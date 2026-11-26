BYD đang đẩy nhanh kế hoạch mở rộng hoạt động sản xuất ôtô tại châu Âu (EU).

Theo Reuters, ngày 24/11, hãng xe Trung Quốc xác nhận đã bước vào giai đoạn đàm phán độc quyền với Ineos Automotive nhằm mua lại nhà máy sản xuất ôtô tại Hambach (Pháp).

Thay vì xây dựng một cơ sở sản xuất hoàn toàn mới, BYD muốn tiếp quản nhà máy đang hoạt động để rút ngắn thời gian đưa ôtô đến các đại lý ở châu Âu.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh Liên minh châu Âu (EU) liên tục đưa ra những biện pháp thương mại mới nhằm hạn chế ôtô nhập khẩu, đặc biệt là sản phẩm có nguồn gốc Trung Quốc.

Mua nhà máy có sẵn

Nhà máy Hambach nằm ở phía đông bắc nước Pháp, được xây dựng vào cuối những năm 1990 nhằm phục vụ hoạt động sản xuất các dòng ôtô Smart Fortwo.

Đến năm 2020, Mercedes-Benz bán lại cơ sở này cho Ineos Automotive. Nhà máy hiện có gần 900 nhân viên, theo thông tin từ Ineos.

Trong tuyên bố chính thức, bà Stella Li, Phó chủ tịch điều hành BYD, khẳng định việc đầu tư vào nhà máy Hambach phản ánh niềm tin của hãng đối với nước Pháp, cũng như tham vọng tiếp tục mở rộng hoạt động tại châu Âu.

Nếu thương vụ hoàn tất, đây sẽ là một bước tiến mới trong kế hoạch xây dựng năng lực sản xuất ôtô tại châu Âu của BYD.

Nhà máy Hambach nay thuộc quyền quản lý của Ineos Automotive. Ảnh: Ineos Automotive.

Trước đó, hãng xe Trung Quốc đã đầu tư xây dựng nhà máy tại Hungary, dự kiến bắt đầu sản xuất hàng loạt vào đầu năm 2027.

Theo Reuters, việc tiếp quản một nhà máy đang vận hành tại Pháp giúp BYD có lợi thế về tốc độ mở rộng hoạt động, thay vì phải phát triển toàn bộ cơ sở sản xuất từ đầu.

Ông Mathias Schmidt, chuyên gia tại Schmidt Automotive Research, nhận định việc mua lại nhà máy Hambach sẽ tạo điều kiện cho BYD nhanh chóng duy trì nguồn cung ôtô đến hệ thống đại lý tại châu Âu.

Chuyên gia này cho rằng BYD là một trong những nhà sản xuất Trung Quốc chịu ảnh hưởng lớn nhất từ các biện pháp hạn chế nhập khẩu xe hybrid sạc ngoài (PHEV).

Thực tế, EU đang chuẩn bị triển khai bộ quy định "Made in Europe", yêu cầu ôtô điện đáp ứng tỷ lệ nội địa hóa nhất định mới đủ điều kiện nhận trợ cấp và tham gia các hợp đồng mua sắm của chính phủ.

Song song với chính sách nội địa hóa, khu vực này cũng đang siết chặt hoạt động nhập khẩu ôtô hybrid.

Trong tháng 10, EU và Trung Quốc đã đạt thỏa thuận nhằm cắt giảm khoảng một nửa lượng xe hybrid Trung Quốc xuất khẩu sang thị trường châu Âu.

Những chiếc xe hybrid Trung Quốc ngày càng khó đến châu Âu. Ảnh: CNC.

Đến ngày 24/11, EU tiếp tục công bố các biện pháp hạn chế nhập khẩu xe hybrid trên công báo chính thức. Phạm vi áp dụng không chỉ bao gồm ôtô từ Trung Quốc mà còn liên quan các quốc gia xuất khẩu khác như Nhật Bản, Thổ Nhĩ Kỳ và Anh.

Việc BYD tìm cách gia tăng sản xuất ngay tại châu Âu cũng phù hợp với định hướng thúc đẩy nội địa hóa ngành ôtô của các quốc gia trong khu vực.

Trên mạng xã hội X, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nhận định cuộc đàm phán giữa BYD và Ineos Automotive là kết quả trực tiếp từ các chính sách kinh tế của Pháp và những sáng kiến cấp châu Âu nhằm khuyến khích các nhà sản xuất ôtô đầu tư vào khu vực.

Hãng xe Trung Quốc tìm đường sản xuất tại châu Âu

Không riêng BYD, nhiều nhà sản xuất ôtô Trung Quốc cũng đang tích cực tìm kiếm cơ sở sản xuất tại châu Âu trước những thay đổi về chính sách thương mại.

Tuy nhiên cách tiếp cận của BYD có phần khác biệt so với các đối thủ.

BYD muốn mở nhà máy tại châu Âu. Ảnh: BYD.

Trong khi BYD muốn mua lại một nhà máy đang hoạt động, nhiều hãng xe Trung Quốc lại lựa chọn hợp tác với những nhà sản xuất phương Tây để tận dụng dây chuyền sẵn có.

Chẳng hạn, Dongfeng dự kiến lắp ráp ôtô tại một nhà máy của Stellantis ở Pháp. Cũng thông qua Stellantis, Leapmotor lên kế hoạch sản xuất xe điện tại Tây Ban Nha.

Một hãng xe Trung Quốc khác là Geely cũng dự kiến sản xuất ôtô tại nhà máy của Ford ở Tây Ban Nha.

Việc mua lại nhà máy Hambach sẽ giúp BYD sở hữu trực tiếp một cơ sở sản xuất tại châu Âu, thay vì chỉ sử dụng dây chuyền thông qua thỏa thuận hợp tác với hãng xe khác.

Leapmotor cũng đang có kế hoạch xây dựng nhà máy tại Tây Ban Nha. Ảnh: Leapmotor.

Ở chiều ngược lại, Ineos Automotive đang chuẩn bị chuyển hoạt động sản xuất sang Mỹ.

Theo BYD, thương vụ với Ineos Automotive vẫn phải trải qua quá trình tham vấn với các hội đồng đại diện người lao động liên quan.

Đến nay, hai bên chưa công bố giá trị thương vụ, thời điểm chuyển giao nhà máy hoặc danh sách những mẫu ôtô BYD có thể được sản xuất tại Hambach.