BYD ra mắt trạm sạc tích hợp điện mặt trời, sạc siêu tốc 5 phút và cánh tay robot tự động cắm sạc

Dù chưa bán ô tô tại Mỹ, BYD của Trung Quốc đã vượt Tesla để trở thành nhà sản xuất ô tô điện lớn nhất thế giới xét theo doanh số toàn cầu. Hôm thứ Ba, hãng công bố bước tiến mới trong nỗ lực cạnh tranh với mạng lưới sạc của Tesla, đó là kết hợp năng lượng mặt trời, công nghệ Flash Charging sử dụng hệ thống lưu trữ điện tại chỗ và cánh tay robot trong cùng một hệ thống sạc xe điện.

Hai mẫu xe điện của BYD đang sạc tại trạm tích hợp năng lượng mặt trời và công nghệ sạc nhanh Flash Charging. Ảnh: Jalopnik

Trọng tâm của hệ thống là công nghệ Flash Charging do BYD phát triển. Trạm vẫn lấy điện từ lưới như các điểm sạc xe điện thông thường, nhưng điện năng được tích trữ trong hai bộ pin 185 kW đặt tại chỗ. Theo BYD, nguồn điện dự trữ này sau đó có thể được truyền sang xe nhanh hơn nhiều so với phương án lấy điện trực tiếp từ lưới.

Mỗi trụ Flash Charging được trang bị hai đầu nối. Công suất sạc có thể đạt tối đa 1.500 kW khi chỉ một đầu nối được sử dụng. Khi hai xe cùng chia sẻ một trụ sạc, mức công suất được BYD công bố là 1.000 kW.

Để so sánh, trụ Supercharger V4 mới của Tesla có công suất tối đa 500 kW, các trụ Supercharger thông thường đạt 250 kW, còn những trụ sạc nhanh DC mạnh nhất của Electrify America đạt 350 kW.

Theo công bố của BYD, hệ thống có thể nâng mức sạc pin từ 10% lên 70% trong 5 phút và từ 10% lên 97% trong 9 phút. Trong thời tiết lạnh với nhiệt độ môi trường âm 30 độ F, tương đương khoảng âm 34 độ C, thời gian sạc từ 20% lên 97% là 12 phút.

BYD còn tích hợp năng lượng mặt trời để nạp điện cho các bộ pin 185 kW tại trạm, nhiều khả năng thông qua những tấm quang điện lắp trên mái che. Cấu hình này giúp hệ thống giảm phụ thuộc vào lưới điện, đặc biệt hữu ích tại những khu vực xa xôi, nhiều nắng như vùng sa mạc ở Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất, nơi BYD giới thiệu hệ thống.

Cánh tay robot có nhiệm vụ xác định vị trí cổng sạc trên xe, mở nắp và tự động cắm đầu nối. Ý tưởng này không mới khi Tesla từng đề cập đến giải pháp tương tự cách đây khoảng một thập kỷ. Volkswagen, Hyundai và Xiaomi của Trung Quốc sau đó cũng phát triển các phiên bản riêng.

BYD đặt mục tiêu lắp đặt 6.000 trạm Flash Charging trên toàn cầu vào cuối năm 2027. Tuy nhiên, không phải tất cả, thậm chí phần lớn số trạm này, sẽ được trang bị điện mặt trời hoặc cánh tay robot ngay trong giai đoạn đầu. Nếu BYD có thể phổ biến khả năng sạc trong 5 phút kết hợp điện mặt trời và robot trong vài năm tới, hãng có thể trở thành thế lực dẫn đầu mới trên thị trường mạng lưới sạc xe điện.