung tâm 15,6 inch và nền tảng trí tuệ nhân tạo DeepSeek.

Nội thất BYD Seagull 2026. Ảnh: Carnewschina.

Về an toàn, BYD bổ sung hệ thống hỗ trợ lái DiPilot 300 "God's Eye" sử dụng cảm biến LiDAR. Công nghệ này hỗ trợ điều hướng khi di chuyển trong đô thị và trên cao tốc, nhận diện đèn giao thông, hiển thị thời gian đếm ngược và hỗ trợ tránh chướng ngại vật. Mẫu xe cũng sử dụng cấu trúc thân xe gia cường, trang bị 6 túi khí và hệ thống hỗ trợ ổn định khi xảy ra sự cố nổ lốp.

Danh sách tiện nghi gồm ghế lái chỉnh điện 6 hướng, ghế phụ chỉnh điện 4 hướng, chức năng sưởi và thông gió ba cấp độ cho hàng ghế trước. Riêng ghế lái tích hợp tính năng mát-xa đa chế độ.

Pin Blade thế hệ mới, sạc từ 10% lên 70% trong 5 phút

BYD cung cấp hai tùy chọn động cơ điện cho Seagull 2026, với công suất lần lượt 85 kW (114 mã lực) và 95 kW (127 mã lực). Cả hai phiên bản đều có mô-men xoắn cực đại 130 Nm.

Xe sử dụng pin Blade thế hệ thứ hai với hai mức dung lượng 30,1 kWh và 39,2 kWh. Theo tiêu chuẩn CLTC của Trung Quốc, phạm vi hoạt động tương ứng đạt 320 km và 420 km sau mỗi lần sạc đầy.

BYD Seagull 2026 được trang bị công nghệ sạc siêu nhanh. Ảnh: Carnewschina.

BYD công bố mức tiêu thụ điện năng của Seagull mới ở mức 9 kWh/100 km. Hãng cũng trang bị hệ thống treo sau độc lập đa liên kết và tối ưu bán kính quay vòng xuống còn 4,95 m, hỗ trợ xe di chuyển trong không gian đô thị chật hẹp.

Đáng chú ý, ba phiên bản cao cấp sử dụng pin 39,2 kWh được tích hợp công nghệ sạc siêu nhanh Flash Charging. Theo công bố của nhà sản xuất, hệ thống có thể đưa dung lượng pin từ 10% lên 70% chỉ trong 5 phút khi đáp ứng điều kiện sạc phù hợp.

Đây được xem là một trong những nâng cấp quan trọng nhằm tăng tính tiện dụng cho mẫu xe điện đô thị, đặc biệt với nhóm khách hàng thường xuyên di chuyển và cần rút ngắn thời gian chờ sạc.